Ана Иванович се наслаждава на живота след развода

Една от най-добрите сръбски тенисистки в историята и бивша номер 1 в света – Ана Иванович, просто се наслаждава на живота. През последния период името ѝ често присъстваше в медиите покрай развода с Бастиан Швайнщайгер, но сега тя е решила да се посвети на други неща.

Иванович има зад гърба си изключително успешна кариера, по време на която е спечелила впечатляващите 15 510 787 долара само от наградни фондове. Най-големият ѝ триумф остава титлата от Ролан Гарос през 2008 г. Освен това може да се похвали и с редица други значими постижения в турнирите от Големия шлем.

През последните месеци сръбкинята бе в центъра на медийни спекулации около раздялата със съпруга ѝ, бившата футболна звезда Швайнщайгер.

В пресата се появиха всякакви истории, но Ана реши просто да продължи напред, без да обръща внимание на слуховете. Като доказателство за отличното си настроение, тя публикува снимка пред огледалото, облечена в изключително красива червена комбинация. Както гласи една сръбска поговорка – "Облечи червено, за да ти носи радост", написа Telegraf.rs.