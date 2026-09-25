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Роналдо след 1:0 над Уелс: Първата крачка е направена
  Тема: Известни личности

Роналдо след 1:0 над Уелс: Първата крачка е направена

25 Септември, 2026 13:03 622 0

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  • жорже жезус

Кристиано Роналдо започна като титуляр при дебюта на Жорже Жезус начело на Португалия. Жоао Феликс донесе успеха с гол в 22-рата минута.

Роналдо след 1:0 над Уелс: Първата крачка е направена - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо приветства победата на Португалия с 1:0 над Уелс в Лигата на нациите. Успехът в Лисабон беше първи мач за Жорже Жезус като селекционер на португалския национален отбор.

„Първата крачка е направена. Напред, Португалия!“, написа Роналдо в социалните мрежи след срещата. Капитанът започна като титуляр, но беше сменен около 25 минути преди края. В 67-ата минута на негово място влезе Гонсало Рамош.

Жоао Феликс донесе победата

Единственото попадение падна в 22-рата минута. Жоао Феликс получи подаване от Нуно Мендеш и с удар извън наказателното поле изпрати топката във вратата на Уелс.

Роналдо имаше възможност да се разпише в началото на второто полувреме, но стреля над гредата. По-късно той вкара топката в мрежата, но попадението не беше зачетено заради засада.

Жезус обясни смяната на капитана

„Това диктува мачът. 25 минути преди края имах нужда от свеж играч, който да пресира. Може би няма техническите качества на Кристиано, но знаех, че Гонсало ще ни бъде полезен в защита. Това направи той. Доволен съм от отбора“, заяви Жорже Жезус.

Според УЕФА Жоао Феликс е решил двубоя с гола си, а Португалия е започнала защитата на титлата си в турнира с победа. Следващият мач на тима е срещу Норвегия на 27 септември.

Източници: Топспорт


Португалия
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