Александър Донски отпадна на четвъртфинал в Сен Тропе

Александър Донски отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира от сериите „Чалънджър 125“ в Сен Тропе, Франция. Българският национал за Купа „Дейвис“ и полякът Филип Пиечонка загубиха от Фернандо Ромболи от Бразилия и Даниел Кукиерман от Израел с 6:7(6), 7:6(2), 7:10.

Мачът на твърда настилка продължи малко над два часа. Двата редовни сета бяха решени с тайбрек, а при 1:1 резултатът доведе до дълъг тайбрек до 10 точки.

Донски и Пиечонка стигнаха до 7:8

Българо-полският тандем изостана с 2:7, но спечели четири поредни точки и намали разликата до 6:7. След нов минипробив Донски и Пиечонка отново се доближиха до съперниците си при 7:8.

Ромболи и Кукиерман обаче имаха възможност да сервират два пъти поред. Те спечелиха и двете си подавания и затвориха срещата с 10:7 в решаващия тайбрек.

25 точки и рекордно класиране

Въпреки поражението 28-годишният Донски си гарантира 25 точки за ранглистата на АТП при дуетите. През тази седмица той заема рекордното за кариерата си 81-во място.

Българският тенисист ще получи и 920 евро от наградния фонд на турнира, който е на стойност 203 900 евро.

Източници: Спортал