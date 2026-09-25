Паунович: Сърбия игра твърде отворено срещу Гърция

Гърция победи Сърбия с 2:1 в Белград в мач от група 2 на Лига А в Лигата на нациите. Сръбският селекционер Велко Паунович призна, че домакините са оставили прекалено много пространства в заключителните минути.

„В края играхме твърде отворено и непредпазливо. Голмайсторът им се оказа по-бърз от защитата ни“, заяви Паунович. По думите му това се е случило след силен натиск на Сърбия в последните 10-15 минути, когато домакините са вярвали, че могат да стигнат до нов гол.

„Болезнено е, но и е урок за нас“, добави сръбският треньор. Той посочи като положителни страни сплотеността, борбеността и моментите, в които тимът е владеел топката ефективно.

Йованович: Намерихме добър ритъм

Селекционерът на Гърция Иван Йованович определи двубоя като много труден. Той заяви, че отборът му е успял да промени хода на срещата след ранния гол на Сърбия.

„След като допуснахме ранен гол, намерихме добър ритъм. Играхме с енергия и създадохме положения“, каза Йованович. Той определи победата в Белград като особено важна, тъй като е дошла в началото на първия сезон на Гърция в Лига А.

Следващият мач на гръцкия отбор е срещу Германия, който Йованович определи като едно от най-тежките изпитания в групата. Според него победата над Сърбия трябва да даде на футболистите повече увереност за подготовката за този двубой.

Нападателят Христос Цолис заяви, че е помогнал на Гърция с гола си, но най-важни са представянето и спечелените три точки на труден за гостуване стадион. Той посочи Нидерландия и Германия като сред най-силните отбори в Европа и предупреди, че във всеки от следващите мачове грешките могат да се окажат решаващи.

Капитанът на Сърбия Душан Тадич също определи срещата като много тежка. Той заяви, че след изравнителния гол Гърция е поела инициативата и е създала трудности на домакините. „Можехме да реагираме по-добре в края, но сега трябва да си извлечем поуки от този мач“, каза Тадич.

Източници: БТА