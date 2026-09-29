Още една звезда на Барселона се завърна по-рано от националния отбор

Карим Адейеми е вторият футболист на Барселона, който получи разрешение да напусне по-рано лагера на националния си отбор по време на настоящата международна пауза. Нападателят вече се е завърнал в каталунската столица.

Адейеми бе включен в първия състав на Германия, избран от новия селекционер Юрген Клоп за мачовете от Лигата на нациите през този и следващия месец. Атакуващият футболист започна като титуляр в двубоите на Бундестима срещу Нидерландия и Гърция.

Германският специалист и неговият щаб повикаха историческа група от 44 футболисти, за да могат да наблюдават отблизо възможно най-много от играчите по време на международната пауза. Именно заради големия брой футболисти в лагера Адейеми е получил разрешение да се прибере по-рано в Каталуния.

Според “Mundo Deportivo” той е вторият от общо 17-те национали на Барселона, които вече са приключили участието си с представителните си отбори. Преди него лагерът на Испания напусна Ерик Гарсия заради дискомфорт в лявото коляно, който налага предпазливост.