Оливие Жиру: Това ще е последният ми сезон във футбола

Оливие Жиру обяви, че настоящият сезон вероятно ще бъде последният му във футбола. Нападателят на Лил направи това в интервю за френския вестник „Екип“, дни преди да навърши 40 години.
„Почти сигурно това ще бъде последната ми година във футбола и затова се възползвам от всеки един момент“, каза Жиру. Той добави, че е в мир със себе си и с постигнатото по време на кариерата си.„Целта ми е да продължа да се възползвам от всеки момент, да изпитвам удоволствие, да обичам това, което правя всеки ден“, заяви Оливие Жиру.
Завръщането във Франция
Жиру се завърна във френското първенство след години в чужбина и в момента защитава цветовете на Лил. Преди това нападателят игра за Арсенал, Челси и Милан, а през 2018 г. стана световен шампион с националния отбор на Франция.
„Идеята да се върна във Франция след толкова години кариера в чужбина бе един от най-добрите избори, които съм правил“, каза той. По думите му посрещането на френските стадиони е било положително.
„Не беше очевидно, но съм посрещан по най-добрия начин на всеки френски стадион, на който стъпя и играя“, заяви Жиру.
Краят на международната му кариера
Оливие Жиру приключи кариерата си в националния отбор на Франция с 137 мача и 57 гола. Той дълго време беше най-резултатният футболист в историята на „петлите“, но рекордът му вече е надминат от Килиан Мбапе.
Жиру остава световен шампион от турнира през 2018 г. и един от най-опитните френски нападатели от своето поколение. Ако решението му бъде потвърдено, краят на сезон 2026/2027 ще сложи край на професионална кариера, преминала през Франция, Англия, Италия, Съединените щати и отново Франция.
Източници: БТА, Екип, Френската футболна федерация
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