При руска атака е унищожен склад на Kärcher край Киев

Складът на украинското представителство на германската компания Kärcher край Киев е напълно унищожен при руска атака на 27 септември. В него са се съхранявали техника и готова продукция. Компанията съобщи, че всички служители са оцелели и се намират в безопасност.
Унищожаването на склада вече се отразява на поръчките. Част от тях, които са били в обекта по време на нападението, са забавени или отменени. От Kärcher Ukraine посочват, че преминават към предварително подготвен „план Б“ с използване на алтернативни логистични маршрути и вериги за доставки.„Моля, отнесете се с разбиране към ситуацията“, заявяват от компанията, като предупреждават, че в близко бъдеще са възможни затруднения със снабдяването.
Пожар в складова сграда в Соломенския район
Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че през нощта безпилотен летателен апарат е попаднал в складова сграда в Соломенския район, където е избухнал пожар. По данни на украински медии при атаките в столицата са повредени още офисни и транспортни обекти, складови помещения, училищна сграда, заведение и автозаправъчна станция.
Кличко съобщи и за пожари на територията на автозаправъчни станции. Няколко станции в Киев бяха повредени и при отделната атака на 23 септември, когато бяха регистрирани попадения в обекти от горивната инфраструктура в Голосиевския и Дарницкия район.
На този етап Kärcher не посочва стойността на унищожената продукция и оборудване, нито срок за пълното възстановяване на доставките. Компанията ще използва други логистични канали, докато бъде намерено трайно решение за снабдяването на украинския пазар.
Източници: Интерфакс-Украйна, Дойче Веле, Украинска правда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Урко фашистите празнуват
07:01 28.09.2026
2 Kaлпазанин
07:05 28.09.2026
3 а сега де
07:11 28.09.2026
4 Федералното правителство на Германия
07:12 28.09.2026
5 Зеленски
07:13 28.09.2026
6 555
Коментиран от #12, #14
07:13 28.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ДЕГЕРМАНИЗАЦИЯ
07:14 28.09.2026
9 Лост
07:14 28.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 БАНДЕРИТЕ
07:15 28.09.2026
12 С, това не се казва...
До коментар #6 от "555":Ама вече го няма, гръмнало е...
07:16 28.09.2026
13 Автозаправчик
Коментиран от #22
07:16 28.09.2026
14 Зеленски
До коментар #6 от "555":малки деца и закуски за учениците...Дайте пари за лечение и храна...
07:17 28.09.2026
15 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
Коментиран от #18, #24
07:18 28.09.2026
16 НИЕ ЧАКАМЕ НЕМСКИ ИНВЕСТИЦИИ
07:22 28.09.2026
17 Зеленски
07:25 28.09.2026
18 Ахъм
До коментар #15 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":Всеки ден, в който удържат руските набези е победа за украинците.
Коментиран от #23, #27
07:26 28.09.2026
19 Летящите прахосмукачки на Kärcher
07:27 28.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ
Коментиран от #30
07:30 28.09.2026
22 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #13 от "Автозаправчик":За победи на зеленски тук не са пише
Иначе при Лиман, Путин пак е гризнал дръвцето.
Коментиран от #25
07:30 28.09.2026
23 И ЛЕЛЯ УРСУЛА КАЗА
До коментар #18 от "Ахъм":Че Зеленски защитавал европейските ценности, а той се оказа обикновен крадец и наркоман.
Коментиран от #34, #37
07:31 28.09.2026
24 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #15 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":Поздрав от Вивалди.
07:31 28.09.2026
25 КРАДЛИВ БАНДЕРТРОЛ
До коментар #22 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Не ми ползвай ника.
07:32 28.09.2026
26 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
Коментиран от #29
07:34 28.09.2026
27 И така ще удържат победно
До коментар #18 от "Ахъм":до последния украинец.
Урсула Руте и останалите го обещаха, иначе пАре няма за Зеле. Това е добрата новина!
А лошата е, че до тогава и Европа съвсем ще колапсира,
07:35 28.09.2026
28 Хмм
07:35 28.09.2026
29 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #26 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":То па у Русия и интернет нема
А в Украйна интернета идва от СТАРЛИНК
Ама ти откъде два знаеш че е сателитен.
07:36 28.09.2026
30 едва ли
До коментар #21 от "НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ":Те отдавна са причукани сега само декоративната версия обучавани за един ден.
Коментиран от #36
07:37 28.09.2026
31 Меркел
07:40 28.09.2026
32 ГОЛЕМ СМЕХ
07:41 28.09.2026
33 хахаха
07:42 28.09.2026
34 европрогрес
До коментар #23 от "И ЛЕЛЯ УРСУЛА КАЗА":Е такива са ценностите това защитава човека.За каквото му плащат това защитава.Основна евро ценност.
07:43 28.09.2026
35 Край Лиман е
До коментар #20 от "Путин в тих ужас":вече петия отчаян конранаступ от седмица. А знаеш предполагам в такива ситуации какво е съотношението на жертвите?
07:43 28.09.2026
36 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #30 от "едва ли":Настоящата ситуация около наименованието „Азов“ в контекста на войната в Украйна се развива в две основни направления:
успешното тактическо противодействие на 12-а бригада със специално предназначение „Азов“ в Донбас и масираните украински удари по руския град Азов в Ростовска област.
07:45 28.09.2026
37 И какво е
До коментар #23 от "И ЛЕЛЯ УРСУЛА КАЗА":е излъгала с това Урсула , че не разбрахме?!
07:46 28.09.2026
38 хикочко..
07:47 28.09.2026
39 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
Както си му е ред.
07:47 28.09.2026