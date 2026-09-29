Станислав Митков спечели бронз при дебюта си до 68 кг

Станислав Митков спечели бронзов медал в категория до 68 килограма на международния турнир по таекуондо „Polish Open 2026“. За българския национал това беше първо състезание в новата категория.

По пътя към отличието Митков записа две победи. Той се наложи над Максим Бандаревич от Беларус и представителя на домакините Матеуш Хшановски. И двамата му съперници са европейски вицешампиони.

Полуфинал срещу олимпийски медалист

В полуфиналната среща българинът се изправи срещу Халил Джендуби. Тунизиецът е олимпийски вицешампион от Токио 2020, бронзов медалист от Париж 2024, световен шампион и шампион от Африканските игри.

Митков отстъпи в оспорвания двубой и приключи участието си с бронзов медал. Резултатът му донесе точки за олимпийската ранглиста и постави начало на представянето му в категория до 68 килограма.

Докато турнирът в Полша се провеждаше, в Дупница се състояха два международни турнира. Подробности за следващото състезание на Митков не са посочени.

Източници: Топспорт