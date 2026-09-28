При руска атака е унищожен склад на Kärcher край Киев

Складът на украинското представителство на германската компания Kärcher край Киев е напълно унищожен при руска атака на 27 септември. В него са се съхранявали техника и готова продукция. Компанията съобщи, че всички служители са оцелели и се намират в безопасност.

Унищожаването на склада вече се отразява на поръчките. Част от тях, които са били в обекта по време на нападението, са забавени или отменени. От Kärcher Ukraine посочват, че преминават към предварително подготвен „план Б“ с използване на алтернативни логистични маршрути и вериги за доставки.

Пожар в складова сграда в Соломенския район

„Моля, отнесете се с разбиране към ситуацията“, заявяват от компанията, като предупреждават, че в близко бъдеще са възможни затруднения със снабдяването.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че през нощта безпилотен летателен апарат е попаднал в складова сграда в Соломенския район, където е избухнал пожар. По данни на украински медии при атаките в столицата са повредени още офисни и транспортни обекти, складови помещения, училищна сграда, заведение и автозаправъчна станция.

Кличко съобщи и за пожари на територията на автозаправъчни станции. Няколко станции в Киев бяха повредени и при отделната атака на 23 септември, когато бяха регистрирани попадения в обекти от горивната инфраструктура в Голосиевския и Дарницкия район.

На този етап Kärcher не посочва стойността на унищожената продукция и оборудване, нито срок за пълното възстановяване на доставките. Компанията ще използва други логистични канали, докато бъде намерено трайно решение за снабдяването на украинския пазар.

Източници: Интерфакс-Украйна, Дойче Веле, Украинска правда