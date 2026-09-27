Мъж загина при катастрофа в Кубрат

47-годишен мъж от София загуби живота си, след като управляваният от него ТИР катастрофира на улица „Стара планина“ в град Кубрат в следобедните часове на 25 септември, съобщават от Районното управление на МВР - Кубрат.

Отклоняване от пътното платно

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е получен в полицията около 15:00 часа. По първоначални данни тежкотоварният автомобил с марка „Волво“ внезапно е навлязъл в лявата пътна лента. При отклонението си огромната машина е ударила паркиран лек автомобил „Ауди“, след което е продължила неконтролируемото си движение извън пътя и се е забила в крайпътно дърво на тротоара.

Фатален край въпреки бързата реакция

На мястото на инцидента незабавно е изпратен екип на Спешна помощ. Медиците са направили всичко възможно, за да стабилизират състоянието на водача, но въпреки оказаната първа помощ 47-годишният мъж е починал на място.

Предстои разследване

Тялото на загиналия е транспортирано за задължителна аутопсия в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ - Русе, където съдебните медици ще установят точната причина за смъртта. По случая вече е образувано досъдебно производство по Наказателния кодекс, което трябва да изясни обстоятелствата и причините, довели до трагичния инцидент.