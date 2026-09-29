Бразилия победи Австралия с 4:2, Рафиня се контузи

Бразилия победи Австралия с 4:2 в приятелски мач в Бризбейн. Двубоят беше втора контрола между двата отбора в Австралия, след като първата среща завърши 1:1.

Вандерсон даде преднина на бразилците още в 3-ата минута. Домакините обаче изравниха в 30-ата минута чрез Алесандро Чиркати, а четири минути по-късно Конър Меткалф направи пълен обрат.

Рафиня възстанови равенството в самия край на първото полувреме, реализирайки дузпа. Капитанът на Бразилия обаче почувства дискомфорт в дясното бедро и беше заменен на почивката. На негово място в игра влезе Ендрик.

Бразилия реши мача след почивката

Ендрик се включи пряко в третия гол на Бразилия. В 70-ата минута той асистира на Бруно Гимараеш, който изведе петкратните световни шампиони напред за 3:2.

Десет минути преди края Винисиус Жуниор оформи крайното 4:2 за Бразилия от втора дузпа в мача.

Старши треньорът на бразилския състав Карло Анчелоти ще има следваща възможност да изпробва отбора на 3 октомври. Тогава Бразилия ще играе контрола срещу Индия.

Източници: БТА