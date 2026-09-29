Ана Иванович се наслаждава на живота след развода

Една от най-добрите сръбски тенисистки в историята и бивша номер 1 в света – Ана Иванович, просто се наслаждава на живота. През последния период името ѝ често присъстваше в медиите покрай развода с Бастиан Швайнщайгер, но сега тя е решила да се посвети на други неща.
Иванович има зад гърба си изключително успешна кариера, по време на която е спечелила впечатляващите 15 510 787 долара само от наградни фондове. Най-големият ѝ триумф остава титлата от Ролан Гарос през 2008 г. Освен това може да се похвали и с редица други значими постижения в турнирите от Големия шлем.
През последните месеци сръбкинята бе в центъра на медийни спекулации около раздялата със съпруга ѝ, бившата футболна звезда Швайнщайгер.
В пресата се появиха всякакви истории, но Ана реши просто да продължи напред, без да обръща внимание на слуховете. Като доказателство за отличното си настроение, тя публикува снимка пред огледалото, облечена в изключително красива червена комбинация. Както гласи една сръбска поговорка – "Облечи червено, за да ти носи радост", написа Telegraf.rs.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дрътия,
Коментиран от #8
15:07 29.09.2026
2 Цецка Цачев
15:16 29.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пряк свободен
Коментиран от #5
15:27 29.09.2026
5 Трол
До коментар #4 от "Пряк свободен":Точно обратното - вкарва в повече от една врата.
15:42 29.09.2026
6 Бастиян
15:57 29.09.2026
7 Дърта кифла изпаднала от рафта и никой
16:00 29.09.2026
8 Име
До коментар #1 от "Дрътия,":Много повече!
16:09 29.09.2026