Новини
България »
35-километрова гонка с полицията завърши с катастрофа в Бургаско
  Тема: Войната на пътя

35-километрова гонка с полицията завърши с катастрофа в Бургаско

26 Септември, 2026 17:52 883 17

  • бургаско-
  • гонка-
  • катастрофа-
  • полиция

Двама мъже от Бургас са арестувани

35-километрова гонка с полицията завърши с катастрофа в Бургаско - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама мъже от бургаския квартал „Рудник“ са задържани днес, след като предизвикаха продължително преследване с полицията, завършило с пътен инцидент край село Брястовец, съобщават от Флагман.бг.

Отказ за спиране в Поморие

Инцидентът започва, когато служители на РУ - Поморие подават сигнал със стоп палка на лек автомобил „Фолксваген“ с ловешка регистрация. Водачът пренебрегва разпореждането на униформените да отбие от пътя и продължава движението си, ускорявайки скоростта на превозното средство.

Преследване и катастрофа

Следва преследване, което продължава близо 40 километра в условията на рисково шофиране. Опитът за бягство приключва с тежка катастрофа, след като автомобилът излиза от пътното платно на черен път в нивите край бургаското село Брястовец.

Наркотици и липса на книжка

При последвалата проверка на място се установява, че шофьорът не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство. Освен това той е седнал зад волана след употреба на наркотици, а в самия автомобил са открити наркотични вещества. Двамата пътуващи, които са криминално проявени, са задържани от органите на реда. В момента се извършват лични обиски и пълно претърсване на превозното средство.

Източник: www.dunavmost.com


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Във флагман има и снимки

    9 5 Отговор
    Лицата са лилави

    17:58 26.09.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    12 5 Отговор
    35 километра го гонят, щото не спрял на стоп палка. Можеха да убият някой невинен човечец с децата му. Разбирам да се спасява човешки живот, да се преследва терорист и обирджия на банка, но това си е глупост. Бил пил и бил на наркотици. И кво от това. Щеше да се прибере вкъщи и толкоз. А милиционерите застрашиха живота на обикновените граждани. Вземам веднъж завой на светофар и насреща ми полицейска кола със светлини в насрещното. Добре , че имам бърза реакция. Такива същите пуснали светлини, снахата отбива, блъска я задната кола и застрахователите отписаха колата ѝ. Полицаите са и казали само" Извинявай". Гледат много филми полицаите и се изживяват, като " Полицай или негодник

    Коментиран от #3, #4, #12, #16

    18:03 26.09.2026

  • 3 Нямаше да се прибере в къщи

    7 10 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    Щеше да продава наркотици на твоите деца

    Коментиран от #5, #9

    18:16 26.09.2026

  • 4 Шопо

    10 5 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    МВР е организирана престъпна група.

    18:16 26.09.2026

  • 5 Реалист

    12 3 Отговор

    До коментар #3 от "Нямаше да се прибере в къщи":

    Все някога ще се прибере в къщи и ще го арестуват там без да застрашават живота на невинни.

    Коментиран от #8

    18:18 26.09.2026

  • 6 Адвокат

    3 4 Отговор
    Това е полицейски произвол. Веднага ги освободете. Ще съдим полицията.

    18:19 26.09.2026

  • 7 Промяната

    4 1 Отговор
    Ами разбира се, че ще завърши с катастрофа! Този път няма невинни жертви. За палицай на годината няма ли да кандидатстват?

    18:21 26.09.2026

  • 8 Нямаше да се прибере в къщи

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Реалист":

    А ако е обрал банка може да го преследват.
    Това си драскал горе.
    Значи парите на някой банкер са по важни от разпространение на дрога.
    Алооууу

    Коментиран от #11

    18:22 26.09.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Нямаше да се прибере в къщи":

    Всичко зависи от възпитанието вкъщи. Не коментирай децата ми. Далече са от тези глупости. Едно време в милицията при бай Тошо се искаше разрешение от дежурния, за да се преследва кола. Нямаше такъв офицер, който да даде, без нужда такова разрешение, щото си слагаше главата в торбата.

    Коментиран от #10

    18:24 26.09.2026

  • 10 Нямаше да се прибере в къщи

    3 6 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    Аааа,ти си бил фатмак????
    Ясно! Спирам да се занимава.
    Така или иначе няма да уВреш.

    Коментиран от #14

    18:27 26.09.2026

  • 11 Шопо

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Нямаше да се прибере в къщи":

    Пише че в самия автомобил са открити наркотични вещества, не казват какво количество ако две фаски трева това е за лична употреба.
    Алооууу

    Коментиран от #13

    18:29 26.09.2026

  • 12 Аеее ей

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    В Америка, полицейска държава, знаеш ли
    какво ще ти приложат, ако си позволи същото. Полицаите е трябвало да го острелят едно хубаво и после да проверяват и да питат.

    Коментиран от #17

    18:30 26.09.2026

  • 13 Алооуууу

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Шопо":

    В българското законодателство притежаването на наркотици за лична употреба е незаконно и се преследва от Наказателния кодекс, като няма понятие „позволено количество“ или „еднократна доза“.

    18:32 26.09.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Нямаше да се прибере в къщи":

    Казано е" Тръгне ли някой в спор с лични нападки, значи вдига бялото знаме, щото няма аргументи .

    18:35 26.09.2026

  • 15 Варна

    1 0 Отговор
    Егати...
    Тия от Бургаското МВР се оказаха най-големите джигити и самоубийци май...
    Чудя се само как цели 35 км са го гонили и бензинът им е стигнал?
    Едно време излизаха с по 5 литра на смяна...
    Днес явно излизат с...водни пистолети...

    18:36 26.09.2026

  • 16 СЕЛО РУДНИК

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    Селото на сиганягите. Не колата а във маслата одите да видите що става там. И правилно втори има и други патрули след тях без аларми и помощ и шипове. А за 10 фатмак е на мама фатмето синчето. Турска дума и много обидна. И аз съм бил сержант през тези години и знай беше много яко. Наряд през 5 дни учения през четири месеца 120 войника на обучение техника и армия на макс. Мери си приказките.

    18:38 26.09.2026

  • 17 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Аеее ей":

    Заминавай за САЩ кой те спира.
    Или може би си криминално изявен и не те пускат ?

    18:40 26.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове