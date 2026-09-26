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700 000 души се събраха в центъра на Париж за голямата литургия на папа Лъв XIV

700 000 души се събраха в центъра на Париж за голямата литургия на папа Лъв XIV

26 Септември, 2026 17:45 478 7

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  • литургия

От Ватикана изчислиха, че около 700 000 души са се събрали за огромното събитие на открито във френската столица, предаде France24

700 000 души се събраха в центъра на Париж за голямата литургия на папа Лъв XIV - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стотици хиляди вярващи се събраха днес в центъра на Париж за голямата литургия на папа Лъв XIV, като според официални данни около 700 000 души са се регистрирали за участие в следобедната служба на площад "Конкорд", предаде ДПА, съобщи БТА.

Под бурните възгласи на огромното множество Лъв XIV премина с папамобила по булевард "Шан-з-Елизе". Сред присъстващите бяха някои известни френски политици, сред които министър-председателят Себастиен Льокорню и крайнодясната лидерка Марин льо Пен, която се надява да стане президент догодина.

Мнозина от присъстващите запълваха времето преди службата с хорово пеене, а някои бяха облечени във фланелки на френския национален отбор по футбол с надпис "Папа Лъв" и номер 14 - закачлива препратка към името на папата.

Бенедикт XVI беше последният папа, посетил Париж - през 2008 г.

Днес големи райони около булевард "Шан-з-Елизе" и по протежението на река Сена бяха отцепени от съображения за сигурност. По-рано папа Лъв XIV посети център за социална помощ за мигранти, а след това се срещна с хора, приели наскоро свето кръщение. Той ги призова да останат непоколебими във вярата си и да я разпространяват сред останалите.

По-късно днес Лъв XIV ще отпътува за Лурд - място за поклонения в Югозападна Франция. Според преданието през 1858 г. там Дева Мария се явила на 14-годишното тогава местно момиче Бернадет Субиру, дъщеря на беден мелничар.

В началото на посещението си във Франция вчера папата беше приет от президента Еманюел Макрон.

По време на срещата Лъв XIV отдаде дължимото на Франция като страна, защитаваща човешките права, но същевременно разкритикува новия закон, разрешаващ евтаназията, както и конституционната защита на правото на аборт.

Последната спирка от обиколката на папата ще бъде утре в град Мец, близо до френско-германската граница, където роденият в САЩ папа се очаква да произнесе реч за Европа.

Във Франция съществува строго разделение между църквата и държавата, макар че по исторически причини в някои източни райони има изключения. Макрон не планира да присъства на нито една от литургиите, отслужвани от папата.

Католиците остават най-голямата религиозна група във Франция. Делът на мюсюлманите обаче значително нарасна през последните години, а много хора вече не се самоопределят като последователи на която и да е религия, отбелязва ДПА.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ?????

    4 1 Отговор
    А за стачките в Полша, Германия и Франция защо мълчите?

    Коментиран от #4

    17:47 26.09.2026

  • 2 Ррррр

    4 0 Отговор
    Тоя седи на златен трон/ буквално/
    И се моли за гладните деца по света

    Коментиран от #3

    17:48 26.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "?????":

    Вчера и днес няма макарончо добре го измисли папата на гости ,само не можах да разбера от къде ги намери тези миряни и им плати хотела с билета до тук 🤣цял Париж е блокиран от къде да минат протестиращите?Докато са тук тия ще е трудно за хората и протести ,ноември и декември са месеци за протести с най голям брой в Франция,ако има с какво да си платят бензина или билетите всичко е още по скъпо.

    18:06 26.09.2026

  • 5 Ставри Никифоров

    0 0 Отговор
    Що ни занимавате с тези еретици, засрамете се

    18:36 26.09.2026

  • 6 Православен

    0 0 Отговор
    Ееал съм ги в едно с папата...

    18:40 26.09.2026

  • 7 А нашият начумерен Съсел!

    0 0 Отговор
    Няма да събере и 70 човека на площада!

    18:46 26.09.2026

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