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Още една звезда на Барселона се завърна по-рано от националния отбор

Още една звезда на Барселона се завърна по-рано от националния отбор

29 Септември, 2026 06:56 677 1

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Карим Адейеми получи разрешение да напусне лагера на Германия и вече се завърна в Барселона

Още една звезда на Барселона се завърна по-рано от националния отбор - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Карим Адейеми е вторият футболист на Барселона, който получи разрешение да напусне по-рано лагера на националния си отбор по време на настоящата международна пауза. Нападателят вече се е завърнал в каталунската столица.

Адейеми бе включен в първия състав на Германия, избран от новия селекционер Юрген Клоп за мачовете от Лигата на нациите през този и следващия месец. Атакуващият футболист започна като титуляр в двубоите на Бундестима срещу Нидерландия и Гърция.

Германският специалист и неговият щаб повикаха историческа група от 44 футболисти, за да могат да наблюдават отблизо възможно най-много от играчите по време на международната пауза. Именно заради големия брой футболисти в лагера Адейеми е получил разрешение да се прибере по-рано в Каталуния.

Според “Mundo Deportivo” той е вторият от общо 17-те национали на Барселона, които вече са приключили участието си с представителните си отбори. Преди него лагерът на Испания напусна Ерик Гарсия заради дискомфорт в лявото коляно, който налага предпазливост.


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