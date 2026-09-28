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Нова експертиза по делото „Сияна“: Имало е шанс да бъде спасена

Нова експертиза по делото „Сияна“: Имало е шанс да бъде спасена

28 Септември, 2026 08:40 1 110 55

  • експертиза-
  • дело-
  • сияна-
  • николай попов

Може би половин час дъщеря ми е умирала, като кръвта е изтичала на пътя, каза бащата на жертвата Николай Попов

Нова експертиза по делото „Сияна“: Имало е шанс да бъде спасена - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Нова комплексна автотехническа и медицинска експертиза по делото за катастрофата, при която загина Сияна, поставя въпроси за начина, по който на детето е била оказана спешна медицинска помощ. Баща ѝ Николай Попов заяви в ефира на „Здравей, България“ по Нова ТВ, че според заключенията е имало пропуски в реакцията след тежкия инцидент и макар шансът да е бил минимален, детето е можело да бъде спасено.

Експертизата е изготвяна повече от седем месеца и разглежда както медицинските действия след катастрофата, така и техническите обстоятелства около самия сблъсък. „Моето дете никой не може да го върне. Моята цел е различна - тази система да се промени“, заяви Попов.

По думите на бащата още при подаването на сигнала на телефон 112 състоянието на Сияна не е било определено като случай от най-високата степен на спешност. „Не е бил класифициран като А1 - силно животозастрашаващ“, заяви той.

Според Попов това се е отразило и на времето за пристигане на линейката. Той твърди, че са били изгубени между 20 и 30 минути. „Може би половин час детето ми е умирало, като кръвта му е изтичала на пътя“, каза бащата.

По думите му, преди пристигането на спешния екип, на мястото случайно спрял лекар, който се опитал да окаже първа помощ. Попов му благодари публично за действията. И заяви, че един от конкретните въпроси към медицинските експерти е бил дали при различна реакция животът на Сияна е можел да бъде спасен. „Да, казват, че е имало шанс, макар и минимален, да бъде спасена“, посочи той.

Според разказа му Сияна не е била интубирана, не ѝ е била прелята кръв и раните ѝ не са били обработени по начина, който според него е бил необходим при тежка кръвозагуба. „Най-просто казано, не е прелята кръв на детето“, заяви Попов.

Той определи транспортирането на дъщеря си до болницата като недостатъчно от медицинска гледна точка. „Това е едно такси, което е взело детето ми и го е закарало в болница“, каза бащата.

Според него при правилна първоначална оценка е можело да бъде разгледана и възможността за използване на медицински хеликоптер и транспортиране до специализирано лечебно заведение в София. Попов направи сравнение с медицинската помощ, оказана на дядото на Сияна - Георги, който също пострада при катастрофата. По думите му втората линейка е била чакана между 40 минути и час, но екипът ѝ е предприел необходимите действия и така е помогнал за спасяването на живота му. Според него разликата между реакцията на двата екипа показва, че проблемът не се свежда единствено до оборудването. „За мен линейката е оборудвана, но не са си свършили работата вътре“, заяви той.

Бащата на Сияна постави и друг въпрос - как близките на загинали при тежки инциденти получават информация за случилото се. Той разказа, че не е бил официално уведомен за смъртта на дъщеря си и е научил чрез свои контакти. По думите му е необходим ясен ред, по който семействата да бъдат своевременно уведомявани при подобни трагедии.

Николай Попов заяви, че техническата част от комплексната експертиза също съдържа важни заключения, които предстои да бъдат разгледани в съдебната зала на 17 ноември.

„Категорично“ - така той отговори на въпроса дали новата експертиза подкрепя досегашните му твърдения за механизма на катастрофата.

Според Попов заключението засяга мястото на удара, скоростта на превозните средства и действията на водача непосредствено преди сблъсъка. Той твърди, че е имало опит фактическата обстановка около катастрофата да бъде представена по различен начин чрез предходна експертиза. По тези негови твърдения е подаден сигнал.

Бащата на Сияна отново постави и въпроса за работата и контрола върху вещите лица в съдебната система. „Съдиите нямат специални технически знания и взимат своите решения по това, което им предоставят така наречените експерти“, заяви той.

Попов настоява за законодателни промени, които да въведат по-ясни правила и отговорност за вещите лица. Според него забавянето при изготвянето на експертизите може значително да удължи съдебните производства. „Съдебната реформа не започва и не свършва с главния прокурор. Трябва да се мине през вещите лица“, каза той.

