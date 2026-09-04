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Ново начало за федерацията по борба – съдебното решение отключва промени

Ново начало за федерацията по борба – съдебното решение отключва промени

4 Септември, 2026 15:37 880 7

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  • национална спортна академия

Магистратите застанаха на страната на клубовете, които настояваха за промяна, и признаха тяхната подписка за напълно легитимна

Ново начало за федерацията по борба – съдебното решение отключва промени - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вълненията в българската борба достигнаха своя връх, след като Софийският апелативен съд сложи точка на продължилия месеци наред спор за управлението на Българската федерация по борба (БФ Борба). С категорично и окончателно решение магистратите застанаха на страната на клубовете, които настояваха за промяна, и признаха тяхната подписка за напълно легитимна.

Съдебното решение не подлежи на обжалване и с него се дава зелена светлина за свикване на извънредно Общо събрание. Датата е вече фиксирана – 17 октомври 2026 г., а мястото на историческата среща ще бъде зала „Аула Максима“ в Националната спортна академия „Васил Левски“ в София. Съдът е разпоредил незабавно изпращане на препис от решението до Агенцията по вписванията, което официално стартира процедурата по свикване на конгреса.

Очаква се конгресът да бъде арена на ключови решения, които ще предопределят посоката на развитие на българската борба.

На дневен ред са няколко съдбоносни точки:

- Пълно освобождаване на настоящия Управителен съвет и търсене на отговорност за досегашното управление;

- Избор на изцяло нов състав на Управителния съвет;

- Освобождаване на председателя и президента на федерацията;

- Избор на нов лидер, който да поеме кормилото на БФ Борба;

- Приемане на нов устав, съобразен с актуалните законови изисквания.

С това развитие се отваря възможност за свеж старт и нова визия в управлението на един от най-успешните спортове у нас. Клубовете, които дълго време настояваха за промяна, вече държат ключа към бъдещето на федерацията. Дали ще станем свидетели на истинска революция в българската борба, предстои да разберем през октомври.


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  • 3 Евгени от Алфапласт

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    Никога не съм одобрявал идеята тоя пич да е шеф на БФБ.😎

    15:55 04.09.2026

  • 4 бат Данчо

    10 1 Отговор
    Тази става само да бере ягоди в чужбина .

    16:00 04.09.2026

  • 5 една компрометирана тъпа овца

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    16:01 04.09.2026

  • 6 Хаха

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    Станка да си заминава на село, че направи доста простотии. Другия вариант е да отива при Боко и Герб че те сега си търсят кандидат птеьидент

    Коментиран от #7

    16:03 04.09.2026

  • 7 Точно в десетката

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хаха":

    Хахахааа
    🤣🤣🤣

    16:05 04.09.2026

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