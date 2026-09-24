Ким отново потегля към Москва! Русия е поканила севернокорейския лидер Ким Чен-ун на официално посещение

Русия е поканила севернокорейския лидер Ким Чен-ун да пристигне на официално посещение в страната, чийто график ще бъде съгласуван по дипломатически канали. Това заяви в интервю за ТАСС руският заместник-министър на външните работи Андрей Руденко, пише БТА.
"Лидерът на КНДР има покана да посети нашата страна. В Русия винаги ще се радват да видят ръководителя на КНДР. Графикът на визитата ще бъде съгласуван по дипломатически канали", посочи Руденко.
Министърът също така отбеляза, че подписаният в Пхенян през юни 2024 г. Договор за всеобхватно стратегическо партньорство между Русия и Северна Корея е извел "традиционно приятелските руско-севернокорейски отношения на качествено ново съюзническо равнище".
"В съответствие с духа и буквата на новия основополагащ договор в рамките на активния диалог с КНДР на различни равнища се извършва интензивна работа за по-нататъшно усъвършенстване на двустранното взаимодействие, включително в практически области по линията на междуправителствената комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество", каза Руденко.
През последните години Москва и Пхенян значително засилиха двустранните връзки, като Северна Корея изпрати войници в подкрепа на сражаващите се във войната с Украйна руски сили през 2024 г. и задълбочи военното си сътрудничество с Русия съгласно клаузите на договора за взаимна отбрана, отбелязва Ройтерс.
Севернокорейският лидер Ким Чен-ун заяви преди дни в послание към руския президент Владимир Путин, че "ще разшири и задълбочи" сътрудничеството с Русия, съобщи севернокорейската официална новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.
В отговор на изпратеното преди седмица поздравително писмо от Путин по случай 78-ата годишнина от основаването на Северна Корея Ким посочва, че севернокорейското правителство има твърдата воля да разшири партньорството с Москва по "всеобхватен начин", на основата на дружбата, взаимопомощта и съюзническите отношения.
Ким каза още, че е убеден в победата на Русия в, по думите му, "свещената война в защита на интересите на сигурността на страната и международната справедливост", имайки предвид конфликта в Украйна.
Той обеща "неизменна подкрепа" за Путин и руския народ.
Ким изпрати подобно послание в отговор на поздравленията за годишнината и на китайския президент Си Цзинпин, в което казва, че Северна Корея ще работи с Китай за укрепване на традиционната дружба и за напредък по общия социалистически път на развитие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Зелената орка
21:58 24.09.2026
3 Дядя дръмпирушка
21:59 24.09.2026
4 Сюндюк
21:59 24.09.2026
5 ЛЕ о ПА р Д🐱
Коментиран от #8
22:06 24.09.2026
6 Малий
22:07 24.09.2026
7 Двама мъже с токчета
22:08 24.09.2026
8 ЛЕ о ПА р Д🐱
До коментар #5 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":къв КОРЕКОМ бре друзя,,бяхме 10 икономика в мире.,,докат СССР се нАСССРА
Коментиран от #18
22:09 24.09.2026
9 Колко дни
Коментиран от #12
22:11 24.09.2026
10 Оценител
22:13 24.09.2026
11 Здравейте
22:13 24.09.2026
12 Атина Палада
До коментар #9 от "Колко дни":Сигурно,колкото белите нослета пътуваха с влака до Киев;)
22:13 24.09.2026
13 Точен
22:14 24.09.2026
14 Аз съм веган
Коментиран от #15
22:19 24.09.2026
15 Ами
До коментар #14 от "Аз съм веган":Ти може и да си веган, ама "лъвовете на Ким" не са :)
22:26 24.09.2026
16 ?????
И Тръмп искаше среща с него, но не го огря.
А иначе умнокрасивите да ни разкажат как Северна Корея оцеля след като според тях те пасяха трева и ги разстрелваха със зенитни оръдия.
А?
Даже не ми се сравнява пак територия и население на Северна Корея и България през 1989 г. и сега.
Ваша си умнокрасива работа.
Може би ще погледнете кво е било тогава и сега.
Отделна тема е кой кво произвежда след толкова години.
22:28 24.09.2026
17 ЕДГАР КЕЙСИ
22:31 24.09.2026
18 Хи хи
До коментар #8 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":СССР се наСССРа, щото ние бяхме заедно с него, и го разпаднахме ! Сега сме в ЕС и нато, и тях ще разпаднем !!! В което сме влезли, всичко сме разпаднали !!
22:41 24.09.2026
19 Пуси
22:43 24.09.2026