След новите медицински заключения Попов очаква компетентните институции да преценят дали има основания за отделно производство във връзка с действията на спешната помощ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То Е Същото !

    6 2 Отговор
    Като С Прогресивното поданъчно Облагане !

    Можем Да го Въведем !

    Но Няма Да Го Направим !

    Коментиран от #49

    08:53 28.09.2026

  • 2 честен ционист

    12 6 Отговор
    Смятайте, щом с дете на член на ГЕРБ така са се отнесли докторята, какво го чака обикновен Ганчо.

    Коментиран от #6, #47

    08:55 28.09.2026

  • 3 Има бездушни и злонамерени хора

    14 3 Отговор
    Които работят в медицински екипи а добрите хора напускат страната. Гонят добрите и ги заменят с индиянци на всички етажи на живота и това продължава със страшна сила и сега.

    Коментиран от #5, #35, #37

    08:58 28.09.2026

  • 4 бою циганина

    10 8 Отговор
    главната причина мой човек е фалшивият асфалт, другото са подронасти след белата

    Коментиран от #22

    09:00 28.09.2026

  • 5 да ги подменят по-бързо ако може

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "Има бездушни и злонамерени хора":

    Индианците са за предпочитане в сравнение със злобните, неуки, садисти останали в България, които и един чужд език не можаха да научат, за да се спасят от тоя зверилник.

    09:00 28.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дядото

    9 6 Отговор
    Дядото ще бъде ли съден

    09:01 28.09.2026

  • 8 Аман

    13 6 Отговор
    от този мрънкалник и политически слуга. Само той е загубил дъщеря... Не спря да досажда.

    Коментиран от #26

    09:02 28.09.2026

  • 9 Писна ми от тоя

    19 3 Отговор
    Шофьора на тира, лекарите и извънземните са виновни, че дядото на Сияна си е сложил буркан на колата и си е помислил, че е хванал господ за шлифера! Пак те са виновни, че бащата не е намерил време да обясни на дъщеря си, че не трябва да седи на предната седалка, особено без колан и с вирнати на таблото крака!

    Коментиран от #29

    09:04 28.09.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    6 5 Отговор
    "Попов очаква да преценят дали има основания за отделно производство във връзка с действията на спешната помощ."

    Да си дойдем на думата - чичака просто иска да смъкне и едни пари от болничното заведение...

    09:04 28.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Чума

    8 3 Отговор
    Значи, Ива Михайлова, причинила катастрофа в Скопие е на свобода и ходатайствате да пристигне на лечение тук, а водача на камиона от нещастието със Сияна лежи в затвора без съд и присъда!? Еднакъв или подобен казус, но зависи кой си и на кого си попаднал! И какво лечение ще получи тук Ива, след като българите масово отиват да търсят лек в Турция?! Нима в Гърция и Сърбия е по зле?

    Коментиран от #17

    09:07 28.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 там е работата че

    9 0 Отговор
    Обикновен Гaнчo няма вече. Гaнчoвцume вече са малцинствата новите българи . Някои от тях пишат в сайта или са в екипите а също и в телевизията навсякъде са боже пази.

    09:11 28.09.2026

  • 16 офф

    7 2 Отговор
    Тоя съди Експертизата, сега ще съди и Бърза помощ,,,

    Коментиран от #21

    09:11 28.09.2026

  • 17 Чумо

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "Чума":

    Това не е по темата.

    Коментиран от #28

    09:12 28.09.2026

  • 18 Баба Кунка

    4 8 Отговор
    Уффф тия доктори защо удължавате мъките на човека бе.Детето вече изгни,а вие още човъркате.До осъждат тоя наглец шофьора и да се куртулисат всички.

    Коментиран от #23

    09:12 28.09.2026

  • 19 1488

    7 2 Отговор
    ако дедо й беше сложил колан !

    Коментиран от #34

    09:14 28.09.2026

  • 20 На този

    8 2 Отговор
    вече и Господ му е виновен. Как е пропуснал да се кандидатира за президент???

    Коментиран от #31

    09:14 28.09.2026

  • 21 Ми ще ги съди до дупка

    4 4 Отговор

    До коментар #16 от "офф":

    Той нищо не губи. Живота му е разбит. Защо не да си мръднали пръста. Шофьора е ял и пил след като има ПТП

    09:14 28.09.2026

  • 22 Да кажа и аз

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "бою циганина":

    Пров си донякъде.Шофирайте нормално,и шанса да спрете навреме е доста по-голям.

