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Ами сега? Румен Радев събира депутати и министри за Бюджет 2027

Ами сега? Румен Радев събира депутати и министри за Бюджет 2027

25 Септември, 2026 16:21 1 094 73

  • румен радев-
  • депутати-
  • министри-
  • бюджет-
  • криза-
  • мерки

Планира се въвеждането на еднократен солидарен данък върху свръхпечалбите в сектори, които отчитат огромен ръст

Ами сега? Румен Радев събира депутати и министри за Бюджет 2027 - 1
Снимка: БГНЕС
News.bg News.bg

Премиерът Румен Радев събира парламентарната група на "Прогресивна България" и министрите си в Пампорово, за да бистрят Бюджет 2027, научи News.bg oт свои източници.

По-рано днес финансовият миниснър Гълъб Донев обяви, че правителството планира бюджетът за 2027 г. да бъде с дефицит до 3%, което да позволи на България бързо да се върне към рамките на Маастрихтските критерии. Заявката си той направи по време на конференцията "Изграждане на устойчивост заедно: членството на България в ЕМС" в София.

Сред мерките, които се предвиждат, са запазване на ръста на социалните разходи и повишаване на пенсиите според правилото в Кодекса за социалното осигуряване. Предвижда се и засилване на фискалния контрол, борбата със сивата икономика и измамите с ДДС.

Данъци няма да се повишават, нещо в което май Министерство на финансите и останалата част от кабинета се разминават. Правителството обещава да запази ръста на социалните разходи и пенсиите (по Кодекса за социално осигуряване), но се предвижда по-умерен ръст на минималната работна заплата (планирана на 660 евро с ръст от 6.5% - значително по-нисък темп спрямо предходните години).

Максималният размер на ваучерите се вдига до 200 евро, но върху тях се въвежда данък от 7%,като част от мерките за постигането на 3% дефицит. Предвижда се поетапно покачване на данъчните оценки (с 30% за първата година и по 35% за следващите две), което автоматично ще увеличи приходите в местните бюджети от данък "Сгради".

Планира се въвеждането на еднократен солидарен данък върху свръхпечалбите в сектори, които отчитат огромен ръст. Икономисти вече изказаха опасения относно част от планиранити мерки и за ефекта от въвеждането им. По принцип властта обмисля вдигане на майчинските през втората година, но постигането на баланса между фискални резултати и социални мерки изисква сериозни компенсиращи фискални мерки.

Изненадващо, но във властта се коментира и за сериозно напрежение между премиера Радев и финансовия министър Гълъб Донев. Заради проблемите около бюджета за 2026 г. отношенията между двамата се обтегнали до степен, че не си говорят, освен когато не е крайно необходимо.

Донев не искал намеса от страна на Радев и изцяло се доверявал на екипа си, докато премиерът искал по-видими резултати и да не се дава повод на опозицията да громи финансовата политика на управлението. Какво ще се случи с Донев вероятно ще се реши след решението на Конституционния съд, който бе сезиран от опозицията за някои текстове от Бюджет 2026.

По информация на нашата медия, Радев има идея да премести Гълъб Донев в Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

Припомняме, премиерът Румен Радев преди време обяви, че през 2027 г. ще има значително увеличение на военния бюджет. По данни на министъра на отбраната Димитър Стоянов планираните разходи за сектора ще достигнат 2.33% от брутния вътрешен продукт на страната. Разходите в социалната сфера ще продължат да растат, като пенсиите ще бъдат осъвременени по заложеното в Кодекса за социално осигуряване "швейцарско правило".

Според заявката на премиера новата финансова рамка ще бъде структурирана така, че да прекъсне достъпа на олигархични структури до публичните финансови ресурси на държавата. Бюджет 2027 ще бъде реалистичен, ще гарантира икономическата стабилност и ще бъде внесен и приет напълно в срок,според уверенията на властта.

Източник: news.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ген Рад.

    27 5 Отговор
    Обрахме бедните сега ще делим.Събираме си....

