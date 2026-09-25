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Депутатите обсъждат нови правила за прекурсорите на взривни вещества

Депутатите обсъждат нови правила за прекурсорите на взривни вещества

25 Септември, 2026 06:34 259 4

  • химични вещества-
  • прекурсори на взривни вещества-
  • народно събрание-
  • министерски съвет-
  • обществена сигурност

Промените са внесени от Министерския съвет и са свързани с прилагането на европейския регламент за ограничаване на достъпа до опасни химикали.

Депутатите обсъждат нови правила за прекурсорите на взривни вещества - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Народното събрание ще започне заседанието си с първо четене на промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Законопроектът е внесен от Министерския съвет, а разглеждането му е включено в приетата програма на парламента.

Проектът е свързан с прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1148 за предлагането на пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества. Той отменя по-стария Регламент (ЕС) № 98/2013 и въвежда общи правила за ограничаване на достъпа до химикали, които могат да бъдат използвани при незаконно производство на експлозиви.

Нови задължения за търговците

Предвижда се забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване или употреба на прекурсори на взривни вещества под ограничение от масовия потребител. Икономическите оператори ще трябва да докладват подозрителни транзакции, опити за такива сделки, както и значителни липси и кражби на веществата, посочени в приложения I и II към регламента.

Министерският съвет посочва, че отпада задължението на операторите да етикетират прекурсорите на взривни вещества. В текста, публикуван от БТА, е посочен и предупредителният надпис: „Закупуването, притежаването или използването на прекурсори на взривни вещества под ограничение от масовия потребител е забранено“.

МВР ще бъде национално звено за контакт

Министърът на вътрешните работи е определен като национално звено за контакт по смисъла на европейския регламент. На това звено ще се подават сигналите за подозрителни сделки, липси и кражби.

Контролът ще обхваща икономическите оператори, онлайн местата за търговия и професионалните потребители. В законопроекта са предвидени и административни наказания за юридически лица, които нарушават забраната за предоставяне на прекурсори на масовия потребител или не изпълняват задълженията за докладване.

В редовния петъчен парламентарен контрол е предвидено да участват министрите Иван Шишков, Георги Пеев, Росица Карамфилова, Иван Демерджиев и Георги Вълчев.

Източници: БТА


София / България
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