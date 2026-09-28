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В Бразилия похвалиха Евертон Бала за сезона му в Левски

В Бразилия похвалиха Евертон Бала за сезона му в Левски

28 Септември, 2026 10:00 373 7

  • евергон бала-
  • левски-
  • български футбол-
  • лига европа-
  • шампионска лига

Бразилското издание отбеляза 18-те му гола, голмайсторския приз и европейското му развитие

В Бразилия похвалиха Евертон Бала за сезона му в Левски - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Евертон Бала получи признание в родната си Бразилия за силния сезон, който изигра с Левски. Нападателят завърши кампанията с 18 гола и спечели голмайсторския приз, като със същия брой попадения приключи сезона и Мамаду Диало от ЦСКА 1948.

В публикация, цитирана от Топспорт, бразилското издание sudmundofutebol акцентира върху развитието на футболиста след пристигането му в България. „Бележи огромен прогрес“, се посочва в оценката за представянето на Евертон Бала.

Бразилецът премина в Левски през зимата на 2024 г. първоначално под наем от Мирасол. След първия му сезон клубът се възползва от опцията за закупуване и подписа договор с него до 2027 г.

Пътят му до Левски минава през пет клуба

Преди да продължи кариерата си в Европа, Евертон Бала е играл за Сианорте, Вера Крус, Сао Жозе, Мирасол и Бруске. Именно след периода си в Мирасол той получи възможност да премине в Левски.

Според публикацията развитието му не се ограничава до спечелването на голмайсторския приз и титлата с „Левски“. През настоящия сезон Бала е записал осем мача в квалификациите за Шампионската лига, в които е отбелязал един гол и е направил три асистенции.

Левски продължи европейското си участие в основната фаза на Лига Европа. Така сезонът на Евертон Бала включва както индивидуалното му постижение от 18 попадения, така и участия в двата водещи клубни турнира на УЕФА.

Източници: Топспорт, sudmundofutebol


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Милене

    3 0 Отговор
    Къде е Бала на снимката?

    Коментиран от #7

    10:18 28.09.2026

  • 2 Милене

    3 0 Отговор
    Къде е Бала на снимката.

    10:19 28.09.2026

  • 3 Бала

    2 0 Отговор
    не го виждам.Само Левски

    10:22 28.09.2026

  • 4 Милен

    0 0 Отговор
    Е аз, откъде да знам? Кой е Бала? А бе, я не ме занимавайте с глупости.

    10:37 28.09.2026

  • 5 Милен

    0 0 Отговор
    мен кво ме интересува къде е Бала.

    10:38 28.09.2026

  • 6 Миуен

    0 0 Отговор
    Мен кво ме интересува, къде е Бала?

    10:39 28.09.2026

  • 7 Нямам

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Милене":

    актуална снимка на Бала. Кой е Бала?

    10:40 28.09.2026

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