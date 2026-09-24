Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ехие Укаки се завърна в Ботев Пловдив

Ехие Укаки се завърна в Ботев Пловдив

24 Септември, 2026 15:30 296 0

  • ехие укаки-
  • ботев пловдив-
  • шефилд юнайтед-
  • станислав генчев-
  • купата на българия

Нигерийското крило ще играе под наем от Шефилд Юнайтед. Той бе част от състава, спечелил Купата на България през 2024 година

Ехие Укаки се завърна в Ботев Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ехие Укаки отново е футболист на Ботев Пловдив. 21-годишното нигерийско крило ще играе при „канарчетата“ като преотстъпен от английския Шефилд Юнайтед.

Укаки вече има 58 мача за пловдивския клуб, в които е отбелязал 7 гола и е записал 4 асистенции. Той бе част от състава, спечелил Купата на България през 2024 година, а два от важните му голове са срещу градския съперник Локомотив Пловдив. За последно нигериецът игра за гръцкия Атромитос.

„Ехие Укаки се завърна на стадион „Христо Ботев“, където през 2024 година триумфира с Купата на България“, обявиха от Ботев. Клубът допълни, че фланговият футболист отново ще носи „жълто-черната“ фланелка и ще играе с номер 44.

Ботев посочи, че Укаки трябва да направи първата си тренировка под ръководството на Станислав Генчев още през седмицата на обявяването. Нигериецът е 13-ото попълнение в лятната селекция на пловдивския тим.

Впоследствие „24 часа“ съобщи, че работна виза е забавила включването на футболиста в състава. Според информацията на изданието Укаки е трябвало да бъде преотстъпен на Ботев до края на сезона, но административната процедура е отложила завръщането му на терена.

Източници: Топспорт, 24 часа


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове