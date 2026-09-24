Нидерландец ще свири първия мач на България

Нидерландецът Сандер ван дер Ейк ще ръководи първия мач на България в група C/4 на Лигата на нациите. Двубоят с Люксембург е насрочен за 26 септември 2026 г., а съдийската бригада е определена от УЕФА. Срещата е част от първия кръг на груповата фаза.

Помощници на 35-годишния Ван дер Ейк ще бъдат Ренс Блюминк и Рой де Нас. Четвърти съдия е Алекс Бос, като и тримата са от Нидерландия.

Нидерландски ще бъде и екипът, който ще обслужва системата за видеоповторения. Главен ВАР-съдия е Клей Руперти, а негов асистент ще бъде Робин Хенсгенс.

За дежурен делегат на мача е назначена Конул Мехтиева от Азербайджан. Съдийски наблюдател ще бъде доскорошният шотландски топарбитър Уилям Калъм.

След двубоя с Люксембург България ще срещне Естония на 29 септември, а в групата са още Исландия и Люксембург. В календара на УЕФА са посочени общо шест мача за всеки отбор в група C/4.

Източници: Спортал