Оливие Жиру: Това ще е последният ми сезон във футбола

Оливие Жиру обяви, че настоящият сезон вероятно ще бъде последният му във футбола. Нападателят на Лил направи това в интервю за френския вестник „Екип“, дни преди да навърши 40 години.

„Почти сигурно това ще бъде последната ми година във футбола и затова се възползвам от всеки един момент“, каза Жиру. Той добави, че е в мир със себе си и с постигнатото по време на кариерата си.

Завръщането във Франция

„Целта ми е да продължа да се възползвам от всеки момент, да изпитвам удоволствие, да обичам това, което правя всеки ден“, заяви Оливие Жиру.

Жиру се завърна във френското първенство след години в чужбина и в момента защитава цветовете на Лил. Преди това нападателят игра за Арсенал, Челси и Милан, а през 2018 г. стана световен шампион с националния отбор на Франция.

„Идеята да се върна във Франция след толкова години кариера в чужбина бе един от най-добрите избори, които съм правил“, каза той. По думите му посрещането на френските стадиони е било положително.

„Не беше очевидно, но съм посрещан по най-добрия начин на всеки френски стадион, на който стъпя и играя“, заяви Жиру.

Краят на международната му кариера

Оливие Жиру приключи кариерата си в националния отбор на Франция с 137 мача и 57 гола. Той дълго време беше най-резултатният футболист в историята на „петлите“, но рекордът му вече е надминат от Килиан Мбапе.

Жиру остава световен шампион от турнира през 2018 г. и един от най-опитните френски нападатели от своето поколение. Ако решението му бъде потвърдено, краят на сезон 2026/2027 ще сложи край на професионална кариера, преминала през Франция, Англия, Италия, Съединените щати и отново Франция.

Източници: БТА, Екип, Френската футболна федерация