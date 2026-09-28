Роберто Манчини: Двойният договор и обвиненията към Сити не ме засягат

Селекционерът на Италия Роберто Манчини отказа да коментира новината, че бившият му клуб Манчестър Сити е бил признат за виновен по 114 от 115 обвинения за нарушения на финансовите правила на Висшата лига за периода 2009-2018 година.

Манчини бе начело на "гражданите" между 2009 и 2013 година, когато Сити спечели титлата в Англия за първи път след 44-годишно чакане. Според разкрития на Der Spiegel, в част от престоя си италианецът е получавал по 1.45 млн. паунда чиста заплата като мениджър и допълнителни 1.75 млн. паунда като консултант на "Етихад".

"Това не ме засяга", заяви Манчини на пресконференцията си преди гостуването на Турция от Лигата на нациите, когато бе попитан за случая със Сити. "Не е нещо ново, този проблем се обсъжда от 4-5 години. Манчестър Сити не е признат за виновен и двойният договор не ме касае. Това е техен проблем, не мой", добави специалистът.

Той се завърна начело на Италия в мача срещу Белгия, в който "Скуадра адзура" загуби с 0:2 на "Олимпико".