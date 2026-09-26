35-километрова гонка с полицията завърши с катастрофа в Бургаско

Двама мъже от бургаския квартал „Рудник“ са задържани днес, след като предизвикаха продължително преследване с полицията, завършило с пътен инцидент край село Брястовец, съобщават от Флагман.бг.

Отказ за спиране в Поморие

Инцидентът започва, когато служители на РУ - Поморие подават сигнал със стоп палка на лек автомобил „Фолксваген“ с ловешка регистрация. Водачът пренебрегва разпореждането на униформените да отбие от пътя и продължава движението си, ускорявайки скоростта на превозното средство.

Преследване и катастрофа

Следва преследване, което продължава близо 40 километра в условията на рисково шофиране. Опитът за бягство приключва с тежка катастрофа, след като автомобилът излиза от пътното платно на черен път в нивите край бургаското село Брястовец.

Наркотици и липса на книжка

При последвалата проверка на място се установява, че шофьорът не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство. Освен това той е седнал зад волана след употреба на наркотици, а в самия автомобил са открити наркотични вещества. Двамата пътуващи, които са криминално проявени, са задържани от органите на реда. В момента се извършват лични обиски и пълно претърсване на превозното средство.

Източник: www.dunavmost.com