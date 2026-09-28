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Алвеша почти сигурно поема Монтана

Алвеша почти сигурно поема Монтана

28 Септември, 2026 11:00 428 0

  • алвеша-
  • александър александров-
  • монтана-
  • втора лига-
  • цска 1948

Александър Александров е изборът за наследник на Божидар Джуркович. Бившият треньор на ЦСКА 1948 вече е водил преговори с клуба

Алвеша почти сигурно поема Монтана - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Александър Александров-Алвеша почти сигурно ще бъде новият старши треньор на Монтана, съобщава Sportal. 40-годишният специалист е изборът за наследник на Божидар Джуркович, с когото клубът от Втора лига се раздели.

Назначението все още не е официално обявено, но Александров вече е бил близо до поста в Монтана. Това се случи и през миналата зима, когато ръководството освободи Анатоли Нанков. Тогава обаче клубът избра Акис Вавалис.

Алвеша наскоро напусна ЦСКА 1948 след загубата от Левски на стадион „Георги Аспарухов“. През лятото той изведе отбора до отстраняване на Спартак Търнава във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. В следващия етап ЦСКА 1948 даде отпор на Панатинайкос, но гръцкият тим продължи след продължения на Националния стадион „Васил Левски“. Александров е бивш десен защитник на Левски.

Монтана започна сезона във Втора лига, след като в края на миналата кампания изпадна от efbet Лига. Очаква се Александров да поеме отбора в момент, в който клубът търси нов треньор след раздялата с Джуркович.

Източници: Спортал


България
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