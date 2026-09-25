Ами сега? Румен Радев събира депутати и министри за Бюджет 2027

Премиерът Румен Радев събира парламентарната група на "Прогресивна България" и министрите си в Пампорово, за да бистрят Бюджет 2027, научи News.bg oт свои източници.
По-рано днес финансовият миниснър Гълъб Донев обяви, че правителството планира бюджетът за 2027 г. да бъде с дефицит до 3%, което да позволи на България бързо да се върне към рамките на Маастрихтските критерии. Заявката си той направи по време на конференцията "Изграждане на устойчивост заедно: членството на България в ЕМС" в София.
Сред мерките, които се предвиждат, са запазване на ръста на социалните разходи и повишаване на пенсиите според правилото в Кодекса за социалното осигуряване. Предвижда се и засилване на фискалния контрол, борбата със сивата икономика и измамите с ДДС.
Данъци няма да се повишават, нещо в което май Министерство на финансите и останалата част от кабинета се разминават. Правителството обещава да запази ръста на социалните разходи и пенсиите (по Кодекса за социално осигуряване), но се предвижда по-умерен ръст на минималната работна заплата (планирана на 660 евро с ръст от 6.5% - значително по-нисък темп спрямо предходните години).
Максималният размер на ваучерите се вдига до 200 евро, но върху тях се въвежда данък от 7%,като част от мерките за постигането на 3% дефицит. Предвижда се поетапно покачване на данъчните оценки (с 30% за първата година и по 35% за следващите две), което автоматично ще увеличи приходите в местните бюджети от данък "Сгради".
Планира се въвеждането на еднократен солидарен данък върху свръхпечалбите в сектори, които отчитат огромен ръст. Икономисти вече изказаха опасения относно част от планиранити мерки и за ефекта от въвеждането им. По принцип властта обмисля вдигане на майчинските през втората година, но постигането на баланса между фискални резултати и социални мерки изисква сериозни компенсиращи фискални мерки.
Изненадващо, но във властта се коментира и за сериозно напрежение между премиера Радев и финансовия министър Гълъб Донев. Заради проблемите около бюджета за 2026 г. отношенията между двамата се обтегнали до степен, че не си говорят, освен когато не е крайно необходимо.
Донев не искал намеса от страна на Радев и изцяло се доверявал на екипа си, докато премиерът искал по-видими резултати и да не се дава повод на опозицията да громи финансовата политика на управлението. Какво ще се случи с Донев вероятно ще се реши след решението на Конституционния съд, който бе сезиран от опозицията за някои текстове от Бюджет 2026.
По информация на нашата медия, Радев има идея да премести Гълъб Донев в Министерство на труда и социалната политика (МТСП).
Припомняме, премиерът Румен Радев преди време обяви, че през 2027 г. ще има значително увеличение на военния бюджет. По данни на министъра на отбраната Димитър Стоянов планираните разходи за сектора ще достигнат 2.33% от брутния вътрешен продукт на страната. Разходите в социалната сфера ще продължат да растат, като пенсиите ще бъдат осъвременени по заложеното в Кодекса за социално осигуряване "швейцарско правило".
Според заявката на премиера новата финансова рамка ще бъде структурирана така, че да прекъсне достъпа на олигархични структури до публичните финансови ресурси на държавата. Бюджет 2027 ще бъде реалистичен, ще гарантира икономическата стабилност и ще бъде внесен и приет напълно в срок,според уверенията на властта.
Източник: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ген Рад.
Коментиран от #11, #28
16:27 25.09.2026
2 тоз тиквеник
16:27 25.09.2026
3 Сега
Тоя не е Бойко, за да подаде оставка като го намрази народа!
16:28 25.09.2026
4 червен папирог
16:30 25.09.2026
5 честен ционист
16:30 25.09.2026
6 Не се безпокойте
Явно икономиката се развива яко от Румен Радев, след като назначи Михаела Карадимова от Добрич за зам. министър на икономиката 🤣😂😅
Михаела блести с изключителни икономически умения, само че на никого не са известни все още. Те все още са тайна и все чакаме да се изявят 😂🤣😎 Радев ще я контролира от високо - нали е Лётчик !?
Не е ясно как успява да впечатли Радев, като за кратко време от младши юрисконсулт става старши юрисконсулт, след което главен юрисконсулт и много бързо - началник на отдел „Административноправни производства“ и след това директор на Дирекция Правна и то все в Министерството на Икономика.
Тя е магистър по право от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и магистър по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ от Медицински университет – София. Средното си образование завършва в Езикова гимназия „Гео Милев“ в Добрич със специалност френски език.
Кои от уменията на Михаела биха били полезни за развитието на икономиката на България според вас ?
Коментиран от #18, #23, #27, #29, #45
16:30 25.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
СЛЕД ТЯХ ЩЕ ПУСНА ФАДРОМАТА В ЧЕРВЕНИТЕ ОБОРИ И СИНИТЕ САРАИ :)
......
