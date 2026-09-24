Силно представяне на България на шахматния турнир за купа "Ропотамо"

На международния турнир по шах за купа "Ропотамо" в Приморско, който се проведе от 13 до 21 септември, голям успех постигна майсторът на спорта Петко Генов. В деветте партии той спечели 6 точки и раздели петото място измежду 50 състезатели, като получи специалната награда за "сеньори".

Тазгодишното издание на турнира се проведе в комплекс „Форест Бийч“ в Приморско. Организатори са Шахматен клуб „Шах XXI“ и Международната FIDE академия „Булчес“. Надпреварата беше в 9 кръга по швейцарската система, а контролата - 45 минути плюс 30 секунди добавка на ход. Главен съдия беше международният арбитър Живко Жеков, а негов заместник - Пламен Станчев.

Победител в тазгодишния турнир е Тодор Георгиев (7т.) от България. Втори е гросмайстор Василе Сандуляк (7т.) от Молдова. Трети е гросмайстор Васил Спасов (6.5 т.) и на четвърто място майстор Горан Кръстев (6.5 т.). Петото място делят няколко играчи, сред които и майстор Генов, който взема специалния приз за сеньори.

На тазгодишното издание на турнира имаше представители от България, Молдова, Украйна, Франция, Португалия, Чехия, Турция и други федерации.