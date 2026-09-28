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При руска атака е унищожен склад на Kärcher край Киев
  Тема: Украйна

При руска атака е унищожен склад на Kärcher край Киев

28 Септември, 2026 06:54, обновена 28 Септември, 2026 06:59 978 39

  • kärcher-
  • киев-
  • руски атаки-
  • складове-
  • автозаправъчни станции

Компанията преминава към алтернативни вериги за доставки и предупреждава за забавени поръчки. В Киев са повредени складове и автозаправъчни станции.

При руска атака е унищожен склад на Kärcher край Киев - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Складът на украинското представителство на германската компания Kärcher край Киев е напълно унищожен при руска атака на 27 септември. В него са се съхранявали техника и готова продукция. Компанията съобщи, че всички служители са оцелели и се намират в безопасност.

Унищожаването на склада вече се отразява на поръчките. Част от тях, които са били в обекта по време на нападението, са забавени или отменени. От Kärcher Ukraine посочват, че преминават към предварително подготвен „план Б“ с използване на алтернативни логистични маршрути и вериги за доставки.

„Моля, отнесете се с разбиране към ситуацията“, заявяват от компанията, като предупреждават, че в близко бъдеще са възможни затруднения със снабдяването.

Пожар в складова сграда в Соломенския район

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че през нощта безпилотен летателен апарат е попаднал в складова сграда в Соломенския район, където е избухнал пожар. По данни на украински медии при атаките в столицата са повредени още офисни и транспортни обекти, складови помещения, училищна сграда, заведение и автозаправъчна станция.

Кличко съобщи и за пожари на територията на автозаправъчни станции. Няколко станции в Киев бяха повредени и при отделната атака на 23 септември, когато бяха регистрирани попадения в обекти от горивната инфраструктура в Голосиевския и Дарницкия район.

На този етап Kärcher не посочва стойността на унищожената продукция и оборудване, нито срок за пълното възстановяване на доставките. Компанията ще използва други логистични канали, докато бъде намерено трайно решение за снабдяването на украинския пазар.

Източници: Интерфакс-Украйна, Дойче Веле, Украинска правда


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урко фашистите празнуват

    22 1 Отговор
    Урки как сте, бандера ви чака

    07:01 28.09.2026

  • 2 Kaлпазанин

    29 0 Отговор
    Тия прахосмукачки бая са изчистили наоколо от вторичните взривове

    07:05 28.09.2026

  • 3 а сега де

    22 0 Отговор
    айде украйна остана без водоструйки сега как ще мият осрания gъз на зеления

    07:11 28.09.2026

  • 4 Федералното правителство на Германия

    5 6 Отговор
    незабавно да поиска Русия да покрие щетите и да изпрати няколкостоти Taurus-a на Киев.

    07:12 28.09.2026

  • 5 Зеленски

    10 2 Отговор
    дайте пари и злато за да се защитим

    07:13 28.09.2026

  • 6 555

    11 0 Отговор
    Какво е имало в склада?

    Коментиран от #12, #14

    07:13 28.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ДЕГЕРМАНИЗАЦИЯ

    10 0 Отговор
    А после и денацификация.

    07:14 28.09.2026

  • 9 Лост

    9 0 Отговор
    Мерц-"Лошо ми е.".

    07:14 28.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 БАНДЕРИТЕ

    10 0 Отговор
    Пак са пушили у склада.

    07:15 28.09.2026

  • 12 С, това не се казва...

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "555":

    Ама вече го няма, гръмнало е...

    07:16 28.09.2026

  • 13 Автозаправчик

    11 1 Отговор
    А къде са ни статиите за победите на Зеленски?

    Коментиран от #22

    07:16 28.09.2026

  • 14 Зеленски

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "555":

    малки деца и закуски за учениците...Дайте пари за лечение и храна...

    07:17 28.09.2026

  • 15 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    9 0 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски?

    Коментиран от #18, #24

    07:18 28.09.2026

  • 16 НИЕ ЧАКАМЕ НЕМСКИ ИНВЕСТИЦИИ

    6 0 Отговор
    А те били в окраината. Тези защо не са инвестирали в България.

