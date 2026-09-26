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Нешка Робева: Към мен са отправяни предложения да бъда издигната за президент

Нешка Робева: Към мен са отправяни предложения да бъда издигната за президент

26 Септември, 2026 17:50 748 44

  • нешка робева-
  • президент

Тя коментира очакванията си за развитието на предизборната кампания

Нешка Робева: Към мен са отправяни предложения да бъда издигната за президент - 1
NOVA NOVA

Изненадах се много, че бях спрягана за вицепрезидент на „Възраждане”. Това заяви треньорът по художествена гимнастика Нешка Робева в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

По думите ѝ към нея са отправяни предложения да бъде издигната за президент. „При мен са идвали хора от най-различни среди, които са предлагали да инициират моята кандидатура за президент. Аз отказах категорично”, каза Робева и добави: „Аз много отдавна заявих своята позиция, че партиите най-много са вредили и вредят на България”.

Робева посочи, че за нея от значение ще бъде личната позиция и смелостта на кандидата за президентския пост. „На президентските избори ще гласувам за този, който застава и има смелостта да каже това, което мисли. Има смелостта да представи своите вярвания или да защити своите идеи”, заяви тя.

Ще се кандидатира ли Нешка Робева за вицепрезидент

Според нея тепърва предстои да стане ясно как ще се развие предизборната кампания. „За мен тази институция има смисъл само ако един президент застане и убеди народа си, така както направи Румен Радев, че той може да го поведе”, добави треньорът по художествена гимнастика.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 9 Отговор
    Кукавица дрънка

    Коментиран от #7

    17:56 26.09.2026

  • 2 Мата Хари

    17 14 Отговор
    Дърта куха комунистка

    Коментиран от #12

    17:57 26.09.2026

  • 3 Тя нещо си е въобразила

    19 7 Отговор
    Вече не е която беще
    Животът има обрати за всеки
    Каквото беше беше

    17:57 26.09.2026

  • 4 665

    11 2 Отговор
    Гледах ги - и двамата противни и се надпреварват глупости да ръсят.

    17:58 26.09.2026

  • 5 Хаха

    13 8 Отговор
    Куха, лейка, дрънка, дрънка...

    17:59 26.09.2026

  • 6 Нешке, не им вярвай!

    9 3 Отговор
    Гъбаркат се с теб.

    17:59 26.09.2026

  • 7 Бялджип

    13 17 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тази "кукувица" е донесла много слава на България. Създала е велики шампионки, познати в света на гимнастиката, Създала е също такива емоции в душите на българите в много от изминалите години. Името й вероятно ще присъства във всички световни спортни каталози, както ново на Папата на щангите, както други прославили България. А, ти къде си?

    Коментиран от #31

    18:02 26.09.2026

  • 8 665

    5 2 Отговор
    Нешка дрънка за югославки народ, оня па мутант водещият бълнува украински ядрени оръжия.

    18:05 26.09.2026

  • 9 Копейкин

    13 6 Отговор
    Куха лейка!

    18:05 26.09.2026

  • 10 да питам

    5 1 Отговор
    Хвалиш ли се или се оплакваш ?

    18:06 26.09.2026

  • 11 Грешка

    3 6 Отговор
    Харесвам руски ракети по многоетажни в Киев!

    18:10 26.09.2026

  • 12 ежко

    3 11 Отговор

    До коментар #2 от "Мата Хари":

    Дъртата куха комунистка е направила повече за България отколкото ти ще направиш,ако и да живееш 1000 години.Не си ти човека който ще съди Нешка.

    Коментиран от #33

    18:14 26.09.2026

  • 13 Българин

    9 1 Отговор
    Оффф и тая се взе на сериозно
    Сталин президент трябва.
    Без вице

    18:14 26.09.2026

  • 14 Сър Пичук

    13 1 Отговор
    Нешка Робева ми падна съвсем в очите още през 2014 година. Тогава подкрепи онова недоразумение Николай Бареков и „България без Цензура“. Че и ансамбълът поведе на турне в страната заради оня палячо.
    Нямаше да се учудя, ако се беше появила в тандем с Копейкин или Петьо Рашибозука. Тя си е стара комунистка и щеше да е съвсем на мястото си.

    18:16 26.09.2026

  • 15 Куку

    11 0 Отговор
    Куку.

    18:16 26.09.2026

  • 16 Горкия водещ сервитьор

    3 2 Отговор
    Нова г нус тв е с ясна ориентация и е чудно, че са дали на Нешка да говори. Водещия сервитьор се разтрои да защитава едновременно и исссрайнс и изрихел и крещеше обезумял при друго мнение. А на Нешка е друго, тогава защо я канят.

