Алвеша почти сигурно поема Монтана

Александър Александров-Алвеша почти сигурно ще бъде новият старши треньор на Монтана, съобщава Sportal. 40-годишният специалист е изборът за наследник на Божидар Джуркович, с когото клубът от Втора лига се раздели.

Назначението все още не е официално обявено, но Александров вече е бил близо до поста в Монтана. Това се случи и през миналата зима, когато ръководството освободи Анатоли Нанков. Тогава обаче клубът избра Акис Вавалис.

Алвеша наскоро напусна ЦСКА 1948 след загубата от Левски на стадион „Георги Аспарухов“. През лятото той изведе отбора до отстраняване на Спартак Търнава във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. В следващия етап ЦСКА 1948 даде отпор на Панатинайкос, но гръцкият тим продължи след продължения на Националния стадион „Васил Левски“. Александров е бивш десен защитник на Левски.

Монтана започна сезона във Втора лига, след като в края на миналата кампания изпадна от efbet Лига. Очаква се Александров да поеме отбора в момент, в който клубът търси нов треньор след раздялата с Джуркович.

Източници: Спортал