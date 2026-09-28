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ДПС контрира предложението за глоби за домашната ракия

ДПС контрира предложението за глоби за домашната ракия

28 Септември, 2026 22:06 742 23

  • дпс-
  • ракия-
  • глоба

Депутати бранят дългогодишната българска традиция

ДПС контрира предложението за глоби за домашната ракия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентарната група на ДПС ще се обяви категорично против предложението на Министерството на финансите и „Прогресивна България“ за въвеждане на глоби от 1000 евро за съхранение на домашна ракия от лица извън семейството на производителя.

Традиция под прицел

Депутатът от партията Атидже Алиева - Вели реагира остро на подготвяните рестрикции, като използва социалната мрежа Фейсбук, за да изрази позицията на своята парламентарна група.

„Явно една дългогодишна българска традиция като производството и употребата на домашна ракия ще се превърне в основен източник за пълнене на хазната“, написа Алиева-Вели в профила си.

Тя е категорична, че движението ще предприеме конкретни парламентарни действия, за да блокира финансовите санкции срещу гражданите.

„Ние от ПГ на ДПС ще внесем предложение за изменение Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове това да не се случва“, допълва народният представител.

Параметрите на законопроекта

Спорните текстове, засягащи традиционното производство на алкохол, са заложени в проектозакона за изменение на Закона за акцизите и данъчните складове. Те бяха публикувани за официално обществено обсъждане на 23 септември.

В центъра на дебата е член 100 от нормативния акт, който предвижда солена финансова санкция за всеки, който държи алкохолна напитка, произведена в регистриран малък обект за дестилиране, ако не може да докаже пряка роднинска връзка със самия производител.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Андрешко

    10 0 Отговор
    Мънкащия генерал пусна бирниците по народа та ни остави гладни и жадни

    22:10 28.09.2026

  • 2 12...34

    4 0 Отговор
    Лелеее тук някой ма ще збъра яко

    22:10 28.09.2026

  • 3 Дебелян пейовски

    5 3 Отговор
    Дайте си ракията да ви я съхранявам у дубай, там е на сигурно, само аз поркам

    Коментиран от #15

    22:13 28.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Браво

    11 1 Отговор
    В Италия всеки в селата има право да си прави вино, в Унгария правят по селата палинка, в Португалия правят агуарденте, в Гърция ципуро и да не изброявам всички, но само в България не можело ракия.

    22:15 28.09.2026

  • 6 Всичката

    16 0 Отговор
    Мара втасала , до ракията опряла !

    22:17 28.09.2026

  • 7 Лустрация

    1 0 Отговор
    Ами те гълъбите не пият ракия ,а само водка Столичния

    22:18 28.09.2026

  • 8 Само

    6 0 Отговор
    ментета не се закачат , с тонове по Черноморието , както и в планинските курорти .

    22:20 28.09.2026

  • 9 Гост

    1 3 Отговор
    Депесето са тарикати, схемаджии, далавераджии на междупланетно ниво. Там са само "хора" с много дълбоки познания в далаверите и схемите. Те друго не могат. Та въпроса е защо се занимават с тия кокшкарски истории. Да гледат стотиците милиарди, не тия ракии

    22:21 28.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 РЕАЛИСТ

    2 3 Отговор
    Демагози . Нали са мюсюлмани тези от ДПС и не пият алкохол. Къв им е зора. Той Алах им гледа акъла. Веднъж в кърджалийско един такъв беше в новините. Задавил се с кюфте и умрял. Алах си знае работата.

    Коментиран от #16

    22:40 28.09.2026

  • 13 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Фирма на ДПС изнася мрамора и гранита от Шипка за фирма Ники Стоунс в Габрово за облицовки на къщи.

    22:42 28.09.2026

  • 14 Пецата

    0 0 Отговор
    Евала на депесето за ракиата разбираш ли ше гласувам за тех като има избори 🤣

    22:48 28.09.2026

  • 15 Ганьо Дебеланьо

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дебелян пейовски":

    😆 на сигурно и топло в мяха

    22:52 28.09.2026

  • 16 Песимист

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "РЕАЛИСТ":

    Пак като не е с бахур!

    22:53 28.09.2026

  • 17 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    1 0 Отговор
    ПО ПРИМЕРА НА РАДЕВ

    ЩОМ СПРЕ РАКИЯТА НА БЪЛГАРИНА

    ПУТИН ВЕДНАГА ЩЯЛ ДА СПРЕ

    САМАГОНА

    НА РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ.

    23:09 28.09.2026

  • 18 Това Ако го Беше

    1 0 Отговор
    Обещал Преди Изборите
    МУНЧО ,
    Да спре РАКИЯТА на Българина

    Дали щеше да спечели Изборите?

    23:12 28.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Смешни

    0 0 Отговор
    Платени
    Подлоги

    23:15 28.09.2026

  • 22 Трийте

    1 0 Отговор
    Ще
    Ви
    Платят
    Повече...
    Ама друг път

    23:17 28.09.2026

  • 23 Доганя

    0 0 Отговор
    Е голям почитател на алкохола.

    23:25 28.09.2026

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