И ЩЕ БЪДЕ ГОЛЯМА И СВЕЖА НОВИНА - НЕ ВСЕКИ ДЕН ЧОВЕК МОЖЕ ДА УХАПЕ ЖУРНАЛИСТИ И ЖУРНАЛИСТКИ ОТ ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ НА ОЛИГАРХИЯТА , БАРАБАР С ОЛИГАРХИЯТА
16:31 25.09.2026
9 Прогресивна България
Коментиран от #14, #15, #30, #35, #40
16:31 25.09.2026
10 Само
Коментиран от #13
16:31 25.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Един
16:32 25.09.2026
13 добре се е
До коментар #10 от "Само":нагълтал сина му беше спипан от мисирки с бугати за няколко милиона купено с чужди крадени пари!
16:33 25.09.2026
14 Значи
До коментар #9 от "Прогресивна България":Само 1 % от населението има мозък останалите 99.9 % стоите зад него и му лижете г....
16:33 25.09.2026
15 Европеец
До коментар #9 от "Прогресивна България":А бе прогресист ти нормален ли си...
16:34 25.09.2026
16 Другарите
Коментиран от #20
16:34 25.09.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
" КОЛКО ОТ ВАС МОГАТ ДА ПОДПИШАТ НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНА КЛЕТВЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЕ НЕ СА КРАЛИ ?" :)
Коментиран от #70
16:35 25.09.2026
18 Европеец
До коментар #6 от "Не се безпокойте":Е какво - джуките...
16:36 25.09.2026
19 На Пампорово ще копаят окопи
16:38 25.09.2026
20 Европеец
До коментар #16 от "Другарите":Е нали трябва да оправят мометата.... Ти не си ли ходил на съвещание и семинари.... Гуляй и разврати ....
16:39 25.09.2026
21 опаа само така
главните лостове
16:39 25.09.2026
22 Анонимен
16:39 25.09.2026
23 В мрежите са сметнати колко е общо
До коментар #6 от "Не се безпокойте":Часовника телефона ,сакото и бижутата - 72 хил.евро
16:40 25.09.2026
24 Заради
Коментиран от #25
16:40 25.09.2026
25 има пари
До коментар #24 от "Заради":угажда си
16:41 25.09.2026
26 добре браво
16:41 25.09.2026
27 Не я мисли
До коментар #6 от "Не се безпокойте":Френската в Добрич дава отлична подготовка.
16:41 25.09.2026
28 честна мошеническа
До коментар #1 от "ген Рад.":Няма да увеличава данъците, пък ще вдигне данъчните оценки 100 процента? Това ако не е увеличение...
16:42 25.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Въпрос
До коментар #9 от "Прогресивна България":Кой са истинските българи, кой са тези
99.9 % та те не останаха българи камо ли истински. Май истинските са онзи 1 %, които нападател.
16:44 25.09.2026
31 Явно
16:45 25.09.2026
32 Горски
Бой, стригане и грабеж на народа, за да може Гълъб да си пълни дефицита, който дефицит представа си няма, какъв е. Който не работи и не плаща данъци, но прави деца - да го настаняват на принудителен труд, за да изработва парите, нужни за издръжка на децата му! Това е справедливо и е нужна само една малка промяна в закона. Пак социални пакети, платени от джоба на данъкоплатците. Имаме право да знаем за кого са предназначени? Двете жени, които правиха досегашните сбъркани бюджети ще правят и новия! Министърът е един куфар, който не става и за чеп за зеле, бивше ЗКПЧ е бил. В Гърция ще дадат по 400 евро на всеки пенсионер, по 500 евро на всеки чиновник,по 1000 евро за всяко дете.А бюджета им е същият като нашият.Ама не се краде и има пари за всички.
16:45 25.09.2026
33 Анонимен
16:45 25.09.2026
34 Сбирка в хотела на Цветелина
16:46 25.09.2026
35 Не е вярно
До коментар #9 от "Прогресивна България":Милион и 400 хиляди гласували за Румбата не прави 99,9 процента. Математиката не ти е силна страна.
16:46 25.09.2026
36 Цървул
16:48 25.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Попов
16:48 25.09.2026
39 кабакрадев
16:49 25.09.2026
40 Дано
До коментар #9 от "Прогресивна България":Господ те накаже,
16:51 25.09.2026
41 миме
16:54 25.09.2026
42 Оги
Коментиран от #44
16:54 25.09.2026
43 Относно подлостта
Коментиран от #55
16:57 25.09.2026
44 радко
До коментар #42 от "Оги":за 5 месеца борба с мафията и олигархията вече и коремното не мога да напрая не ми е лесно българи хайде всички след мен срещу тиранията!!!