    07:22 28.09.2026

  • 17 Зеленски

    3 0 Отговор
    Това Банделол много лошо бие.Искам и аз такова нещо.Веднага да ми се достави от спонсорите!Ще почерпя както досега.

    07:25 28.09.2026

  • 18 Ахъм

    0 5 Отговор

    До коментар #15 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":

    Всеки ден, в който удържат руските набези е победа за украинците.

    Коментиран от #23, #27

    07:26 28.09.2026

  • 19 Летящите прахосмукачки на Kärcher

    4 0 Отговор
    са били за износ към Русия.

    07:27 28.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ

    4 0 Отговор
    Излязоха ли от обкръжението?

    Коментиран от #30

    07:30 28.09.2026

  • 22 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 5 Отговор

    До коментар #13 от "Автозаправчик":

    За победи на зеленски тук не са пише
    Иначе при Лиман, Путин пак е гризнал дръвцето.

    Коментиран от #25

    07:30 28.09.2026

  • 23 И ЛЕЛЯ УРСУЛА КАЗА

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ахъм":

    Че Зеленски защитавал европейските ценности, а той се оказа обикновен крадец и наркоман.

    Коментиран от #34, #37

    07:31 28.09.2026

  • 24 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":

    Поздрав от Вивалди.

    07:31 28.09.2026

  • 25 КРАДЛИВ БАНДЕРТРОЛ

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Не ми ползвай ника.

    07:32 28.09.2026

  • 26 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    3 0 Отговор
    Добре ли спахте у мазетата, там дето криете интернета.

    Коментиран от #29

    07:34 28.09.2026

  • 27 И така ще удържат победно

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ахъм":

    до последния украинец.
    Урсула Руте и останалите го обещаха, иначе пАре няма за Зеле. Това е добрата новина!
    А лошата е, че до тогава и Европа съвсем ще колапсира,

    07:35 28.09.2026

  • 28 Хмм

    3 0 Отговор
    автозаправъчна станция, на български е бензиностанция

    07:35 28.09.2026

  • 29 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":

    То па у Русия и интернет нема
    А в Украйна интернета идва от СТАРЛИНК
    Ама ти откъде два знаеш че е сателитен.

    07:36 28.09.2026

  • 30 едва ли

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ":

    Те отдавна са причукани сега само декоративната версия обучавани за един ден.

    Коментиран от #36

    07:37 28.09.2026

  • 31 Меркел

    0 0 Отговор
    Опускаме на буля Йотовцъ ваучер за фризура в ЕС за пламената реч в защита на Украйна в САЩ на шоупрограмата на на ООН.

    07:40 28.09.2026

  • 32 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор
    Как ша спреш сателитен интернет в Украйна, че нещо не са разбра

    07:41 28.09.2026

  • 33 хахаха

    1 0 Отговор
    миленчо, автозаправъчна станция на български език е бензиностанция...

    07:42 28.09.2026

  • 34 европрогрес

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "И ЛЕЛЯ УРСУЛА КАЗА":

    Е такива са ценностите това защитава човека.За каквото му плащат това защитава.Основна евро ценност.

    07:43 28.09.2026

  • 35 Край Лиман е

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Путин в тих ужас":

    вече петия отчаян конранаступ от седмица. А знаеш предполагам в такива ситуации какво е съотношението на жертвите?

    07:43 28.09.2026

  • 36 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "едва ли":

    Настоящата ситуация около наименованието „Азов“ в контекста на войната в Украйна се развива в две основни направления:

    успешното тактическо противодействие на 12-а бригада със специално предназначение „Азов“ в Донбас и масираните украински удари по руския град Азов в Ростовска област.

    07:45 28.09.2026

  • 37 И какво е

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "И ЛЕЛЯ УРСУЛА КАЗА":

    е излъгала с това Урсула , че не разбрахме?!

    07:46 28.09.2026

  • 38 хикочко..

    1 0 Отговор
    Бравос на масква..сега водоструйката на оленазелена за подмиваньие..ще остане без чаркове

    07:47 28.09.2026

  • 39 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    0 0 Отговор
    И при Лиман яде здрав. пердах
    Както си му е ред.

    07:47 28.09.2026

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