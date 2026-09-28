ДПС контрира предложението за глоби за домашната ракия

Парламентарната група на ДПС ще се обяви категорично против предложението на Министерството на финансите и „Прогресивна България“ за въвеждане на глоби от 1000 евро за съхранение на домашна ракия от лица извън семейството на производителя.

Традиция под прицел

Депутатът от партията Атидже Алиева - Вели реагира остро на подготвяните рестрикции, като използва социалната мрежа Фейсбук, за да изрази позицията на своята парламентарна група.

„Явно една дългогодишна българска традиция като производството и употребата на домашна ракия ще се превърне в основен източник за пълнене на хазната“, написа Алиева-Вели в профила си.

Тя е категорична, че движението ще предприеме конкретни парламентарни действия, за да блокира финансовите санкции срещу гражданите.

„Ние от ПГ на ДПС ще внесем предложение за изменение Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове това да не се случва“, допълва народният представител.

Параметрите на законопроекта

Спорните текстове, засягащи традиционното производство на алкохол, са заложени в проектозакона за изменение на Закона за акцизите и данъчните складове. Те бяха публикувани за официално обществено обсъждане на 23 септември.

В центъра на дебата е член 100 от нормативния акт, който предвижда солена финансова санкция за всеки, който държи алкохолна напитка, произведена в регистриран малък обект за дестилиране, ако не може да докаже пряка роднинска връзка със самия производител.