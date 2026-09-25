Даниел Моралес продължава да води ЦСКА

Даниел Моралес продължава да води тренировъчния процес на ЦСКА до назначаването на постоянен старши треньор. Временният наставник ще ръководи днешното занимание, което е насрочено за 17:00 часа на клубната база в Панчарево.

Футболистите получиха по-дълга почивка след равенството 1:1 с Локомотив Пловдив. Мачът се игра в Пловдив, а ЦСКА събра 24 точки и заема второто място в класирането.

Клубът преговаря с постоянен треньор

Ръководството на 31-кратния шампион води финални преговори със специалист за поста. Очаква се новият треньор да бъде представен скоро, а дотогава Моралес ще продължи да организира подготовката на отбора.

Следващият мач на ЦСКА ще бъде гостуване на ЦСКА 1948 в Бистрица. Срещата ще е първа за „армейците“ след международната пауза.

Източници: Топспорт