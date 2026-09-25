Ами сега? Румен Радев събира депутати и министри за Бюджет 2027

Премиерът Румен Радев събира парламентарната група на "Прогресивна България" и министрите си в Пампорово, за да бистрят Бюджет 2027, научи News.bg oт свои източници.

По-рано днес финансовият миниснър Гълъб Донев обяви, че правителството планира бюджетът за 2027 г. да бъде с дефицит до 3%, което да позволи на България бързо да се върне към рамките на Маастрихтските критерии. Заявката си той направи по време на конференцията "Изграждане на устойчивост заедно: членството на България в ЕМС" в София.

Сред мерките, които се предвиждат, са запазване на ръста на социалните разходи и повишаване на пенсиите според правилото в Кодекса за социалното осигуряване. Предвижда се и засилване на фискалния контрол, борбата със сивата икономика и измамите с ДДС.

Данъци няма да се повишават, нещо в което май Министерство на финансите и останалата част от кабинета се разминават. Правителството обещава да запази ръста на социалните разходи и пенсиите (по Кодекса за социално осигуряване), но се предвижда по-умерен ръст на минималната работна заплата (планирана на 660 евро с ръст от 6.5% - значително по-нисък темп спрямо предходните години).

Максималният размер на ваучерите се вдига до 200 евро, но върху тях се въвежда данък от 7%,като част от мерките за постигането на 3% дефицит. Предвижда се поетапно покачване на данъчните оценки (с 30% за първата година и по 35% за следващите две), което автоматично ще увеличи приходите в местните бюджети от данък "Сгради".

Планира се въвеждането на еднократен солидарен данък върху свръхпечалбите в сектори, които отчитат огромен ръст. Икономисти вече изказаха опасения относно част от планиранити мерки и за ефекта от въвеждането им. По принцип властта обмисля вдигане на майчинските през втората година, но постигането на баланса между фискални резултати и социални мерки изисква сериозни компенсиращи фискални мерки.

Изненадващо, но във властта се коментира и за сериозно напрежение между премиера Радев и финансовия министър Гълъб Донев. Заради проблемите около бюджета за 2026 г. отношенията между двамата се обтегнали до степен, че не си говорят, освен когато не е крайно необходимо.

Донев не искал намеса от страна на Радев и изцяло се доверявал на екипа си, докато премиерът искал по-видими резултати и да не се дава повод на опозицията да громи финансовата политика на управлението. Какво ще се случи с Донев вероятно ще се реши след решението на Конституционния съд, който бе сезиран от опозицията за някои текстове от Бюджет 2026.

По информация на нашата медия, Радев има идея да премести Гълъб Донев в Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

Припомняме, премиерът Румен Радев преди време обяви, че през 2027 г. ще има значително увеличение на военния бюджет. По данни на министъра на отбраната Димитър Стоянов планираните разходи за сектора ще достигнат 2.33% от брутния вътрешен продукт на страната. Разходите в социалната сфера ще продължат да растат, като пенсиите ще бъдат осъвременени по заложеното в Кодекса за социално осигуряване "швейцарско правило".

Според заявката на премиера новата финансова рамка ще бъде структурирана така, че да прекъсне достъпа на олигархични структури до публичните финансови ресурси на държавата. Бюджет 2027 ще бъде реалистичен, ще гарантира икономическата стабилност и ще бъде внесен и приет напълно в срок,според уверенията на властта.

Източник: news.bg