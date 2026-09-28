Нова експертиза по делото „Сияна“: Имало е шанс да бъде спасена

Нова комплексна автотехническа и медицинска експертиза по делото за катастрофата, при която загина Сияна, поставя въпроси за начина, по който на детето е била оказана спешна медицинска помощ. Баща ѝ Николай Попов заяви в ефира на „Здравей, България“ по Нова ТВ, че според заключенията е имало пропуски в реакцията след тежкия инцидент и макар шансът да е бил минимален, детето е можело да бъде спасено.
Експертизата е изготвяна повече от седем месеца и разглежда както медицинските действия след катастрофата, така и техническите обстоятелства около самия сблъсък. „Моето дете никой не може да го върне. Моята цел е различна - тази система да се промени“, заяви Попов.
По думите на бащата още при подаването на сигнала на телефон 112 състоянието на Сияна не е било определено като случай от най-високата степен на спешност. „Не е бил класифициран като А1 - силно животозастрашаващ“, заяви той.
Според Попов това се е отразило и на времето за пристигане на линейката. Той твърди, че са били изгубени между 20 и 30 минути. „Може би половин час детето ми е умирало, като кръвта му е изтичала на пътя“, каза бащата.
По думите му, преди пристигането на спешния екип, на мястото случайно спрял лекар, който се опитал да окаже първа помощ. Попов му благодари публично за действията. И заяви, че един от конкретните въпроси към медицинските експерти е бил дали при различна реакция животът на Сияна е можел да бъде спасен. „Да, казват, че е имало шанс, макар и минимален, да бъде спасена“, посочи той.
Според разказа му Сияна не е била интубирана, не ѝ е била прелята кръв и раните ѝ не са били обработени по начина, който според него е бил необходим при тежка кръвозагуба. „Най-просто казано, не е прелята кръв на детето“, заяви Попов.
Той определи транспортирането на дъщеря си до болницата като недостатъчно от медицинска гледна точка. „Това е едно такси, което е взело детето ми и го е закарало в болница“, каза бащата.
Според него при правилна първоначална оценка е можело да бъде разгледана и възможността за използване на медицински хеликоптер и транспортиране до специализирано лечебно заведение в София. Попов направи сравнение с медицинската помощ, оказана на дядото на Сияна - Георги, който също пострада при катастрофата. По думите му втората линейка е била чакана между 40 минути и час, но екипът ѝ е предприел необходимите действия и така е помогнал за спасяването на живота му. Според него разликата между реакцията на двата екипа показва, че проблемът не се свежда единствено до оборудването. „За мен линейката е оборудвана, но не са си свършили работата вътре“, заяви той.
Бащата на Сияна постави и друг въпрос - как близките на загинали при тежки инциденти получават информация за случилото се. Той разказа, че не е бил официално уведомен за смъртта на дъщеря си и е научил чрез свои контакти. По думите му е необходим ясен ред, по който семействата да бъдат своевременно уведомявани при подобни трагедии.
Николай Попов заяви, че техническата част от комплексната експертиза също съдържа важни заключения, които предстои да бъдат разгледани в съдебната зала на 17 ноември.
„Категорично“ - така той отговори на въпроса дали новата експертиза подкрепя досегашните му твърдения за механизма на катастрофата.
Според Попов заключението засяга мястото на удара, скоростта на превозните средства и действията на водача непосредствено преди сблъсъка. Той твърди, че е имало опит фактическата обстановка около катастрофата да бъде представена по различен начин чрез предходна експертиза. По тези негови твърдения е подаден сигнал.
Бащата на Сияна отново постави и въпроса за работата и контрола върху вещите лица в съдебната система. „Съдиите нямат специални технически знания и взимат своите решения по това, което им предоставят така наречените експерти“, заяви той.
Попов настоява за законодателни промени, които да въведат по-ясни правила и отговорност за вещите лица. Според него забавянето при изготвянето на експертизите може значително да удължи съдебните производства. „Съдебната реформа не започва и не свършва с главния прокурор. Трябва да се мине през вещите лица“, каза той.
