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Турция и Италия търсят първи точки в Лигата на нациите

Турция и Италия търсят първи точки в Лигата на нациите

28 Септември, 2026 13:45 250 0

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Двата тима започнаха с поражения в група А1. Италия има сериозно предимство в преките мачове, но Турция ще разчита на домакинството си в Бурса.

Турция и Италия търсят първи точки в Лигата на нациите - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Турция и Италия излизат един срещу друг в мач от група А1 на Лигата на нациите. Двубоят ще се играе в Бурса от 21:45 часа, а двата отбора ще търсят първите си точки след пораженията в откриващия кръг. УЕФА поставя Турция и Италия в една група с Франция и Белгия.

Турският състав, воден от Винченцо Монтела, загуби с 0:1 от Франция. Домакините ще се опитат да използват силната си форма у дома, след като са спечелили девет от последните си 13 мача на собствен терен. Арда Гюлер се очаква да бъде сред основните оръжия на Турция в офанзивен план.

Италия започна турнира с поражение с 0:2 от Белгия. „Адзурите“ ще търсят бърза реакция, като в предишното издание на турнира спечелиха и трите си гостувания в груповата фаза. В атаката на тима се очаква важна роля да има Мойс Кийн.

Историята на преките срещи е категорично на страната на Италия. Тимът няма загуба от Турция в 13 мача, като балансът е девет победи и четири равенства. Последният състезателен сблъсък между двата отбора завърши с победа на Италия с 3:0.

Турция ще бъде без титулярния си вратар Угурджан Чакър, който беше изгонен в мача с Франция. Хакан Чалханоглу също няма да играе заради контузия. Италия ще бъде без Федерико Киеза, Брайън Кристанте, Мануел Локатели и Андреа Камбиазо.

Според програмата на УЕФА след този двубой Италия ще приеме Турция на 5 октомври, а двата отбора ще продължат участието си в групата с мачове срещу Франция и Белгия през октомври и ноември.

Източници: Фокус


Турция
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