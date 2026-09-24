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Александър Донски отпадна на четвъртфинал в Сен Тропе

Александър Донски отпадна на четвъртфинал в Сен Тропе

24 Септември, 2026 15:26 293 0

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Българският национал и Филип Пиечонка загубиха драматично в дълъг тайбрек. Донски си гарантира 25 точки и 920 евро

Александър Донски отпадна на четвъртфинал в Сен Тропе - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Александър Донски отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира от сериите „Чалънджър 125“ в Сен Тропе, Франция. Българският национал за Купа „Дейвис“ и полякът Филип Пиечонка загубиха от Фернандо Ромболи от Бразилия и Даниел Кукиерман от Израел с 6:7(6), 7:6(2), 7:10.

Мачът на твърда настилка продължи малко над два часа. Двата редовни сета бяха решени с тайбрек, а при 1:1 резултатът доведе до дълъг тайбрек до 10 точки.

Донски и Пиечонка стигнаха до 7:8

Българо-полският тандем изостана с 2:7, но спечели четири поредни точки и намали разликата до 6:7. След нов минипробив Донски и Пиечонка отново се доближиха до съперниците си при 7:8.

Ромболи и Кукиерман обаче имаха възможност да сервират два пъти поред. Те спечелиха и двете си подавания и затвориха срещата с 10:7 в решаващия тайбрек.

25 точки и рекордно класиране

Въпреки поражението 28-годишният Донски си гарантира 25 точки за ранглистата на АТП при дуетите. През тази седмица той заема рекордното за кариерата си 81-во място.

Българският тенисист ще получи и 920 евро от наградния фонд на турнира, който е на стойност 203 900 евро.

Източници: Спортал


Франция
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