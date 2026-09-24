Ехие Укаки се завърна в Ботев Пловдив

Ехие Укаки отново е футболист на Ботев Пловдив. 21-годишното нигерийско крило ще играе при „канарчетата“ като преотстъпен от английския Шефилд Юнайтед.

Укаки вече има 58 мача за пловдивския клуб, в които е отбелязал 7 гола и е записал 4 асистенции. Той бе част от състава, спечелил Купата на България през 2024 година, а два от важните му голове са срещу градския съперник Локомотив Пловдив. За последно нигериецът игра за гръцкия Атромитос.

„Ехие Укаки се завърна на стадион „Христо Ботев“, където през 2024 година триумфира с Купата на България“, обявиха от Ботев. Клубът допълни, че фланговият футболист отново ще носи „жълто-черната“ фланелка и ще играе с номер 44.

Ботев посочи, че Укаки трябва да направи първата си тренировка под ръководството на Станислав Генчев още през седмицата на обявяването. Нигериецът е 13-ото попълнение в лятната селекция на пловдивския тим.

Впоследствие „24 часа“ съобщи, че работна виза е забавила включването на футболиста в състава. Според информацията на изданието Укаки е трябвало да бъде преотстъпен на Ботев до края на сезона, но административната процедура е отложила завръщането му на терена.

Източници: Топспорт, 24 часа