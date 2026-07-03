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УЕФА отхвърля червените картони за прикриване на устата

УЕФА отхвърля червените картони за прикриване на устата

3 Юли, 2026 20:31 830 4

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  • джани инфантино

Европейската футболна централа въвежда по-умерен подход спрямо спорната практика

УЕФА отхвърля червените картони за прикриване на устата - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълна от облекчение заля европейските футболни среди, след като УЕФА официално обяви, че няма да прилага червени картони срещу играчи, които закриват устата си по време на напрегнати моменти на терена. Решението идва на фона на бурните дебати, разпалени от строгите директиви на ФИФА по време на Световното първенство в Северна Америка.

Вместо да следва стъпките на световната футболна федерация, която наложи безкомпромисни санкции, европейската централа избра по-балансиран път. Отсега нататък реферите ще санкционират с жълт картон всеки футболист, който умишлено се опитва да скрие думите си от съперници, съдии или камери – действие, което се тълкува като неспортсменско поведение. Освен това, УЕФА си запазва правото да налага допълнителни дисциплинарни наказания след края на мача, ако ситуацията го изисква.

Строгата политика на ФИФА по време на Мондиала доведе до изгонването на двама футболисти – Мигел Алмирон от Парагвай и Пиеро Инкапие от Еквадор, след като те прикриха устата си по време на разгорещени спорове. Тези случаи предизвикаха лавина от коментари и поставиха под въпрос дали подобни наказания са пропорционални на провинението, особено когато липсват доказателства за обидни реплики.

Повод за въвеждането на по-строги мерки стана инцидентът от февруарския сблъсък между Бенфика и Реал Мадрид в Шампионската лига. Тогава Винисиус Жуниор обвини Джанука Престиани от Бенфика в расистки обиди, които аржентинският футболист се опита да прикрие, закривайки устата си с ръка. Впоследствие Престиани призна за хомофобска реплика и бе наказан с шест мача лишаване от състезателни права.

Докато президентът на ФИФА Джани Инфантино настоява за твърди мерки с цел изкореняване на обидите на терена, УЕФА предпочита да заложи на по-гъвкав и премерен подход. Новите указания целят да запазят феърплея, без да се стига до крайни санкции за действия, които не винаги са свързани с тежки нарушения.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 кристиано

    1 1 Отговор
    приемам още подаръци

    20:36 03.07.2026

  • 2 Сталин

    1 4 Отговор
    То само безмозъчни зомбита,представете си какъв нещастен живот трябва да имаш да си губиш времето да гледаш банда безмозъчни маймуни да ритат топка

    21:01 03.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Aлфа Вълкът

    0 0 Отговор
    Не врат, ами шия. Вместо червен, жълт, ще има се шляпат картони гьотере, в бъдеще футболистите ще се научат да говорят с диафрагмата си като вентрилоквисти.

    22:06 03.07.2026

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