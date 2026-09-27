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Мъж загина при катастрофа в Кубрат
  Тема: Войната на пътя

Мъж загина при катастрофа в Кубрат

27 Септември, 2026 11:42 423 13

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Тялото на починалия е откарано за аутопсия в УМБАЛ „Канев“ - Русе

Мъж загина при катастрофа в Кубрат - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

47-годишен мъж от София загуби живота си, след като управляваният от него ТИР катастрофира на улица „Стара планина“ в град Кубрат в следобедните часове на 25 септември, съобщават от Районното управление на МВР - Кубрат.

Отклоняване от пътното платно

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е получен в полицията около 15:00 часа. По първоначални данни тежкотоварният автомобил с марка „Волво“ внезапно е навлязъл в лявата пътна лента. При отклонението си огромната машина е ударила паркиран лек автомобил „Ауди“, след което е продължила неконтролируемото си движение извън пътя и се е забила в крайпътно дърво на тротоара.

Фатален край въпреки бързата реакция

На мястото на инцидента незабавно е изпратен екип на Спешна помощ. Медиците са направили всичко възможно, за да стабилизират състоянието на водача, но въпреки оказаната първа помощ 47-годишният мъж е починал на място.

Предстои разследване

Тялото на загиналия е транспортирано за задължителна аутопсия в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ - Русе, където съдебните медици ще установят точната причина за смъртта. По случая вече е образувано досъдебно производство по Наказателния кодекс, което трябва да изясни обстоятелствата и причините, довели до трагичния инцидент.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Племето

    5 2 Отговор
    почна да дава повече жертви от бандерите на бойното поле, ама никой не се запитва защо?

    Коментиран от #10

    12:00 27.09.2026

  • 3 456

    1 0 Отговор
    При така описаната ситуация има две причини- или на шофьорът внезапно му е прилушало или има техническа неизправност на камиона. Но каквото и да е лошото се е случило и лека му пръст на човека.
    Съболезнования на близките му.

    12:02 27.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Валентина

    1 1 Отговор
    Пpoмоция! 50 e пълнаа пppoгpaмa. 15 e caмо за cfиpka!

    0 8 7 8 1 8 8 1 9 0

    12:09 27.09.2026

  • 7 косата

    0 1 Отговор
    Последно време патоанатомите са претрупани от работа.

    12:10 27.09.2026

  • 8 Явно !

    1 1 Отговор
    Един Пилот !

    Не Е Достатъчин !

    12:10 27.09.2026

  • 9 Тези с автомобилите

    0 1 Отговор
    Са пълни донори. Мрът като мухи на челен джам. По пет шест човека зиме лете в пек и дъжд.

    12:12 27.09.2026

  • 10 Имаме !

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Племето":

    "Модерна" Медицина !

    Тя Ще Отговори !

    12:13 27.09.2026

  • 11 И Човека !

    1 0 Отговор
    Като Компютъра !

    Се Сбъгва !

    12:13 27.09.2026

  • 12 Цвете

    1 0 Отговор
    АТАНАСОВА, КОЙ Е ЗАГИНАЛИЯТ, ТИРАДЖИЯТА ИЛИ ЧОВЕКА УПРАВЛЯВАЛ ЛЕКИЯТ АВТОМОБИЛ ?

    12:15 27.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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