    18:18 26.09.2026

  • 17 az СВО Победа 81

    3 4 Отговор
    Не сте написали най-важното за участието й!

    Разби на пух и прах всички пропагандни клишета, които водещият мисир се опита да пробута в ефир и го направи за смях! 🤣

    Гледайте го, задължително!

    Разбрахме, че Любо Огнянов подкрепя терогизма и отрича съществуването на неудобните на правилната идеологическа линия факти....
    🤣🤣🤣

    По време на разговорът, тя му каза, че знае, че повече няма да я поканят .... 🤣🤣🤣

    18:19 26.09.2026

  • 18 Мусорчик

    7 3 Отговор
    Нека оставим настрана комунизма, но е тъжно да гледаш уважавани от теб хора да се излагат на стари години.

    18:20 26.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 az СВО Победа 81

    2 5 Отговор
    Не сте написали най-важното за участието й!

    Разби на пух и прах всички пропагандни клишета, които водещият се опита да пробута в ефир и го направи за смях! 🤣🤣🤣

    Гледайте го, задължително!

    Разбрахме, че Любо Огнянов оправдава геноцида в Газа и отрича съществуването на неудобните на правилната идеологическа линия факти....

    По време на разговора, тя му каза, че знае, че повече няма да я поканят .... 🤣🤣🤣

    18:21 26.09.2026

  • 21 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 3 Отговор
    БАБО СМЕШКЕ, КОЙ Е НАПРАВИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДА СТАВАШ РЕZИДЕНТ НА КГБ ....................... ТА НИЕ СИ ИМАМЕ ШПИОНИН И ТЯ Е ПИГИ ЙОТОВА ...................,. КОЙ ТЕ ЛЪЖЕ, ЧЕ СТАВАШ ЗА ПРЕZИДЕНТ - ИZKУФЯЛА БАБИЧКО ? ? ? ....................

    18:22 26.09.2026

  • 22 az СВО Победа 81

    3 4 Отговор
    Не сте написали най-важното за участието й!

    Разби на пух и прах всички пропагандни клишета, които водещият се опита да пробута в ефир и го направи за смях! 🤣🤣🤣

    Гледайте го, задължително!

    Разбрахме, че водещият оправдава изтреблението в Газа и отрича съществуването на неудобните на правилната идеологическа линия факти....

    По време на разговора, тя му каза, че знае, че повече няма да я поканят .... 🤣🤣🤣

    18:22 26.09.2026

  • 23 Христакиев

    17 4 Отговор
    Това е жената , която направи кариера на гърба на български момичета, имащи нещастието да имат амбициозни родители и на партийна подкрепа и то голяма. Такъв физически и психически тормоз какъвто налагаше Робева на момичетата, които тренираше, никой никъде не прилага. Ако днес действаше така, отдавна да е в затвора. Раздаваше шамари на ляво и на дясно, че и ритници. Знам защото и монтирах записите за съчетанията и имам преки впечатления. Комунистка е до мозъка на костите, че и по-навътре. За нищо не става днес.

    Коментиран от #28

    18:23 26.09.2026

  • 24 az СВО Победа 81

    3 5 Отговор
    Не сте написали най-важното за участието й!

    Разби на пух и прах всички пропагандни клишета, които водещият се опита да пробута в ефир и го направи за смях! 🤣🤣🤣

    Гледайте го, задължително!

    Разбрахме, че да се оправдава изтреблението в Газа е правилно, а да се отрича съществуването на неудобните на правилната идеологическа линия факти е задължително....

    По време на разговора, тя му каза, че знае, че повече няма да я поканят .... 🤣🤣🤣

    18:23 26.09.2026

  • 25 Аъъъ

    4 0 Отговор
    И от Свт.Петър.

    18:24 26.09.2026

  • 26 Сър Пичук

    14 1 Отговор
    Нешка Робева ми падна съвсем в очите още през 2014 година. Тогава подкрепи онова недоразумение Николай Бареков и „България без Цензура“. Че и ансамбълът поведе на турне в страната заради оня палячо.
    Нямаше да се учудя, ако се беше появила в тандем с Копейкин или Петьо Рашибозука. Тя си е стара комунистка и щеше да е съвсем на мястото си.

    18:24 26.09.2026

  • 27 az СВО Победа 81

    2 4 Отговор
    Не сте написали най-важното за участието й!

    Разби на пух и прах всички пропагандни клишета на водещия и го направи да изглежда жалък....

    Гледайте го, задължително!

