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Йодегор и Солбакен похвалиха Норвегия след 3:2 над Дания

Йодегор и Солбакен похвалиха Норвегия след 3:2 над Дания

25 Септември, 2026 15:00 479 0

  • норвегия-
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  • ерлинг холанд-
  • мартин йодегор-
  • лига на нациите

Норвежците изпуснаха преднина от два гола, но Ерлинг Холанд донесе победата с второто си попадение в мача

Йодегор и Солбакен похвалиха Норвегия след 3:2 над Дания - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Норвегия започна с победа участието си в Лига А на Лигата на нациите, след като надделя над Дания с 3:2 на стадион „Улевол“ в Осло. Домакините поведоха с 2:0, допуснаха изравняване, но Ерлинг Холанд вкара решаващия гол в 74-ата минута.

Оскар Боб откри резултата в 14-ата минута, а четири минути по-късно Холанд удвои преднината след подаване на Антонио Нуса. Дания върна едно попадение в 25-ата минута чрез Микел Дамсгорд, който се разписа директно от пряк свободен удар. В началото на второто полувреме Расмус Хойлун изравни с глава.

Йодегор: Важно беше да започнем с победа

Капитанът на Норвегия Мартин Йодегор акцентира върху значението на трите точки след натовареното лято за отбора. „На първо място е важно да започнем с победа на това ниво. Лесно е след лятото, което имахме, малко да отпуснем нивото“, заяви Йодегор пред норвежката преса, съобщи „ВГ“.

Полузащитникът отличи и работата по решаващото статично положение. Йодегор и Холанд разиграха късо изпълнение на корнер, след което капитанът подаде към нападателя за втория му гол в мача. „Трябва само да похвалим Пол Фелде днес. Това беше добра работа. Той си е написал домашното“, каза Йодегор.

Солбакен също оцени заученото изпълнение, но призна, че Дания е имала силен период след почивката. „Много добре изпълнено статично положение“, заяви селекционерът на Норвегия пред телевизия „Ти Ви 2“. Според него отборът трябва да запази самочувствието си, без да подценява съперниците си.

Ример: Мачът беше решен от ход и грешка

Селекционерът на Дания Брайън Ример посочи последната ситуация като решаваща за изхода на двубоя. „Мачът беше решен от гениален ход и огромна грешка. Това не бива да се случва“, заяви Ример на пресконференцията след срещата, съобщи „ВГ“.

Датчаните имаха възможности да направят пълен обрат след изравняването. Хойлун уцели гредата, но Норвегия отново поведе при заученото изпълнение и задържа преднината си до края. За домакините победата е първа срещу Дания в официален мач.

Холанд отбеляза 63-ия и 64-ия си гол за Норвегия, като според „ВГ“ вече е най-резултатният футболист в историята на националните отбори от Северна Европа. Норвегия продължава срещу Португалия на 27 септември в Осло, а Дания ще приеме Уелс в същия ден.

Източници: ВГ, Goal.com


Норвегия
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