Нешка Робева: Към мен са отправяни предложения да бъда издигната за президент

Изненадах се много, че бях спрягана за вицепрезидент на „Възраждане”. Това заяви треньорът по художествена гимнастика Нешка Робева в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.
По думите ѝ към нея са отправяни предложения да бъде издигната за президент. „При мен са идвали хора от най-различни среди, които са предлагали да инициират моята кандидатура за президент. Аз отказах категорично”, каза Робева и добави: „Аз много отдавна заявих своята позиция, че партиите най-много са вредили и вредят на България”.
Робева посочи, че за нея от значение ще бъде личната позиция и смелостта на кандидата за президентския пост. „На президентските избори ще гласувам за този, който застава и има смелостта да каже това, което мисли. Има смелостта да представи своите вярвания или да защити своите идеи”, заяви тя.
Ще се кандидатира ли Нешка Робева за вицепрезидент
Според нея тепърва предстои да стане ясно как ще се развие предизборната кампания. „За мен тази институция има смисъл само ако един президент застане и убеди народа си, така както направи Румен Радев, че той може да го поведе”, добави треньорът по художествена гимнастика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7
17:56 26.09.2026
2 Мата Хари
Коментиран от #12
17:57 26.09.2026
3 Тя нещо си е въобразила
Животът има обрати за всеки
Каквото беше беше
17:57 26.09.2026
4 665
17:58 26.09.2026
5 Хаха
17:59 26.09.2026
6 Нешке, не им вярвай!
17:59 26.09.2026
7 Бялджип
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тази "кукувица" е донесла много слава на България. Създала е велики шампионки, познати в света на гимнастиката, Създала е също такива емоции в душите на българите в много от изминалите години. Името й вероятно ще присъства във всички световни спортни каталози, както ново на Папата на щангите, както други прославили България. А, ти къде си?
Коментиран от #31
18:02 26.09.2026
8 665
18:05 26.09.2026
9 Копейкин
18:05 26.09.2026
10 да питам
18:06 26.09.2026
11 Грешка
18:10 26.09.2026
12 ежко
До коментар #2 от "Мата Хари":Дъртата куха комунистка е направила повече за България отколкото ти ще направиш,ако и да живееш 1000 години.Не си ти човека който ще съди Нешка.
Коментиран от #33
18:14 26.09.2026
13 Българин
Сталин президент трябва.
Без вице
18:14 26.09.2026
14 Сър Пичук
Нямаше да се учудя, ако се беше появила в тандем с Копейкин или Петьо Рашибозука. Тя си е стара комунистка и щеше да е съвсем на мястото си.
18:16 26.09.2026
15 Куку
18:16 26.09.2026
16 Горкия водещ сервитьор
18:18 26.09.2026
17 az СВО Победа 81
Разби на пух и прах всички пропагандни клишета, които водещият мисир се опита да пробута в ефир и го направи за смях! 🤣
Гледайте го, задължително!
Разбрахме, че Любо Огнянов подкрепя терогизма и отрича съществуването на неудобните на правилната идеологическа линия факти....
🤣🤣🤣
По време на разговорът, тя му каза, че знае, че повече няма да я поканят .... 🤣🤣🤣
18:19 26.09.2026
18 Мусорчик
18:20 26.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 az СВО Победа 81
Разби на пух и прах всички пропагандни клишета, които водещият се опита да пробута в ефир и го направи за смях! 🤣🤣🤣
Гледайте го, задължително!
Разбрахме, че Любо Огнянов оправдава геноцида в Газа и отрича съществуването на неудобните на правилната идеологическа линия факти....
По време на разговора, тя му каза, че знае, че повече няма да я поканят .... 🤣🤣🤣
18:21 26.09.2026
21 ЕДГАР КЕЙСИ
18:22 26.09.2026
22 az СВО Победа 81
Разби на пух и прах всички пропагандни клишета, които водещият се опита да пробута в ефир и го направи за смях! 🤣🤣🤣
Гледайте го, задължително!
Разбрахме, че водещият оправдава изтреблението в Газа и отрича съществуването на неудобните на правилната идеологическа линия факти....
По време на разговора, тя му каза, че знае, че повече няма да я поканят .... 🤣🤣🤣
18:22 26.09.2026
23 Христакиев
Коментиран от #28
18:23 26.09.2026
24 az СВО Победа 81
Разби на пух и прах всички пропагандни клишета, които водещият се опита да пробута в ефир и го направи за смях! 🤣🤣🤣
Гледайте го, задължително!
Разбрахме, че да се оправдава изтреблението в Газа е правилно, а да се отрича съществуването на неудобните на правилната идеологическа линия факти е задължително....
По време на разговора, тя му каза, че знае, че повече няма да я поканят .... 🤣🤣🤣
18:23 26.09.2026
25 Аъъъ
18:24 26.09.2026
26 Сър Пичук
Нямаше да се учудя, ако се беше появила в тандем с Копейкин или Петьо Рашибозука. Тя си е стара комунистка и щеше да е съвсем на мястото си.
18:24 26.09.2026
27 az СВО Победа 81
Разби на пух и прах всички пропагандни клишета на водещия и го направи да изглежда жалък....
Гледайте го, задължително!
Разбрахме, че да се оправдава изтреблението в Близкия Изток е правилната позиция, а да се отрича съществуването на неудобните на правилната идеологическа линия факти е задължително....
По време на разговора, тя му каза, че знае, че повече няма да я поканят ....
Коментиран от #30
18:25 26.09.2026
28 Ми нормално
До коментар #23 от "Христакиев":Все пак е влечуго от комунистическото котило.
18:26 26.09.2026
29 Сийка
18:27 26.09.2026
30 Не съм го гледал и няма да го гледам
До коментар #27 от "az СВО Победа 81":Каза ли нещо за петнайсетете ястребинчета,за предателят Вапцаров и Жоро тарабата?
Коментиран от #32, #34
18:28 26.09.2026
31 Бялджип на раета
До коментар #7 от "Бялджип":Прочети коментар 23. Знаеш ли как тоталитарен режим прави спортисти, които да го прославят ? мерси от такава слава. Имахме папа, химик, звяра и т.н. Всичките постигаха задачи дадени им с партийно поръчение / ако знаеш какво е това /. ти би трябвало да си на ясно, защото си трол, генерираш чрез дразнещ пост трафик. Щом го правиш във всички теми, трябва да имаш поне малко нещо в главата.
18:29 26.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 И какво е направила дъртата кукумявка?
До коментар #12 от "ежко":Винаги караше момичета на бездарните сесесерки.
18:31 26.09.2026
34 665
До коментар #30 от "Не съм го гледал и няма да го гледам":Не, но каза че Хитлер щял да избива славяните. Сигурно за това ни е върнал Южна Добруджа, да ни избие !
18:33 26.09.2026
35 Сийка истинската
- първият съпруг на Нешка е офицерът от ДС В. Георгиев
- чичо му е ген. Георгиев - за.министър МНО и шеф на ЦСКА
18:34 26.09.2026
36 оня с коня
18:37 26.09.2026
37 Белгарската
18:38 26.09.2026
38 Огледалце, огледалце от стената
18:38 26.09.2026
39 Изветрял
18:38 26.09.2026
40 Колко
18:39 26.09.2026
41 Пази Боже!
18:40 26.09.2026
42 Путин
18:40 26.09.2026
43 Горски
18:40 26.09.2026
44 Фори
18:42 26.09.2026