    Разбрахме, че да се оправдава изтреблението в Близкия Изток е правилната позиция, а да се отрича съществуването на неудобните на правилната идеологическа линия факти е задължително....

    По време на разговора, тя му каза, че знае, че повече няма да я поканят ....

    Коментиран от #30

    18:25 26.09.2026

  • 28 Ми нормално

    9 0 Отговор

    До коментар #23 от "Христакиев":

    Все пак е влечуго от комунистическото котило.

    18:26 26.09.2026

  • 29 Сийка

    14 4 Отговор
    Боже-е-е,като прибра грешните,що не прибра и смешните.Тази изкуфяла бабичка-президент?Да,на времето докара много медали на България,но с цената на какво?С цената на вътрешен терор в отбора и нерядко и с бой.Да припомня,че в националния отбор работеха много талантливи треньорки далеч над нивото на Нешка.Така,че успеха е по-вече техен,отколкото на дъртата червена бабичка.По едно време беше и в борда на директорите на една корабна компания.Гледах интервюто преди малко.Ами тя не е добре с главата.Човека я пита за едно,тя си знае нейното и повтаря като папагал.Известен писател беше написал :последния комунист на планетата ще умре в България.Прав е човека.

    18:27 26.09.2026

  • 30 Не съм го гледал и няма да го гледам

    8 1 Отговор

    До коментар #27 от "az СВО Победа 81":

    Каза ли нещо за петнайсетете ястребинчета,за предателят Вапцаров и Жоро тарабата?

    Коментиран от #32, #34

    18:28 26.09.2026

  • 31 Бялджип на раета

    15 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бялджип":

    Прочети коментар 23. Знаеш ли как тоталитарен режим прави спортисти, които да го прославят ? мерси от такава слава. Имахме папа, химик, звяра и т.н. Всичките постигаха задачи дадени им с партийно поръчение / ако знаеш какво е това /. ти би трябвало да си на ясно, защото си трол, генерираш чрез дразнещ пост трафик. Щом го правиш във всички теми, трябва да имаш поне малко нещо в главата.

    18:29 26.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 И какво е направила дъртата кукумявка?

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "ежко":

    Винаги караше момичета на бездарните сесесерки.

    18:31 26.09.2026

  • 34 665

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Не съм го гледал и няма да го гледам":

    Не, но каза че Хитлер щял да избива славяните. Сигурно за това ни е върнал Южна Добруджа, да ни избие !

    18:33 26.09.2026

  • 35 Сийка истинската

    9 0 Отговор
    Ние от центъра на София не сме забравили следното:
    - първият съпруг на Нешка е офицерът от ДС В. Георгиев
    - чичо му е ген. Георгиев - за.министър МНО и шеф на ЦСКА

    18:34 26.09.2026

  • 36 оня с коня

    7 0 Отговор
    Taя бая е плиснала легена.

    18:37 26.09.2026

  • 37 Белгарската

    2 0 Отговор
    Илзе Кох!

    18:38 26.09.2026

  • 38 Огледалце, огледалце от стената

    5 0 Отговор
    кой е най- дъртия шмиргел кандидат за президент на бг-то

    18:38 26.09.2026

  • 39 Изветрял

    3 0 Отговор
    Мухъл

    18:38 26.09.2026

  • 40 Колко

    3 0 Отговор
    момиченца осакати?

    18:39 26.09.2026

  • 41 Пази Боже!

    3 0 Отговор
    Това бабе защо не си гледа пенсията и да ди пие редовно илачите?!

    18:40 26.09.2026

  • 42 Путин

    2 0 Отговор
    с коса!

    18:40 26.09.2026

  • 43 Горски

    1 2 Отговор
    Все още има нормални хора които са прочели повече от една книга Винету и могат да пишат. Удоволствие е да те слуша или чете човек. Каквото и да кажеш/напишеш, все си права. Повечето българи го мислят като теб. Само че нещо му се отживява на човек, гледа да хвне промоциите по магазините, щото с това ни запълниха живота. Съществуване като на животно, отредено за заколение. Манджата, за да оцелее. А някои имат семейства, дето им плащат полетите за милиони. Г-жо Робева, народът ще застане до Вас, колко сте необходима на страната ни ! Това е тя, винаги истинска, здраво стъпила на земята и със запазен морал. И, понеже тия са обратното на това, което е тя, няма как да не ги нареже като кисели краставици. Никога не се естрахувала да каже какво мисли.

    18:40 26.09.2026

  • 44 Фори

    0 0 Отговор
    Втората Цецка Цачева ще бъде!

    18:42 26.09.2026

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