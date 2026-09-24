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Ким отново потегля към Москва! Русия е поканила севернокорейския лидер Ким Чен-ун на официално посещение

Ким отново потегля към Москва! Русия е поканила севернокорейския лидер Ким Чен-ун на официално посещение

24 Септември, 2026 21:53 696 19

  • русия-
  • украйна-
  • северна корея-
  • ким чен-ун-
  • владимир путин-
  • пхенян-
  • корейски полуостров

През последните години Москва и Пхенян значително засилиха двустранните връзки, като Северна Корея изпрати войници в подкрепа на сражаващите се във войната с Украйна руски сили през 2024 г. и задълбочи военното си сътрудничество с Русия

Ким отново потегля към Москва! Русия е поканила севернокорейския лидер Ким Чен-ун на официално посещение - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия е поканила севернокорейския лидер Ким Чен-ун да пристигне на официално посещение в страната, чийто график ще бъде съгласуван по дипломатически канали. Това заяви в интервю за ТАСС руският заместник-министър на външните работи Андрей Руденко, пише БТА.

"Лидерът на КНДР има покана да посети нашата страна. В Русия винаги ще се радват да видят ръководителя на КНДР. Графикът на визитата ще бъде съгласуван по дипломатически канали", посочи Руденко.

Министърът също така отбеляза, че подписаният в Пхенян през юни 2024 г. Договор за всеобхватно стратегическо партньорство между Русия и Северна Корея е извел "традиционно приятелските руско-севернокорейски отношения на качествено ново съюзническо равнище".

"В съответствие с духа и буквата на новия основополагащ договор в рамките на активния диалог с КНДР на различни равнища се извършва интензивна работа за по-нататъшно усъвършенстване на двустранното взаимодействие, включително в практически области по линията на междуправителствената комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество", каза Руденко.

През последните години Москва и Пхенян значително засилиха двустранните връзки, като Северна Корея изпрати войници в подкрепа на сражаващите се във войната с Украйна руски сили през 2024 г. и задълбочи военното си сътрудничество с Русия съгласно клаузите на договора за взаимна отбрана, отбелязва Ройтерс.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун заяви преди дни в послание към руския президент Владимир Путин, че "ще разшири и задълбочи" сътрудничеството с Русия, съобщи севернокорейската официална новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

В отговор на изпратеното преди седмица поздравително писмо от Путин по случай 78-ата годишнина от основаването на Северна Корея Ким посочва, че севернокорейското правителство има твърдата воля да разшири партньорството с Москва по "всеобхватен начин", на основата на дружбата, взаимопомощта и съюзническите отношения.

Ким каза още, че е убеден в победата на Русия в, по думите му, "свещената война в защита на интересите на сигурността на страната и международната справедливост", имайки предвид конфликта в Украйна.

Той обеща "неизменна подкрепа" за Путин и руския народ.

Ким изпрати подобно послание в отговор на поздравленията за годишнината и на китайския президент Си Цзинпин, в което казва, че Северна Корея ще работи с Китай за укрепване на традиционната дружба и за напредък по общия социалистически път на развитие.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Зелената орка

    3 3 Отговор
    Спосибо, е една ракета 2 гада

    21:58 24.09.2026

  • 3 Дядя дръмпирушка

    4 2 Отговор
    Руснаците напускат страната – сега наемите се покачват другаде!!!

    21:59 24.09.2026

  • 4 Сюндюк

    4 7 Отговор
    В Северна Корея приеха закон ..при покушение на лидера Ким Чен ядрения арсенал моментално се изстрелва към агресора..! На кратко Ким Чен е приятел на Путин и охраняван от ЦРУ и ФБР..!

    21:59 24.09.2026

  • 5 ЛЕ о ПА р Д🐱

    3 3 Отговор
    ЕХХ ...навремето кво образование имахме само-в 10тката в света-предпочитаха ВУЗ ове БГ пред Принстън ,Оксфорд...пък за външнатя търговля не ми говорете..докат наСССР се на СССРА

    Коментиран от #8

    22:06 24.09.2026

  • 6 Малий

    6 8 Отговор
    Путин е в поза партер и към тоя дебелак .Като клиент на заложна къща, кво дадат

    22:07 24.09.2026

  • 7 Двама мъже с токчета

    6 6 Отговор
    ще се срещнат в Москва

    22:08 24.09.2026

  • 8 ЛЕ о ПА р Д🐱

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    къв КОРЕКОМ бре друзя,,бяхме 10 икономика в мире.,,докат СССР се нАСССРА

    Коментиран от #18

    22:09 24.09.2026

  • 9 Колко дни

    5 2 Отговор
    Ще пътува корейския плашиУтак до Масква и назад с влак

    Коментиран от #12

    22:11 24.09.2026

  • 10 Оценител

    6 4 Отговор
    Тия подлеци и дегенерати се срещат само защото никой друг не ги брои за хора.

    22:13 24.09.2026

  • 11 Здравейте

    2 3 Отговор
    Памперсите да се приготвят. Става тежко за джендърите

    22:13 24.09.2026

  • 12 Атина Палада

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "Колко дни":

    Сигурно,колкото белите нослета пътуваха с влака до Киев;)

    22:13 24.09.2026

  • 13 Точен

    3 2 Отговор
    Чудя се на нахалството на Баба европа и нейните доморасли у нас слуги. 50 натовски, уж най-богати държави дават 200 и повече милиарди евро досега на киевската хунта, ПЛЮС ракети, снаряди, танкове, старлинк, всичко... Сега претендират, че уж умираща от глад КНДР дава по някой дрон и войник на Русия след подписан общ Договор. Явно нещо в НАТО и особено в Баба европа куца, а и не вижда, не чува и не мисли...

    22:14 24.09.2026

  • 14 Аз съм веган

    1 0 Отговор
    Някой ден това дебелото просто ще се пръсне.

    Коментиран от #15

    22:19 24.09.2026

  • 15 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Аз съм веган":

    Ти може и да си веган, ама "лъвовете на Ким" не са :)

    22:26 24.09.2026

  • 16 ?????

    1 0 Отговор
    Така е като имаш тва онова.
    И Тръмп искаше среща с него, но не го огря.
    А иначе умнокрасивите да ни разкажат как Северна Корея оцеля след като според тях те пасяха трева и ги разстрелваха със зенитни оръдия.
    А?
    Даже не ми се сравнява пак територия и население на Северна Корея и България през 1989 г. и сега.
    Ваша си умнокрасива работа.
    Може би ще погледнете кво е било тогава и сега.
    Отделна тема е кой кво произвежда след толкова години.

    22:28 24.09.2026

  • 17 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 2 Отговор
    ПУТЛЕР Е ПОКАНИЛ НА ГОЛЕМИЯ ИхххТ , КАКТО ВИНАГИ ....................... ФАКТ

    22:31 24.09.2026

  • 18 Хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    СССР се наСССРа, щото ние бяхме заедно с него, и го разпаднахме ! Сега сме в ЕС и нато, и тях ще разпаднем !!! В което сме влезли, всичко сме разпаднали !!

    22:41 24.09.2026

  • 19 Пуси

    0 0 Отговор
    Малкият КимЧо има много месо и може да го раздава на батковците. Мъжко месо за фронта и женско месо за поточните линии. КимЧе, обичам те!

    22:43 24.09.2026

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