След новите медицински заключения Попов очаква компетентните институции да преценят дали има основания за отделно производство във връзка с действията на спешната помощ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 То Е Същото !
Можем Да го Въведем !
Но Няма Да Го Направим !
Коментиран от #49
08:53 28.09.2026
2 честен ционист
Коментиран от #6, #47
08:55 28.09.2026
3 Има бездушни и злонамерени хора
Коментиран от #5, #35, #37
08:58 28.09.2026
4 бою циганина
Коментиран от #22
09:00 28.09.2026
5 да ги подменят по-бързо ако може
До коментар #3 от "Има бездушни и злонамерени хора":Индианците са за предпочитане в сравнение със злобните, неуки, садисти останали в България, които и един чужд език не можаха да научат, за да се спасят от тоя зверилник.
09:00 28.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Дядото
09:01 28.09.2026
8 Аман
Коментиран от #26
09:02 28.09.2026
9 Писна ми от тоя
Коментиран от #29
09:04 28.09.2026
10 ДрайвингПлежър
Да си дойдем на думата - чичака просто иска да смъкне и едни пари от болничното заведение...
09:04 28.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Чума
Коментиран от #17
09:07 28.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 там е работата че
09:11 28.09.2026
16 офф
Коментиран от #21
09:11 28.09.2026
17 Чумо
До коментар #13 от "Чума":Това не е по темата.
Коментиран от #28
09:12 28.09.2026
18 Баба Кунка
Коментиран от #23
09:12 28.09.2026
19 1488
Коментиран от #34
09:14 28.09.2026
20 На този
Коментиран от #31
09:14 28.09.2026
21 Ми ще ги съди до дупка
До коментар #16 от "офф":Той нищо не губи. Живота му е разбит. Защо не да си мръднали пръста. Шофьора е ял и пил след като има ПТП
09:14 28.09.2026
22 Да кажа и аз
До коментар #4 от "бою циганина":Пров си донякъде.Шофирайте нормално,и шанса да спрете навреме е доста по-голям.
09:15 28.09.2026
23 Реалност
До коментар #18 от "Баба Кунка":Под шофьора имаш предвид дядото на Сияна, нали? Все пак той е виновника за ПТП-то.
Коментиран от #30
09:15 28.09.2026
24 Чума
09:15 28.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Лалугер
До коментар #8 от "Аман":Ами за да не загинат още стотици дъщери и синове,затова се бори човека.А и ако всеки шофира с главата си,няма да има толкова загинали по пътищата.Да,и те са ужасни,вярно е.
09:17 28.09.2026
27 Редакцията
09:21 28.09.2026
28 Чума
До коментар #17 от "Чумо":Аз затова и не продължих с безполезни спрямо вас обяснения, че погрешно се отнасяте с македонците! Вместо да им говорите човешки, ви е обзела бездушна мегаломания...! Но, спирам защото тук коментираме предизборната акция на това момче за всичко!!! В интервюто намери начин да каже, че Радев се справя много добре в сражението с пътната безопасност! То есть - подкрепа за Йотова, която би трябвало вече да е в отпуск! Както направи Вучич!!!
09:21 28.09.2026
29 Да питам
До коментар #9 от "Писна ми от тоя":Ако твое дете загине от безумно шофшращ боклук,какво ще правиш?Ще си стоиш мирен в къщи,и ще рониш дребни сълзи ли?Няма да търсиш отговорност?Като мишок в мазе?
Коментиран от #33
09:21 28.09.2026
30 Баба Кунка
До коментар #23 от "Реалност":Всъщност не знам каква е вината на дядото.
09:23 28.09.2026
31 РЕАЛИСТ
До коментар #20 от "На този":Въпросът е, как прост наглец, като този , имаше на изборите гласове, колкото на една 100 годишна партия, като БСП. За малко не влезе в парламента. Кой и как му наля тези гласове. Има нещо гнило в Дания, дето Шекспир казваше.
Коментиран от #52
09:23 28.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Чума
До коментар #29 от "Да питам":Той ,,боклука" вече го оправи! Сега е подметнал Спешна помощ! След това ще подгони мен, после - теб!
