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Ана Иванович се наслаждава на живота след развода

Ана Иванович се наслаждава на живота след развода

29 Септември, 2026 15:03 1 133 8

  • ана иванович-
  • бастиан швайнщайгер-
  • развод-
  • ролан гарос-
  • сръбски тенис-
  • telegraf

Сръбкинята има зад гърба си изключително успешна кариера

Ана Иванович се наслаждава на живота след развода - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Една от най-добрите сръбски тенисистки в историята и бивша номер 1 в света – Ана Иванович, просто се наслаждава на живота. През последния период името ѝ често присъстваше в медиите покрай развода с Бастиан Швайнщайгер, но сега тя е решила да се посвети на други неща.

Иванович има зад гърба си изключително успешна кариера, по време на която е спечелила впечатляващите 15 510 787 долара само от наградни фондове. Най-големият ѝ триумф остава титлата от Ролан Гарос през 2008 г. Освен това може да се похвали и с редица други значими постижения в турнирите от Големия шлем.

През последните месеци сръбкинята бе в центъра на медийни спекулации около раздялата със съпруга ѝ, бившата футболна звезда Швайнщайгер.

В пресата се появиха всякакви истории, но Ана реши просто да продължи напред, без да обръща внимание на слуховете. Като доказателство за отличното си настроение, тя публикува снимка пред огледалото, облечена в изключително красива червена комбинация. Както гласи една сръбска поговорка – "Облечи червено, за да ти носи радост", написа Telegraf.rs.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дрътия,

    4 0 Отговор
    Ние сме , другари .

    Коментиран от #8

    15:07 29.09.2026

  • 2 Цецка Цачев

    2 5 Отговор
    Не знам какво се наслаждава, ама е една баба Яга. А беше сладурана на младини...

    15:16 29.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пряк свободен

    1 1 Отговор
    Да не би бившата футболна звезда да е изпаднала в голова суша?

    Коментиран от #5

    15:27 29.09.2026

  • 5 Трол

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пряк свободен":

    Точно обратното - вкарва в повече от една врата.

    15:42 29.09.2026

  • 6 Бастиян

    0 0 Отговор
    Бастиян вече не уцелва вратата!

    15:57 29.09.2026

  • 7 Дърта кифла изпаднала от рафта и никой

    2 1 Отговор
    Не се навежда да я вземе, прекалено висока цена за празно съдържание!

    16:00 29.09.2026

  • 8 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дрътия,":

    Много повече!

    16:09 29.09.2026

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