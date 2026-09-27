BIRD: Пеевски ще трябва да си търси нова партийна централа

Административният съд в София отхвърли жалбата на „ДПС - Ново начало" срещу отнемането на партийната им централа на улица „Врабча" 23, съобщават от разследващия сайт BIRD. С определение от 24 септември тази година магистратите потвърждават правителственото решение, с което ключовият имот в столицата се връща за ползване от Националната агенция за приходите (НАП).

Съдебни мотиви и практика

Съдът е оставил без разглеждане жалбата на политическата формация, водена от Делян Пеевски. Според мотивите на съдията, решенията на Министерския съвет, с които се упражняват правомощия по Закона за държавната собственост, не подлежат на съдебен контрол.

В определението е цитирана и трайната практика на Върховния административен съд (ВАС). Това означава, че настоящото решение на първоинстанционния съд има сериозни шансове да бъде потвърдено и на втората, окончателна инстанция.

Предисторията с имота

Битката за сградата на улица „Врабча" започна в края на 2024 година. Тогава правителството на Димитър Главчев взе решение да освободи помещенията, ползвани от НАП, за да настани там новосформираната формация около Делян Пеевски.

Ситуацията обаче претърпя обрат през юли 2026 година, когато служебният кабинет, назначен от президента Румен Радев, гласува ново решение в напълно обратния смисъл. Именно този последен правителствен акт беше обект на съдебното оспорване, което сега претърпя неуспех.

Очаквани данъчни ревизии

Със завръщането си в старата сграда, приходната агенция ще трябва да разгледа и официален сигнал срещу самия Пеевски, подаден от бившия вътрешен министър Иван Демерджиев.

Според информацията на BIRD, от агенцията се очакват реални действия. Журналистите посочват, че предстои „пълна данъчна ревизия на необяснимото му замогване" и допълват, че при наличие на законови предпоставки, процедурата може да премине по особен ред, включващ обръщане на доказателствената тежест.