35-километрова гонка с полицията завърши с катастрофа в Бургаско

Двама мъже от бургаския квартал „Рудник“ са задържани днес, след като предизвикаха продължително преследване с полицията, завършило с пътен инцидент край село Брястовец, съобщават от Флагман.бг.
Отказ за спиране в Поморие
Инцидентът започва, когато служители на РУ - Поморие подават сигнал със стоп палка на лек автомобил „Фолксваген“ с ловешка регистрация. Водачът пренебрегва разпореждането на униформените да отбие от пътя и продължава движението си, ускорявайки скоростта на превозното средство.
Преследване и катастрофа
Следва преследване, което продължава близо 40 километра в условията на рисково шофиране. Опитът за бягство приключва с тежка катастрофа, след като автомобилът излиза от пътното платно на черен път в нивите край бургаското село Брястовец.
Наркотици и липса на книжка
При последвалата проверка на място се установява, че шофьорът не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство. Освен това той е седнал зад волана след употреба на наркотици, а в самия автомобил са открити наркотични вещества. Двамата пътуващи, които са криминално проявени, са задържани от органите на реда. В момента се извършват лични обиски и пълно претърсване на превозното средство.
Източник: www.dunavmost.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Във флагман има и снимки
17:58 26.09.2026
2 РЕАЛИСТ
Коментиран от #3, #4, #12, #16
18:03 26.09.2026
3 Нямаше да се прибере в къщи
До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":Щеше да продава наркотици на твоите деца
Коментиран от #5, #9
18:16 26.09.2026
4 Шопо
До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":МВР е организирана престъпна група.
18:16 26.09.2026
5 Реалист
До коментар #3 от "Нямаше да се прибере в къщи":Все някога ще се прибере в къщи и ще го арестуват там без да застрашават живота на невинни.
Коментиран от #8
18:18 26.09.2026
6 Адвокат
18:19 26.09.2026
7 Промяната
18:21 26.09.2026
8 Нямаше да се прибере в къщи
До коментар #5 от "Реалист":А ако е обрал банка може да го преследват.
Това си драскал горе.
Значи парите на някой банкер са по важни от разпространение на дрога.
Алооууу
Коментиран от #11
18:22 26.09.2026
9 РЕАЛИСТ
До коментар #3 от "Нямаше да се прибере в къщи":Всичко зависи от възпитанието вкъщи. Не коментирай децата ми. Далече са от тези глупости. Едно време в милицията при бай Тошо се искаше разрешение от дежурния, за да се преследва кола. Нямаше такъв офицер, който да даде, без нужда такова разрешение, щото си слагаше главата в торбата.
Коментиран от #10
18:24 26.09.2026
10 Нямаше да се прибере в къщи
До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":Аааа,ти си бил фатмак????
Ясно! Спирам да се занимава.
Така или иначе няма да уВреш.
Коментиран от #14
18:27 26.09.2026
11 Шопо
До коментар #8 от "Нямаше да се прибере в къщи":Пише че в самия автомобил са открити наркотични вещества, не казват какво количество ако две фаски трева това е за лична употреба.
Алооууу
Коментиран от #13
18:29 26.09.2026
12 Аеее ей
До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":В Америка, полицейска държава, знаеш ли
какво ще ти приложат, ако си позволи същото. Полицаите е трябвало да го острелят едно хубаво и после да проверяват и да питат.
Коментиран от #17
18:30 26.09.2026
13 Алооуууу
До коментар #11 от "Шопо":В българското законодателство притежаването на наркотици за лична употреба е незаконно и се преследва от Наказателния кодекс, като няма понятие „позволено количество“ или „еднократна доза“.
18:32 26.09.2026
14 РЕАЛИСТ
До коментар #10 от "Нямаше да се прибере в къщи":Казано е" Тръгне ли някой в спор с лични нападки, значи вдига бялото знаме, щото няма аргументи .
18:35 26.09.2026
15 Варна
Тия от Бургаското МВР се оказаха най-големите джигити и самоубийци май...
Чудя се само как цели 35 км са го гонили и бензинът им е стигнал?
Едно време излизаха с по 5 литра на смяна...
Днес явно излизат с...водни пистолети...
18:36 26.09.2026
16 СЕЛО РУДНИК
До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":Селото на сиганягите. Не колата а във маслата одите да видите що става там. И правилно втори има и други патрули след тях без аларми и помощ и шипове. А за 10 фатмак е на мама фатмето синчето. Турска дума и много обидна. И аз съм бил сержант през тези години и знай беше много яко. Наряд през 5 дни учения през четири месеца 120 войника на обучение техника и армия на макс. Мери си приказките.
18:38 26.09.2026
17 Град Козлодуй
До коментар #12 от "Аеее ей":Заминавай за САЩ кой те спира.
Или може би си криминално изявен и не те пускат ?
18:40 26.09.2026