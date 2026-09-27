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BIRD: Пеевски ще трябва да си търси нова партийна централа

BIRD: Пеевски ще трябва да си търси нова партийна централа

27 Септември, 2026 20:25 549 10

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Съдът отхвърли жалбата на „Ново начало“ срещу отнемането на щабквартирата на формацията в полза на държавата

BIRD: Пеевски ще трябва да си търси нова партийна централа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Административният съд в София отхвърли жалбата на „ДПС - Ново начало" срещу отнемането на партийната им централа на улица „Врабча" 23, съобщават от разследващия сайт BIRD. С определение от 24 септември тази година магистратите потвърждават правителственото решение, с което ключовият имот в столицата се връща за ползване от Националната агенция за приходите (НАП).

Съдебни мотиви и практика

Съдът е оставил без разглеждане жалбата на политическата формация, водена от Делян Пеевски. Според мотивите на съдията, решенията на Министерския съвет, с които се упражняват правомощия по Закона за държавната собственост, не подлежат на съдебен контрол.

В определението е цитирана и трайната практика на Върховния административен съд (ВАС). Това означава, че настоящото решение на първоинстанционния съд има сериозни шансове да бъде потвърдено и на втората, окончателна инстанция.

Предисторията с имота

Битката за сградата на улица „Врабча" започна в края на 2024 година. Тогава правителството на Димитър Главчев взе решение да освободи помещенията, ползвани от НАП, за да настани там новосформираната формация около Делян Пеевски.

Ситуацията обаче претърпя обрат през юли 2026 година, когато служебният кабинет, назначен от президента Румен Радев, гласува ново решение в напълно обратния смисъл. Именно този последен правителствен акт беше обект на съдебното оспорване, което сега претърпя неуспех.

Очаквани данъчни ревизии

Със завръщането си в старата сграда, приходната агенция ще трябва да разгледа и официален сигнал срещу самия Пеевски, подаден от бившия вътрешен министър Иван Демерджиев.

Според информацията на BIRD, от агенцията се очакват реални действия. Журналистите посочват, че предстои „пълна данъчна ревизия на необяснимото му замогване" и допълват, че при наличие на законови предпоставки, процедурата може да премине по особен ред, включващ обръщане на доказателствената тежест.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    4 1 Отговор
    Най големия крадец и о.клук в държавата Ено прес..въвлече и Бойко ..който беше добър управленец се пак.....сега Демерджиев да го изкриви туи пресе.н да лежи по затворите да го ..в пмк мрзлив

    Коментиран от #5

    20:30 27.09.2026

  • 2 Гробар

    1 1 Отговор
    Ше седне Шиши в скута на Коки. Коки трябва да му върне жеста.

    20:31 27.09.2026

  • 3 ЛЕ о ПА р Д🐱

    1 1 Отговор
    всички посткомунистически таварищи трябва да пукнем , и има шанс да се оправи БГ(и аз не съм свят)

    20:31 27.09.2026

  • 4 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Само питам: къде се скри тоя мамут

    20:32 27.09.2026

  • 5 Николова , София

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Да прав си , този е помак но се прави на българин . Много щети нанесе на България сви.нята

    20:32 27.09.2026

  • 6 Чичо Румен съм

    4 0 Отговор
    Да връщам ли кетъринга??? Ще те направя 70 кг еййййй. Коремно ще можеш да правиш

    20:33 27.09.2026

  • 7 Без майтап

    4 0 Отговор
    Цял народ чака този да литне, и да не се върне.

    20:33 27.09.2026

  • 8 Е няма такъв кеф

    3 0 Отговор
    Само не разбрах. Тоя има ли сюнет или няма? Знае ли турски?

    20:34 27.09.2026

  • 9 МОСВ

    1 0 Отговор
    Как е градски ...и при тази власт на Радев си имаш министерство МОСВ се казва . Успя да назначиш помкинята

    20:35 27.09.2026

  • 10 Най-близката централа за този...Феномен

    0 0 Отговор
    е ЦСЗ ,отдавна го чакат ордите затворници!!!
    Мого там са по негова заслуга!!!!!

    20:38 27.09.2026

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