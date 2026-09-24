Антъни Джошуа и Тайсън Фюри се срещат на 11 декември

Антъни Джошуа и Тайсън Фюри ще се изправят един срещу друг на боксовия ринг на 11 декември. Срещата ще се проведе на стадион „Принсипалити“ в Кардиф, Уелс.
Двубоят беше обявен официално в профилите в социалните мрежи на двамата бивши световни шампиони. Така дългоочакваната битка между Джошуа и Фюри вече има определени дата и място.
Срещата ще бъде излъчвана по платформата Netflix. За двамата британски боксьори това ще бъде директен сблъсък на ринга, като организаторите са избрали един от най-големите стадиони в Уелс за домакин на събитието.
Източници: Спортал
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