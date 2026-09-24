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Нидерландец ще свири първия мач на България

Нидерландец ще свири първия мач на България

24 Септември, 2026 19:00 371 0

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  • уефа

Сандер ван дер Ейк получи наряд за двубоя с Люксембург от Лигата на нациите. Цялата съдийска бригада е от Нидерландия.

Нидерландец ще свири първия мач на България - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нидерландецът Сандер ван дер Ейк ще ръководи първия мач на България в група C/4 на Лигата на нациите. Двубоят с Люксембург е насрочен за 26 септември 2026 г., а съдийската бригада е определена от УЕФА. Срещата е част от първия кръг на груповата фаза.

Помощници на 35-годишния Ван дер Ейк ще бъдат Ренс Блюминк и Рой де Нас. Четвърти съдия е Алекс Бос, като и тримата са от Нидерландия.

Нидерландски ще бъде и екипът, който ще обслужва системата за видеоповторения. Главен ВАР-съдия е Клей Руперти, а негов асистент ще бъде Робин Хенсгенс.

За дежурен делегат на мача е назначена Конул Мехтиева от Азербайджан. Съдийски наблюдател ще бъде доскорошният шотландски топарбитър Уилям Калъм.

След двубоя с Люксембург България ще срещне Естония на 29 септември, а в групата са още Исландия и Люксембург. В календара на УЕФА са посочени общо шест мача за всеки отбор в група C/4.

Източници: Спортал


България
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