    09:15 28.09.2026

  • 23 Реалност

    2 6 Отговор

    До коментар #18 от "Баба Кунка":

    Под шофьора имаш предвид дядото на Сияна, нали? Все пак той е виновника за ПТП-то.

    Коментиран от #30

    09:15 28.09.2026

  • 24 Чума

    6 2 Отговор
    Настоявам за нова еспертиза по казуса Педрохан! Ще илязата скандални обстятелства! Купища гилзи, калбър 7,62х39 в хижата?!

    09:15 28.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Лалугер

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Аман":

    Ами за да не загинат още стотици дъщери и синове,затова се бори човека.А и ако всеки шофира с главата си,няма да има толкова загинали по пътищата.Да,и те са ужасни,вярно е.

    09:17 28.09.2026

  • 27 Редакцията

    2 4 Отговор
    Не ви ли е неудобно постоянно да държите безчовечни коментари по темата.

    09:21 28.09.2026

  • 28 Чума

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "Чумо":

    Аз затова и не продължих с безполезни спрямо вас обяснения, че погрешно се отнасяте с македонците! Вместо да им говорите човешки, ви е обзела бездушна мегаломания...! Но, спирам защото тук коментираме предизборната акция на това момче за всичко!!! В интервюто намери начин да каже, че Радев се справя много добре в сражението с пътната безопасност! То есть - подкрепа за Йотова, която би трябвало вече да е в отпуск! Както направи Вучич!!!

    09:21 28.09.2026

  • 29 Да питам

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Писна ми от тоя":

    Ако твое дете загине от безумно шофшращ боклук,какво ще правиш?Ще си стоиш мирен в къщи,и ще рониш дребни сълзи ли?Няма да търсиш отговорност?Като мишок в мазе?

    Коментиран от #33

    09:21 28.09.2026

  • 30 Баба Кунка

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "Реалност":

    Всъщност не знам каква е вината на дядото.

    09:23 28.09.2026

  • 31 РЕАЛИСТ

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "На този":

    Въпросът е, как прост наглец, като този , имаше на изборите гласове, колкото на една 100 годишна партия, като БСП. За малко не влезе в парламента. Кой и как му наля тези гласове. Има нещо гнило в Дания, дето Шекспир казваше.

    Коментиран от #52

    09:23 28.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Чума

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "Да питам":

    Той ,,боклука" вече го оправи! Сега е подметнал Спешна помощ! След това ще подгони мен, после - теб!

    09:24 28.09.2026

  • 34 Зъл пес

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "1488":

    При тая скорост,и тая огромна маса на камиона,надали колана е спасение.

    09:25 28.09.2026

  • 35 Не могат

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Има бездушни и злонамерени хора":

    да се телепортират. Това е.
    В тези критични първоначални мигове след катастрофа е ключово отзовалите се на място първи коли, водачите им, пътници, да имат умения и психика за първа помощ.
    За съжаление малцина са такива.
    Ако е вярно че детето е било живо и кръвта му е изтичала, точно околните вместо да се щурат наоколо, да зяпат, да снимат с телефонните, са могли да помогнат с първа помощ. Нужни са базови умения обаче, психика......и желание. Желание !! 99% от водачите го нямат, не са и обучавани на шофьорските курсове. Въртят на 112 и броят минутите кога ще дойде линейката.

    Коментиран от #39

    09:25 28.09.2026

  • 36 Механик

    5 2 Отговор
    За мен тоя човек преиграва и то с някаква цел, която е различна от справедливост.
    Ако бъркам, това ще е голям грях за мен, но все ми се струва че съм прав.
    Скръбта, особено след загуба на близък, това е едно интимно чувство и всеки човек го затаваря в себе си и си го изживява мълчеейки. Този се държи точно обратно. За мен тоя или си пада по медийни прояви и светлина на прожектори или му е сбъркан часовника тотално.