    Коментиран от #11, #28

    16:27 25.09.2026

  • 2 тоз тиквеник

    23 7 Отговор
    как се е ухилил бая чужда пара е глътнал..

    16:27 25.09.2026

  • 3 Сега

    23 8 Отговор
    Като досега! Мунчовците ще грабят народа, и ще тъпчат гушите на олигарсите на БКП!
    Тоя не е Бойко, за да подаде оставка като го намрази народа!

    16:28 25.09.2026

  • 4 червен папирог

    16 3 Отговор
    крад крад крад!

    16:30 25.09.2026

  • 5 честен ционист

    7 3 Отговор
    "Войната е начин да се разбият на парчета, да се изпарят в стратосферата или да се потопят в морските дълбини материали, които иначе биха могли да бъдат използвани, за да направят масите твърде улеснени и следователно, в дългосрочен план, твърде интелигентни."

    16:30 25.09.2026

  • 6 Не се безпокойте

    22 2 Отговор
    ПБ на радко има кадри компетентни ...като 29 - годишната зам.министър на икономиката ..
    Явно икономиката се развива яко от Румен Радев, след като назначи Михаела Карадимова от Добрич за зам. министър на икономиката 🤣😂😅

    Михаела блести с изключителни икономически умения, само че на никого не са известни все още. Те все още са тайна и все чакаме да се изявят 😂🤣😎 Радев ще я контролира от високо - нали е Лётчик !?

    Не е ясно как успява да впечатли Радев, като за кратко време от младши юрисконсулт става старши юрисконсулт, след което главен юрисконсулт и много бързо - началник на отдел „Административноправни производства“ и след това директор на Дирекция Правна и то все в Министерството на Икономика.
    Тя е магистър по право от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и магистър по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ от Медицински университет – София. Средното си образование завършва в Езикова гимназия „Гео Милев“ в Добрич със специалност френски език.
    Кои от уменията на Михаела биха били полезни за развитието на икономиката на България според вас ?

    Коментиран от #18, #23, #27, #29, #45

    16:30 25.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    ОБЕЩАЛ СЪМ ПРЕДИ ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ ДА НЕ ПЛЮЯ
    ....
    СЛЕД ТЯХ ЩЕ ПУСНА ФАДРОМАТА В ЧЕРВЕНИТЕ ОБОРИ И СИНИТЕ САРАИ :)
    ......
    И ЩЕ БЪДЕ ГОЛЯМА И СВЕЖА НОВИНА - НЕ ВСЕКИ ДЕН ЧОВЕК МОЖЕ ДА УХАПЕ ЖУРНАЛИСТИ И ЖУРНАЛИСТКИ ОТ ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ НА ОЛИГАРХИЯТА , БАРАБАР С ОЛИГАРХИЯТА

    16:31 25.09.2026

  • 9 Прогресивна България

    3 24 Отговор
    Генерал Румен Радев имам право да си прави, каквото си поиска, защото зад него са 99,9 % от истинските българи. Медиите няма какво да се занимават

    Коментиран от #14, #15, #30, #35, #40

    16:31 25.09.2026

  • 10 Само

    17 2 Отговор
    Му вижте маната и долна усмивка тя говори всичко.

    Коментиран от #13

    16:31 25.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Един

    14 1 Отговор
    Наистина Кауня от какво е толкова доволен?!

    16:32 25.09.2026

  • 13 добре се е

    12 1 Отговор

    До коментар #10 от "Само":

    нагълтал сина му беше спипан от мисирки с бугати за няколко милиона купено с чужди крадени пари!

    16:33 25.09.2026

  • 14 Значи

    16 2 Отговор

    До коментар #9 от "Прогресивна България":

    Само 1 % от населението има мозък останалите 99.9 % стоите зад него и му лижете г....

    16:33 25.09.2026

  • 15 Европеец

    14 1 Отговор

    До коментар #9 от "Прогресивна България":

    А бе прогресист ти нормален ли си...

