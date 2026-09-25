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Йомов: Цел №1 е да се върна в първия отбор на ЦСКА
  Тема: Известни личности

Йомов: Цел №1 е да се върна в първия отбор на ЦСКА

25 Септември, 2026 12:33 314 1

  • георги йомов-
  • цска-
  • втора лига-
  • допингова санкция

Крилото изигра първия си официален мач след четиригодишната санкция и благодари за подкрепата на привържениците

Йомов: Цел №1 е да се върна в първия отбор на ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Георги Йомов изигра първия си официален мач след четиригодишно отсъствие. Крилото започна като титуляр за втория отбор на ЦСКА при победата с 3:1 над Добруджа в Добрич в среща от десетия кръг на Втора лига. Двубоят се състоя на 21 септември.

Йомов изтърпя четиригодишна санкция за употреба на допинг, а мачът срещу Добруджа беше първото му официално участие след наказанието. Пред „Мач Телеграф“ футболистът заяви: „Доволен съм, че изиграх първата си среща. Това беше най-важното за мен.“

Следващата цел е първият отбор

Фланговият нападател посочи, че иска постепенно да се върне в състава на ЦСКА. „Цел номер 1 ми е да се върна в първия отбор. Следвам стъпка по стъпка“, каза Йомов. Той добави, че треньорите и ръководството ще преценят дали да му дадат възможност, а при получен шанс ще се опита да го използва.

Йомов заяви още, че е получил подкрепа от много привърженици на ЦСКА. „Много хора следят развитието ми сега под лупа и аз ще се опитам да оправдая доверието им и да ги радвам“, каза футболистът.

Тренира основно с дубъла

В момента Йомов се подготвя предимно с втория тим, с който играе и официалните си мачове. Той има тренировки и с първия състав, но засега няма решение за завръщането му в групата на представителния отбор.

Първоначалният план е бил Йомов да се появи на терена още на 29 август, но лек дискомфорт в областта на аддукторите е отложил дебюта му. След възстановяването си той е започнал да тренира наравно с останалите футболисти. ЦСКА II заема второ място във Втора лига след десет изиграни кръга.

Източници: Топспорт, Мач Телеграф


България
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  • 1 Левски 1914

    0 0 Отговор
    То от 10 години няма цска ,те за цска 2 пишат.

    12:53 25.09.2026

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