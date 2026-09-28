ДПС контрира предложението за глоби за домашната ракия

Парламентарната група на ДПС ще се обяви категорично против предложението на Министерството на финансите и „Прогресивна България“ за въвеждане на глоби от 1000 евро за съхранение на домашна ракия от лица извън семейството на производителя.
Традиция под прицел
Депутатът от партията Атидже Алиева - Вели реагира остро на подготвяните рестрикции, като използва социалната мрежа Фейсбук, за да изрази позицията на своята парламентарна група.
„Явно една дългогодишна българска традиция като производството и употребата на домашна ракия ще се превърне в основен източник за пълнене на хазната“, написа Алиева-Вели в профила си.
Тя е категорична, че движението ще предприеме конкретни парламентарни действия, за да блокира финансовите санкции срещу гражданите.
„Ние от ПГ на ДПС ще внесем предложение за изменение Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове това да не се случва“, допълва народният представител.
Параметрите на законопроекта
Спорните текстове, засягащи традиционното производство на алкохол, са заложени в проектозакона за изменение на Закона за акцизите и данъчните складове. Те бяха публикувани за официално обществено обсъждане на 23 септември.
В центъра на дебата е член 100 от нормативния акт, който предвижда солена финансова санкция за всеки, който държи алкохолна напитка, произведена в регистриран малък обект за дестилиране, ако не може да докаже пряка роднинска връзка със самия производител.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Андрешко
22:10 28.09.2026
2 12...34
22:10 28.09.2026
3 Дебелян пейовски
Коментиран от #15
22:13 28.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Браво
22:15 28.09.2026
6 Всичката
22:17 28.09.2026
7 Лустрация
22:18 28.09.2026
8 Само
22:20 28.09.2026
9 Гост
22:21 28.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 РЕАЛИСТ
Коментиран от #16
22:40 28.09.2026
13 Последния Софиянец
22:42 28.09.2026
14 Пецата
22:48 28.09.2026
15 Ганьо Дебеланьо
До коментар #3 от "Дебелян пейовски":😆 на сигурно и топло в мяха
22:52 28.09.2026
16 Песимист
До коментар #12 от "РЕАЛИСТ":Пак като не е с бахур!
22:53 28.09.2026
17 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ЩОМ СПРЕ РАКИЯТА НА БЪЛГАРИНА
ПУТИН ВЕДНАГА ЩЯЛ ДА СПРЕ
САМАГОНА
НА РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ.
23:09 28.09.2026
18 Това Ако го Беше
МУНЧО ,
Да спре РАКИЯТА на Българина
Дали щеше да спечели Изборите?
23:12 28.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Смешни
Подлоги
23:15 28.09.2026
22 Трийте
Ви
Платят
Повече...
Ама друг път
23:17 28.09.2026
23 Доганя
23:25 28.09.2026