    16:34 25.09.2026

  • 16 Другарите

    19 1 Отговор
    не могат ли в София да се съберат (не че нещо ще зимуват) , ами на Пампорово ? Транспорт , охрани , шофьори , хотели , ядене , пиене..... Ганьо плаща !

    Коментиран от #20

    16:34 25.09.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 4 Отговор
    ИСКАМ ДА ЗАДАМ ЕДИН ВЪПРОС НА ОПОЗИЦИЯТА И ПЛЮЕЩИТЕ С ВЪЛЦИ
    ......
    " КОЛКО ОТ ВАС МОГАТ ДА ПОДПИШАТ НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНА КЛЕТВЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЕ НЕ СА КРАЛИ ?" :)

    Коментиран от #70

    16:35 25.09.2026

  • 18 Европеец

    12 1 Отговор

    До коментар #6 от "Не се безпокойте":

    Е какво - джуките...

    16:36 25.09.2026

  • 19 На Пампорово ще копаят окопи

    7 1 Отговор
    И ще превземат връх Рожен. Някои депутати предвидливо се разболяха.

    16:38 25.09.2026

  • 20 Европеец

    11 1 Отговор

    До коментар #16 от "Другарите":

    Е нали трябва да оправят мометата.... Ти не си ли ходил на съвещание и семинари.... Гуляй и разврати ....

    16:39 25.09.2026

  • 21 опаа само така

    4 1 Отговор
    после следва прогресивно-олигархично-синтетично Коментиране от
    главните лостове

    16:39 25.09.2026

  • 22 Анонимен

    12 2 Отговор
    Българи сега ясно вижте кои са червените милионери олигарси как заграбиха властта с лъжи със сеене на омраза разделение между българите със невиждани саботажи на българската инфраструктура и през това време прибираха милиони за себе си вижте добре бъ.гари Йотова пожизнената статукваджийка бкп мисионерка

    16:39 25.09.2026

  • 23 В мрежите са сметнати колко е общо

    12 1 Отговор

    До коментар #6 от "Не се безпокойте":

    Часовника телефона ,сакото и бижутата - 72 хил.евро

    16:40 25.09.2026

  • 24 Заради

    12 2 Отговор
    Този човек народа става все по - беден с всеки изминал ден. Нищо не прави да контролира повишението на цените на стоките и услугите. Ако беше някой друг премиер до сега щеше да има бунтове за оставка. А той спи спокойно и харчи нашите пари.

    Коментиран от #25

    16:40 25.09.2026

  • 25 има пари

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "Заради":

    угажда си

    16:41 25.09.2026

  • 26 добре браво

    9 1 Отговор
    прогресивно олигархично синтетично

    16:41 25.09.2026

  • 27 Не я мисли

    12 2 Отговор

    До коментар #6 от "Не се безпокойте":

    Френската в Добрич дава отлична подготовка.

    16:41 25.09.2026

  • 28 честна мошеническа

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "ген Рад.":

    Няма да увеличава данъците, пък ще вдигне данъчните оценки 100 процента? Това ако не е увеличение...

    16:42 25.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Въпрос

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Прогресивна България":

    Кой са истинските българи, кой са тези
    99.9 % та те не останаха българи камо ли истински. Май истинските са онзи 1 %, които нападател.

    16:44 25.09.2026

  • 31 Явно

    10 1 Отговор
    Инвестиции в България няма да има и ръст на икономиката също.

    16:45 25.09.2026

  • 32 Горски

    8 1 Отговор
    Бюджета:
    Бой, стригане и грабеж на народа, за да може Гълъб да си пълни дефицита, който дефицит представа си няма, какъв е. Който не работи и не плаща данъци, но прави деца - да го настаняват на принудителен труд, за да изработва парите, нужни за издръжка на децата му! Това е справедливо и е нужна само една малка промяна в закона. Пак социални пакети, платени от джоба на данъкоплатците. Имаме право да знаем за кого са предназначени? Двете жени, които правиха досегашните сбъркани бюджети ще правят и новия! Министърът е един куфар, който не става и за чеп за зеле, бивше ЗКПЧ е бил. В Гърция ще дадат по 400 евро на всеки пенсионер, по 500 евро на всеки чиновник,по 1000 евро за всяко дете.А бюджета им е същият като нашият.Ама не се краде и има пари за всички.

