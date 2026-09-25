Никола Цолов отпадна във Формула 2 в Баку, червен флаг

Никола Цолов отпадна в първото основно състезание от Формула 2 в Баку. Надпреварата на градската писта „Баку Сити“ беше прекъсната с червен флаг, а българският пилот на Campos Racing не успя да продължи.
Цолов стартира от десета позиция. По-рано през деня той завърши пети в спринтовото състезание и спечели четири точки, с които увеличи актива си до 181 точки. Рафаел Камара, основният му съперник за титлата, започна втория старт от по-предна позиция.
Дино Беганович спечели спринта в Баку, следван от Лорънс ван Хьопен и Александър Дън. След финала шведът заяви: „Победа в спринта тук в Баку. Много е добре да спечелиш два поредни пъти, дори и да е спринт.“
Отпадането оставя Цолов без точки от първото основно състезание в Баку. Уикендът във Формула 2 продължава на 26 септември с втория основен старт, за който българинът ще потегли от осма позиция според резултатите от втората квалификация.
Източници: Формула 1, Клуб S1
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Простьо
Коментиран от #4
14:10 25.09.2026
2 Читател
Коментиран от #8
14:17 25.09.2026
3 9689
14:18 25.09.2026
4 Накратко
До коментар #1 от "Простьо":Хейта е характерен за простоватото и неможесто съсловие от расата ни.
14:28 25.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Някой
14:39 25.09.2026
7 Българския лъв
14:39 25.09.2026
8 Някой
До коментар #2 от "Читател":Не знам по какъв критерий определяш Цолов като "най-добър". Мисля, че има много по-добри от него.
14:40 25.09.2026