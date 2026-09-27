Мъж загина при катастрофа в Кубрат

47-годишен мъж от София загуби живота си, след като управляваният от него ТИР катастрофира на улица „Стара планина“ в град Кубрат в следобедните часове на 25 септември, съобщават от Районното управление на МВР - Кубрат.
Отклоняване от пътното платно
Сигналът за пътнотранспортното произшествие е получен в полицията около 15:00 часа. По първоначални данни тежкотоварният автомобил с марка „Волво“ внезапно е навлязъл в лявата пътна лента. При отклонението си огромната машина е ударила паркиран лек автомобил „Ауди“, след което е продължила неконтролируемото си движение извън пътя и се е забила в крайпътно дърво на тротоара.
Фатален край въпреки бързата реакция
На мястото на инцидента незабавно е изпратен екип на Спешна помощ. Медиците са направили всичко възможно, за да стабилизират състоянието на водача, но въпреки оказаната първа помощ 47-годишният мъж е починал на място.
Предстои разследване
Тялото на загиналия е транспортирано за задължителна аутопсия в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ - Русе, където съдебните медици ще установят точната причина за смъртта. По случая вече е образувано досъдебно производство по Наказателния кодекс, което трябва да изясни обстоятелствата и причините, довели до трагичния инцидент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Племето
Коментиран от #10
12:00 27.09.2026
3 456
Съболезнования на близките му.
12:02 27.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Валентина
0 8 7 8 1 8 8 1 9 0
12:09 27.09.2026
7 косата
12:10 27.09.2026
8 Явно !
Не Е Достатъчин !
12:10 27.09.2026
9 Тези с автомобилите
12:12 27.09.2026
10 Имаме !
До коментар #2 от "Племето":"Модерна" Медицина !
Тя Ще Отговори !
12:13 27.09.2026
11 И Човека !
Се Сбъгва !
12:13 27.09.2026
12 Цвете
12:15 27.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.