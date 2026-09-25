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Даниел Моралес продължава да води ЦСКА

Даниел Моралес продължава да води ЦСКА

25 Септември, 2026 14:15 335 0

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Временният треньор ще ръководи днешната тренировка на базата в Панчарево. ЦСКА е във финални преговори за назначаването на постоянен наставник

Даниел Моралес продължава да води ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Даниел Моралес продължава да води тренировъчния процес на ЦСКА до назначаването на постоянен старши треньор. Временният наставник ще ръководи днешното занимание, което е насрочено за 17:00 часа на клубната база в Панчарево.

Футболистите получиха по-дълга почивка след равенството 1:1 с Локомотив Пловдив. Мачът се игра в Пловдив, а ЦСКА събра 24 точки и заема второто място в класирането.

Клубът преговаря с постоянен треньор

Ръководството на 31-кратния шампион води финални преговори със специалист за поста. Очаква се новият треньор да бъде представен скоро, а дотогава Моралес ще продължи да организира подготовката на отбора.

Следващият мач на ЦСКА ще бъде гостуване на ЦСКА 1948 в Бистрица. Срещата ще е първа за „армейците“ след международната пауза.

Източници: Топспорт


София / България
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