    16:45 25.09.2026

  • 33 Анонимен

    8 2 Отговор
    Не искахте Борисов нека ни скубят червените олигарси жестоко лъжат ви а вие мълчите Йотова пожизнента цола Драгойчева СРАМ

    16:45 25.09.2026

  • 34 Сбирка в хотела на Цветелина

    14 0 Отговор
    Пък после ми говори за олигархията.

    16:46 25.09.2026

  • 35 Не е вярно

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Прогресивна България":

    Милион и 400 хиляди гласували за Румбата не прави 99,9 процента. Математиката не ти е силна страна.

    16:46 25.09.2026

  • 36 Цървул

    7 1 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 6,7 .

    16:48 25.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Попов

    10 0 Отговор
    А кой ще плати този голям масраф?Сигурно който плати и предизборната кампания?

    16:48 25.09.2026

  • 39 кабакрадев

    4 0 Отговор
    ке ва спася!

    16:49 25.09.2026

  • 40 Дано

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Прогресивна България":

    Господ те накаже,

    16:51 25.09.2026

  • 41 миме

    3 0 Отговор
    ми6 и цру-то продължават да унищожават България , с помоща на чорапа-натофския фатмак , техният нов слуга

    16:54 25.09.2026

  • 42 Оги

    6 0 Отговор
    В Пампорово значи, ще има ядене и пиене , пълни софри за сметка на бедния Ганьо, а и ще напълним гушата на някой наш човек, хотелиер спонсорирал предизборната кампания, а? Ехеее, браво Радев, браво генерале.

    Коментиран от #44

    16:54 25.09.2026

  • 43 Относно подлостта

    2 1 Отговор
    Вчера в Евротериторията “България” приеха на първо четене закон - до 10 години затвор за всички, които не подкрепят санкциите срещу Русия. Еврофашистки закон на Радев и Йотова, подкрепен от всички партии с изключение на “Възраждане”.

    Коментиран от #55

    16:57 25.09.2026

  • 44 радко

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "Оги":

    за 5 месеца борба с мафията и олигархията вече и коремното не мога да напрая не ми е лесно българи хайде всички след мен срещу тиранията!!!

    16:58 25.09.2026

  • 45 Оги

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Не се безпокойте":

    Явно добре е използвала уменията си по френски, за да дръпне в кариерата така бързо. Руса с джуки, маникюри, ухааа, какво и липсва на жената за успешна кариера където и да било? И Боко такива не ги изпуска.

    16:58 25.09.2026

  • 46 Много Известен Съветски Актьор

    7 0 Отговор
    Румбата ще увеличи значително военният бюджет. Правилно, нали е бивш военен. Освен това ,армията е с доста старо оръжие, трябва да се подмени. Там има пари. При всяка сделка с оръжие има комисионни. Електоратът му, да не се притеснява- пари за него няма. Но ще поръчаме Ф-35. Гърците и румънците вече са се наредили на опашката, ние не може да изоставаме. Отделно противо корабни ракети- да държим руснаците по-далече от Слънчев Бряг и Златни Пясъци, Нови ПВО/ПРО системи. Там най-вероятно ще купим европейски САМП. "Пейтриът" са по-скъпи и се чака много за тях. Нови самоходни 155 мм. гаубици. Най-вероятно френски "Цезар". И т. н. Руски боклуци, няма да купуваме. Румбата не ги харесва.

    16:59 25.09.2026

  • 47 На Двойно препечена Гроздова !

    7 0 Отговор
    С Чеверме Ли ?

    Коментиран от #50

    17:00 25.09.2026

  • 48 Време е

    7 1 Отговор
    Сега е време да си подава Оставката , неможач.