09:24 28.09.2026
34 Зъл пес
До коментар #19 от "1488":При тая скорост,и тая огромна маса на камиона,надали колана е спасение.
09:25 28.09.2026
35 Не могат
До коментар #3 от "Има бездушни и злонамерени хора":да се телепортират. Това е.
В тези критични първоначални мигове след катастрофа е ключово отзовалите се на място първи коли, водачите им, пътници, да имат умения и психика за първа помощ.
За съжаление малцина са такива.
Ако е вярно че детето е било живо и кръвта му е изтичала, точно околните вместо да се щурат наоколо, да зяпат, да снимат с телефонните, са могли да помогнат с първа помощ. Нужни са базови умения обаче, психика......и желание. Желание !! 99% от водачите го нямат, не са и обучавани на шофьорските курсове. Въртят на 112 и броят минутите кога ще дойде линейката.
Коментиран от #39
09:25 28.09.2026
36 Механик
Ако бъркам, това ще е голям грях за мен, но все ми се струва че съм прав.
Скръбта, особено след загуба на близък, това е едно интимно чувство и всеки човек го затаваря в себе си и си го изживява мълчеейки. Този се държи точно обратно. За мен тоя или си пада по медийни прояви и светлина на прожектори или му е сбъркан часовника тотално.
09:26 28.09.2026
37 Няма да се оправим
До коментар #3 от "Има бездушни и злонамерени хора":Такива коментари доказват че копаем дъното зверски
09:26 28.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Чума
До коментар #35 от "Не могат":Погрешно докладвана и възприета от безумен оператор на 112 информация! Запомнете! При нещастие, не дай Бог, първо се помага на тези, които лежат тихо и не мърдат! Тези, които крещят най силно не са толкова останали без сили! Тоя човек обвинява целия свят, за да не обвинява себе си!Съдба! Но отноението към камиона е по свирепо отколкото към умишлен масов убиец!
09:30 28.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Доротея
Коментиран от #48
09:32 28.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Троянец
ИСТИНАТА е,че е бил ПИЯН на кирка и затова е сложил буркана!Истината е,че е карал с ПРЕВИШЕНА СКОРОСТ!
ИСТИНАТА е,че НЕВИНЕН ЧОВЕК лежи в ЗАТВОРА!
Попов е толкова нагъл и антипатичен,че за него всички са виновни-само не и ТЪСТА му!
Сега ВИНОВНИ са и лекарите от Бърза Помощ!
НЯМА ТАКЪВ НАГЛЕЦ!
Коментиран от #51
09:36 28.09.2026
46 Редакцията правиш двойни стандарти
09:37 28.09.2026
47 Силвия Данова
До коментар #2 от "честен ционист":И какво като е "член на ГЕРБ".Да не е Богопомазан.
09:38 28.09.2026
48 Ми то и ти си за
До коментар #42 от "Доротея":Експертиза
09:39 28.09.2026
49 То Е Същото
До коментар #1 от "То Е Същото !":Като с писането по вертикала. Нямаш особен успех но го правиш. Даже се сърдиш като ти го казват.
09:43 28.09.2026
50 123
Коментиран от #55
09:44 28.09.2026
51 123
До коментар #45 от "Троянец":Глупости! Знаеш ли, че ремаркето на тира е на нивото на главата ти в подобен лек автомобил ? И с 30 кмч да те удари може да загинеш, защото колата няма сила да спре 30 тона ремарке в A и B гредите! Камоли стара кола, каквато е била!
09:46 28.09.2026
52 Друг реалист
До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":То е ясно кой. ДПС на Шиши.
09:49 28.09.2026
53 Всички разследвания и експертизи
09:49 28.09.2026
54 Нито на бързата или спешната помощ
09:55 28.09.2026
55 Бездушието злобата омразата
До коментар #50 от "123":Безхаберието Безпардонността всичко това е характерно за една страна подложена на експеримента либерална демокрация. За мен на тази територия вече почти не живеят хора.
10:00 28.09.2026