16:58 25.09.2026
45 Оги
До коментар #6 от "Не се безпокойте":Явно добре е използвала уменията си по френски, за да дръпне в кариерата така бързо. Руса с джуки, маникюри, ухааа, какво и липсва на жената за успешна кариера където и да било? И Боко такива не ги изпуска.
16:58 25.09.2026
46 Много Известен Съветски Актьор
16:59 25.09.2026
47 На Двойно препечена Гроздова !
Коментиран от #50
17:00 25.09.2026
48 Време е
17:00 25.09.2026
49 ЕДГАР КЕЙСИ
17:03 25.09.2026
50 Успеха !
До коментар #47 от "На Двойно препечена Гроздова !":Трябва Да Се !
Полее !
17:03 25.09.2026
51 работещ беден
Коментиран от #62
17:03 25.09.2026
52 Да Гориш !
17:04 25.09.2026
53 Невена
ефенди е зелената Тиква! Афери, машала!
17:04 25.09.2026
54 Защо бе, Фатмако?!
Коментиран от #65
17:06 25.09.2026
55 Мурзик
До коментар #43 от "Относно подлостта":Малко са 10 години.
17:06 25.09.2026
56 Гост
17:06 25.09.2026
57 Невена
ефенди е зелената Тиква! Аферим, машала, ашколсун! Народа те псува до скъсване!!!
17:06 25.09.2026
58 Въпрос
Коментиран от #64
17:07 25.09.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
17:07 25.09.2026
61 Въййй
17:08 25.09.2026
62 кражба кражба крааажба
До коментар #51 от "работещ беден":та си продължава обирааа се утвърждава!!
17:08 25.09.2026
63 Ненко
мърсувате, направи нещо за умиращият български пенсионер - АСЕН Василев!
17:11 25.09.2026
64 кабакрадев
До коментар #58 от "Въпрос":аз съм мильонер а вие сте балъци хахаха!
17:11 25.09.2026
65 миме
До коментар #54 от "Защо бе, Фатмако?!":е па ти как интересно питаш, ми щот е натофски фатмак затова-нема почти никаква разлика между гюро ламата -амбпеажа и зления чорап мунчо , единствено дет льотчика не е PDF.....дасега
17:14 25.09.2026
66 Прогресивни съветски шарлатани !
"Данъците не бива да се пипат!" - Стефан Белчев 21.06.2026 г.
"Данъци не се пипат!" - Петър Витанов 29.04.2026 г.
"Данъците остават без промяна!" - Гълъб Донев 18.05.2026 г.
"От "Прогресивна България" няма да вдигаме данъците!" - Даниел Парушев 04.07.2026 г.
"Не плануваме да вдигаме данъци и осигуровки!" - Здравко Марков 29.07.2026 г.
"Данъците не трябва и няма да се вдигат!" - Румен Радев 31.01.2026 г.
Реалността:
Увелипение на данъчни оценки на имотите:
- с 30% за 2027 г.
- с 35% за 2028 г.
- с 35% за 2029 г.
Отделно:
- 33% данък върху свръхпечалбата от 2027 г.
- 7% данък върху ваучерите за храна.
- Увелипение на МОД до €2300 от 01.08.2026 г.
- Минималните осигурителни прагове увелипени с 5%
- Поскъпване на винетките с 30%
- Акциз при регистрация на мощен нов автомобил - €10 000
- Акциз при регистрация на мощен употребяван автомобил - €5 000
- Теглене на милиарди евро нов външен дълг!
17:14 25.09.2026
67 Стоянчо граматиката
Тя говори на френски, писмено, говоримо и
устно! Проверено в 10 ти клас, II курс!
17:16 25.09.2026
68 Рефер
17:16 25.09.2026
69 Прогресивни съветски шарлатани !
- с 30% за 2027 г.
- с 35% за 2028 г.
- с 35% за 2029 г.
Отделно:
- 33% данък върху свръхпечалбата от 2027 г.
- 7% данък върху ваучерите за храна.
- Увелипение на МОД до €2300 от 01.08.2026 г.
- Минималните осигурителни прагове увелипени с 5%
- Поскъпване на винетките с 30%
- Акциз при регистрация на мощен нов автомобил - €10 000
- Акциз при регистрация на мощен употребяван автомобил - €5 000
- Теглене на милиарди евро нов външен дълг!
17:20 25.09.2026
70 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":НЕКА ПЪРВО ДРУГАРЯ РУМЕН Г . РАДЕВ ДА ................... ПОДПИШЕ КЛЕТВЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЕ "НЕ Е КРАЛ" ...................... НАЛИ Е МНОГО "ПРОГРЕСИВЕН" (В КРАДЕНЕТО - БОТАШ) ......................... ФАКТ !
17:21 25.09.2026
71 Румен Радев !
По Руски !
Ония !
Поне Имат !
Картофи !
Ние Нямяме !
И Това !
17:23 25.09.2026
72 Трол
17:23 25.09.2026
73 Гост
17:25 25.09.2026