    17:00 25.09.2026

  • 49 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 0 Отговор
    НА ТОZИ "ПРОГРЕСИВЕН" ОТПАДЪК .......................БЕЛЕГА ОТ БРАДАВИЦИТЕ ЩЕ МУ ОСТАНЕ ......................... ОСВЕН АКО НЕ ПОТЪРСИ "ЛЕК" (БЕЛИЛО) ОТ НЯКОЯ "КОКОНА" .....................

    17:03 25.09.2026

  • 50 Успеха !

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "На Двойно препечена Гроздова !":

    Трябва Да Се !

    Полее !

    17:03 25.09.2026

  • 51 работещ беден

    6 0 Отговор
    По линията на бедност и геноцид не се различава с нищо ново от предишните.

    Коментиран от #62

    17:03 25.09.2026

  • 52 Да Гориш !

    6 0 Отговор
    В Ада !

    17:04 25.09.2026

  • 53 Невена

    4 1 Отговор
    Чудесна новина! В края на седмицата, досущ, като агент Буда, Бойко Тиквата, всичко се повтаря, само дето Рундьо Боташ
    ефенди е зелената Тиква! Афери, машала!

    17:04 25.09.2026

  • 54 Защо бе, Фатмако?!

    5 0 Отговор
    Защо ще разхождаш лакеите си, едто нещо се правят на депутати чак в Пампорово?! Не може ли да заседавате тук, в София?! Малко ли сгради имате на разположение? Със сигурност стотина хиляди ще отидат за тази разходка на "прогресивните" измамници и лъжци, ама Фатмакът - селяндурин не ги плаща от джоба си, нали? Плащаме ги ние, плащат онези повече от милион български пенсионери, които умират с 320 евро на месец! Много нагъл, много мръсен, много двуличен и много коварен се оказа Фатмакът от село Славяново! Но и много некадърен, пълен галфон! Че то вече ни писна бе, Фатмако! Всеки ден - гаф след гаф и простащина след простащина! Скоро ще бъдеш изметен от властта, Фатмако! Но ще бъдеш изметен с такъв мощен шут в селяндурския задн..к, че директно ще се намериш на бунището при чалгарите - простаци Хаджи Тошко Африкански Шимпанзето и Балабана Джебчията Орангутана! Няма да можеш да им парвиш компания, защото те вече са се разлбожили и от тях е останала само овнята на леш и чалгарщива! Присъствието на Копринката на купона в Пампорово, личната касичка на Зеления чорап е задължително! Така де, ако някой "прогресивен" депутат", министър или чалгарска зам.министърка прекалят с плюскането и пиенето, той да плаща!

    Коментиран от #65

    17:06 25.09.2026

  • 55 Мурзик

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Относно подлостта":

    Малко са 10 години.

    17:06 25.09.2026

  • 56 Гост

    3 0 Отговор
    И тия, и ония, всичките само вземат.

    17:06 25.09.2026

  • 57 Невена

    3 1 Отговор
    Чудесна новина! В края на седмицата, досущ, като агент Буда, Бойко Тиквата, всичко се повтаря, само дето Рундьо Боташ
    ефенди е зелената Тиква! Аферим, машала, ашколсун! Народа те псува до скъсване!!!

    17:06 25.09.2026

  • 58 Въпрос

    4 0 Отговор
    Тоя мазния на снимката защо се хили като пача?! Толкова ли му е широко около врата, с омразата и презрението на цял народ кам жалката му, селяндурска персона?!

    Коментиран от #64

    17:07 25.09.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    5 0 Отговор
    Зеления чорап е специалист по бюджети!!!

    17:07 25.09.2026

  • 61 Въййй

    6 0 Отговор
    Кога оправиха пътя за Пампорово?! С хеликоптери ли ще ходят на гости на Цветелина Бориславова?

    17:08 25.09.2026

  • 62 кражба кражба крааажба

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "работещ беден":

    та си продължава обирааа се утвърждава!!

    17:08 25.09.2026

  • 63 Ненко

    3 1 Отговор
    Само един досега, колкото и да го лаете и
    мърсувате, направи нещо за умиращият български пенсионер - АСЕН Василев!

