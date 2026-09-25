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Белами горд от Уелс след 0:1 срещу Португалия

Белами горд от Уелс след 0:1 срещу Португалия

25 Септември, 2026 14:03 362 0

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Крейг Белами похвали футболистите си въпреки многото отсъстващи играчи. Жорже Жезус оцени резултата и представянето на Португалия.

Белами горд от Уелс след 0:1 срещу Португалия - 1
Жорже Жезус, Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Португалия победи Уелс с 1:0 в Лисабон в мач от Лигата на нациите на УЕФА. Единственият гол отбеляза Жоао Феликс в 22-рата минута, а след срещата селекционерите Крейг Белами и Жорже Жезус коментираха представянето на двата отбора.

Белами заяви, че двубоят е бил тежък за Уелс, но подчерта, че е горд от футболистите си въпреки многото контузени в състава.

„Това беше труден мач за нас. Страдахме много. Можехме да направим повече, докато притежавахме топката, но също така съм много горд. Отсъстваха много играчи“, заяви Белами.

Селекционерът на Уелс добави, че тимът е използвал футболисти, които не играят редовно на клубно ниво. Според него играчите са компенсирали липсата на опит с енергия и желание. Белами каза още, че това е било най-дългото време, в което Уелс е оставал без топката в хода на мач.

Уелс остава без ключови играчи срещу Дания

Следващият мач на Уелс е само два дни по-късно. На 27 септември отборът гостува на Дания в Копенхаген, като Белами отново няма да може да разчита на Хари Уилсън, Джо Родон и титулярния вратар Карл Дарлоу, както и на още няколко футболисти.

„Имаме нов мач, така че винаги гледаме към това като нещо позитивно и се стремим да се подобряваме“, каза Белами. Той коментира и представянето на Кристиано Роналдо, който на 41 години отново беше сред основните фигури за Португалия.

„Роналдо е един от най-великите играчи на всички поколения, не само на неговото. Трябва ти план за него, защото той е повече от опасен, дори на тази възраст“, заяви селекционерът на Уелс.

Жезус: Важно беше да не допуснем гол

Жорже Жезус оцени положително както победата, така и начина, по който Португалия е изпълнила плана си за мача.

„Доволен съм както от резултата, така и от представянето. Резултатът е важен, но дори и да не бяхме спечелили, пак щях да анализирам като добро представянето ни“, каза Жезус.

Треньорът посочи, че Португалия е успяла да запази преднината си и се е справила добре в защита. Следващият двубой на тима е срещу Норвегия в Осло на 27 септември, а Уелс ще търси първи точки срещу Дания. Реваншът между Португалия и Уелс е в Кардиф през ноември.

Източници: БТА


Португалия
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