    09:26 28.09.2026

  • 37 Няма да се оправим

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Има бездушни и злонамерени хора":

    Такива коментари доказват че копаем дъното зверски

    09:26 28.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Чума

    4 2 Отговор

    До коментар #35 от "Не могат":

    Погрешно докладвана и възприета от безумен оператор на 112 информация! Запомнете! При нещастие, не дай Бог, първо се помага на тези, които лежат тихо и не мърдат! Тези, които крещят най силно не са толкова останали без сили! Тоя човек обвинява целия свят, за да не обвинява себе си!Съдба! Но отноението към камиона е по свирепо отколкото към умишлен масов убиец!

    09:30 28.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Доротея

    2 2 Отговор
    Попов също е за експертиза!

    Коментиран от #48

    09:32 28.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Троянец

    4 2 Отговор
    Рядко нагъл и отвратителен човечец.Абе аланкоолу защо до сега НИКОГА не каза ЗАЩО не е взета кръвна проба за алкохол и наркотици на ТЪСТА ти?! ЗАЩО е бил със СИН БУРКАН на частната си кола без да има право на това?!Защо дъщеря ти НЕ Е БИЛА с ОБЕЗОПАСИТЕЛЕН КОЛАН?!
    ИСТИНАТА е,че е бил ПИЯН на кирка и затова е сложил буркана!Истината е,че е карал с ПРЕВИШЕНА СКОРОСТ!
    ИСТИНАТА е,че НЕВИНЕН ЧОВЕК лежи в ЗАТВОРА!
    Попов е толкова нагъл и антипатичен,че за него всички са виновни-само не и ТЪСТА му!
    Сега ВИНОВНИ са и лекарите от Бърза Помощ!
    НЯМА ТАКЪВ НАГЛЕЦ!

    Коментиран от #51

    09:36 28.09.2026

  • 46 Редакцията правиш двойни стандарти

    4 1 Отговор
    За една и съща дума едни мнения ги триеш защото не ти изнасят като мнения , а за същата дума други мнения не ги триеш очевидно във втория случай мнението ти допада и не го триеш. Двойни стандарти.

    09:37 28.09.2026

  • 47 Силвия Данова

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    И какво като е "член на ГЕРБ".Да не е Богопомазан.

    09:38 28.09.2026

  • 48 Ми то и ти си за

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "Доротея":

    Експертиза

    09:39 28.09.2026

  • 49 То Е Същото

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "То Е Същото !":

    Като с писането по вертикала. Нямаш особен успех но го правиш. Даже се сърдиш като ти го казват.

    09:43 28.09.2026

  • 50 123

    2 1 Отговор
    Тук е така! Цял живот плащаш стотици хиляди данъци и накрая линейката е просто едно такси до болницата, където често вече е късно да те спасят - 30 минути чакаш линейка, още 30 до болницата... Моля ви направете реформа! Може ли линейката да има кръв, а на детето да не е прелята ? Много от подобните смъртните случаи са от кръвозагуба!!! Човешкото тяло може да издържи страхотни травми и удари, но без кръв не може - падне ли налягането й (защото я няма, тя тече) - край. Колко страшно и жалко за едно истинско слънце - това невинно детенце Сияна :( Колко е жестока държавата ни. Плащаме, а утре никой не ни помага даже спешната помощ!

    Коментиран от #55

    09:44 28.09.2026

  • 51 123

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "Троянец":

    Глупости! Знаеш ли, че ремаркето на тира е на нивото на главата ти в подобен лек автомобил ? И с 30 кмч да те удари може да загинеш, защото колата няма сила да спре 30 тона ремарке в A и B гредите! Камоли стара кола, каквато е била!

    09:46 28.09.2026

  • 52 Друг реалист

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":

    То е ясно кой. ДПС на Шиши.

    09:49 28.09.2026

  • 53 Всички разследвания и експертизи

    1 2 Отговор
    Така ги правят че да не се получи резултат и делата да се влачат с години съответно и парите си вървят.

    09:49 28.09.2026

  • 54 Нито на бързата или спешната помощ

    1 2 Отговор
    Не им се работи и то логично. Те си имат в центровете Контингент неосигурени за които им плащат и защо да се борят за живота на осигурените. Ми да си мрат там това им е работата. Важно е Контингента Неосигурените да са добре. Останалите господ да им бере грижата.

    09:55 28.09.2026

  • 55 Бездушието злобата омразата

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "123":

    Безхаберието Безпардонността всичко това е характерно за една страна подложена на експеримента либерална демокрация. За мен на тази територия вече почти не живеят хора.

    10:00 28.09.2026

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