    17:11 25.09.2026

  • 64 кабакрадев

    3 0 Отговор

    До коментар #58 от "Въпрос":

    аз съм мильонер а вие сте балъци хахаха!

    17:11 25.09.2026

  • 65 миме

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Защо бе, Фатмако?!":

    е па ти как интересно питаш, ми щот е натофски фатмак затова-нема почти никаква разлика между гюро ламата -амбпеажа и зления чорап мунчо , единствено дет льотчика не е PDF.....дасега

    17:14 25.09.2026

  • 66 Прогресивни съветски шарлатани !

    2 0 Отговор
    Обещанията:
    "Данъците не бива да се пипат!" - Стефан Белчев 21.06.2026 г.
    "Данъци не се пипат!" - Петър Витанов 29.04.2026 г.
    "Данъците остават без промяна!" - Гълъб Донев 18.05.2026 г.
    "От "Прогресивна България" няма да вдигаме данъците!" - Даниел Парушев 04.07.2026 г.
    "Не плануваме да вдигаме данъци и осигуровки!" - Здравко Марков 29.07.2026 г.
    "Данъците не трябва и няма да се вдигат!" - Румен Радев 31.01.2026 г.
    Реалността:
    Увелипение на данъчни оценки на имотите:
    - с 30% за 2027 г.
    - с 35% за 2028 г.
    - с 35% за 2029 г.
    Отделно:
    - 33% данък върху свръхпечалбата от 2027 г.
    - 7% данък върху ваучерите за храна.
    - Увелипение на МОД до €2300 от 01.08.2026 г.
    - Минималните осигурителни прагове увелипени с 5%
    - Поскъпване на винетките с 30%
    - Акциз при регистрация на мощен нов автомобил - €10 000
    - Акциз при регистрация на мощен употребяван автомобил - €5 000
    - Теглене на милиарди евро нов външен дълг!

    17:14 25.09.2026

  • 67 Стоянчо граматиката

    1 0 Отговор
    За Михаела Карадимова нищо лошо да не се пише и говори!
    Тя говори на френски, писмено, говоримо и
    устно! Проверено в 10 ти клас, II курс!

    17:16 25.09.2026

  • 68 Рефер

    2 0 Отговор
    Демката ще разследва кой е платил сметката в Пампорово и с чии пари.....

    17:16 25.09.2026

  • 69 Прогресивни съветски шарлатани !

    1 0 Отговор
    Увелипение на данъчни оценки на имотите:
    - с 30% за 2027 г.
    - с 35% за 2028 г.
    - с 35% за 2029 г.
    Отделно:
    - 33% данък върху свръхпечалбата от 2027 г.
    - 7% данък върху ваучерите за храна.
    - Увелипение на МОД до €2300 от 01.08.2026 г.
    - Минималните осигурителни прагове увелипени с 5%
    - Поскъпване на винетките с 30%
    - Акциз при регистрация на мощен нов автомобил - €10 000
    - Акциз при регистрация на мощен употребяван автомобил - €5 000
    - Теглене на милиарди евро нов външен дълг!

    17:20 25.09.2026

  • 70 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    НЕКА ПЪРВО ДРУГАРЯ РУМЕН Г . РАДЕВ ДА ................... ПОДПИШЕ КЛЕТВЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЕ "НЕ Е КРАЛ" ...................... НАЛИ Е МНОГО "ПРОГРЕСИВЕН" (В КРАДЕНЕТО - БОТАШ) ......................... ФАКТ !

    17:21 25.09.2026

  • 71 Румен Радев !

    4 0 Отговор
    Иска Да Я Караме !

    По Руски !

    Ония !

    Поне Имат !

    Картофи !

    Ние Нямяме !

    И Това !

    17:23 25.09.2026

  • 72 Трол

    2 0 Отговор
    Боклук излезе

    17:23 25.09.2026

  • 73 Гост

    1 0 Отговор
    Новите стари олигарси харесват това и пожелават успех

    17:25 25.09.2026

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