В Бразилия похвалиха Евертон Бала за сезона му в Левски

Евертон Бала получи признание в родната си Бразилия за силния сезон, който изигра с Левски. Нападателят завърши кампанията с 18 гола и спечели голмайсторския приз, като със същия брой попадения приключи сезона и Мамаду Диало от ЦСКА 1948.

В публикация, цитирана от Топспорт, бразилското издание sudmundofutebol акцентира върху развитието на футболиста след пристигането му в България. „Бележи огромен прогрес“, се посочва в оценката за представянето на Евертон Бала.

Бразилецът премина в Левски през зимата на 2024 г. първоначално под наем от Мирасол. След първия му сезон клубът се възползва от опцията за закупуване и подписа договор с него до 2027 г.

Пътят му до Левски минава през пет клуба

Преди да продължи кариерата си в Европа, Евертон Бала е играл за Сианорте, Вера Крус, Сао Жозе, Мирасол и Бруске. Именно след периода си в Мирасол той получи възможност да премине в Левски.

Според публикацията развитието му не се ограничава до спечелването на голмайсторския приз и титлата с „Левски“. През настоящия сезон Бала е записал осем мача в квалификациите за Шампионската лига, в които е отбелязал един гол и е направил три асистенции.

Левски продължи европейското си участие в основната фаза на Лига Европа. Така сезонът на Евертон Бала включва както индивидуалното му постижение от 18 попадения, така и участия в двата водещи клубни турнира на УЕФА.

Източници: Топспорт, sudmundofutebol