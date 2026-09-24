Ким отново потегля към Москва! Русия е поканила севернокорейския лидер Ким Чен-ун на официално посещение

Русия е поканила севернокорейския лидер Ким Чен-ун да пристигне на официално посещение в страната, чийто график ще бъде съгласуван по дипломатически канали. Това заяви в интервю за ТАСС руският заместник-министър на външните работи Андрей Руденко, пише БТА.

"Лидерът на КНДР има покана да посети нашата страна. В Русия винаги ще се радват да видят ръководителя на КНДР. Графикът на визитата ще бъде съгласуван по дипломатически канали", посочи Руденко.

Министърът също така отбеляза, че подписаният в Пхенян през юни 2024 г. Договор за всеобхватно стратегическо партньорство между Русия и Северна Корея е извел "традиционно приятелските руско-севернокорейски отношения на качествено ново съюзническо равнище".

"В съответствие с духа и буквата на новия основополагащ договор в рамките на активния диалог с КНДР на различни равнища се извършва интензивна работа за по-нататъшно усъвършенстване на двустранното взаимодействие, включително в практически области по линията на междуправителствената комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество", каза Руденко.

През последните години Москва и Пхенян значително засилиха двустранните връзки, като Северна Корея изпрати войници в подкрепа на сражаващите се във войната с Украйна руски сили през 2024 г. и задълбочи военното си сътрудничество с Русия съгласно клаузите на договора за взаимна отбрана, отбелязва Ройтерс.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун заяви преди дни в послание към руския президент Владимир Путин, че "ще разшири и задълбочи" сътрудничеството с Русия, съобщи севернокорейската официална новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

В отговор на изпратеното преди седмица поздравително писмо от Путин по случай 78-ата годишнина от основаването на Северна Корея Ким посочва, че севернокорейското правителство има твърдата воля да разшири партньорството с Москва по "всеобхватен начин", на основата на дружбата, взаимопомощта и съюзническите отношения.

Ким каза още, че е убеден в победата на Русия в, по думите му, "свещената война в защита на интересите на сигурността на страната и международната справедливост", имайки предвид конфликта в Украйна.

Той обеща "неизменна подкрепа" за Путин и руския народ.

Ким изпрати подобно послание в отговор на поздравленията за годишнината и на китайския президент Си Цзинпин, в което казва, че Северна Корея ще работи с Китай за укрепване на традиционната дружба и за напредък по общия социалистически път на развитие.