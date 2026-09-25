Донарума: Манчини ще върне мотивацията на Италия

Джанлуиджи Донарума приветства завръщането на Роберто Манчини като селекционер на Италия и заяви, че новият-стар треньор ще помогне на отбора да възстанови мотивацията си. Италия приема Белгия в Рим в мач от група 1 на Лига А в Лигата на нациите.

Президентът на Италианската футболна федерация Джовани Малаго разкри, че Донарума му е изпратил съобщение след назначаването на Манчини: „Благодаря Ви, това е точно нещото, което аз и отборът искахме.“

Попитан за кореспонденцията, вратарят първоначално определи разговора като личен, но обясни подкрепата си към селекционера. „С цялото ми уважение към другите треньори, поздравих президента, защото с Манчини ни свързва силна привързаност заради всичко, което преживяхме и спечелихме заедно. Така че да, щастлив съм“, заяви Донарума.

Вратарят на Манчестър Сити допълни, че за него националният отбор има особено значение, след като продължава клубната си кариера извън Италия. „Изключително горд съм да представям националния отбор, още повече откакто играя в чужбина, защото наистина ми липсва Италия и изпитвам силно желание да се връщам и да представям страната си на най-важните турнири“, каза той.

Италия започва нов етап след пропуснатото световно първенство

Донарума призова феновете да подкрепят отбора след болезненото пропускане на Световното първенство в Северна Америка. През юни Италия изигра контролни срещи с временния селекционер Силвио Балдини начело, а в състава преобладаваха футболисти до 21 години.

Манчини се завърна с обновен състав, в който бяха повикани деветима дебютанти. Треньорът призова за единство и защити решението си да даде шанс на по-млади играчи, като посочи, че целта е да бъде изграден силен отбор за бъдещето. Преди мача с Белгия той заяви: „Трябва да направим нещата добре и да върнем националния отбор там, където му е мястото.“

Източници: БТА