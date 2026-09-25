Анчелоти с желязна гаранция за Естевао: Ще го викам в Бразилия, дори да не играе в Челси

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти даде сериозна заявка за бъдещето на една от най-големите перли на "селесао" - Естевао.

Италианският специалист призна, че 19-годишният нападател винаги ще получава повиквателна за националния отбор, независимо от игровото си време в Челси.

През този сезон тийнейджърът има 6 участия за лондончани във всички турнири, но все още не е записал нито един пълен мач. Във Висшата лига активът му е едва 23 минути.

"За нас Естевао е изключително важен. Дори и да не играе или да не получава минути в клуба си, аз ще го викам. Смятаме го за ключов за бъдещето и искаме да му дадем възможност да подобри представянето си", категоричен бе Анчелоти.