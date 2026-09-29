Новини
Спорт »
Световен футбол »
Оливие Жиру: Това ще е последният ми сезон във футбола
  Тема: Известни личности

Оливие Жиру: Това ще е последният ми сезон във футбола

29 Септември, 2026 15:40 342 0

  • оливие жиру-
  • лил-
  • френски национален отбор-
  • килиан мбапе

Световният шампион с Франция навършва 40 години на 30 септември. Нападателят на Лил заяви, че иска да се наслаждава на всеки момент от края на кариерата си.

Оливие Жиру: Това ще е последният ми сезон във футбола - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Оливие Жиру обяви, че настоящият сезон вероятно ще бъде последният му във футбола. Нападателят на Лил направи това в интервю за френския вестник „Екип“, дни преди да навърши 40 години.

„Почти сигурно това ще бъде последната ми година във футбола и затова се възползвам от всеки един момент“, каза Жиру. Той добави, че е в мир със себе си и с постигнатото по време на кариерата си.

„Целта ми е да продължа да се възползвам от всеки момент, да изпитвам удоволствие, да обичам това, което правя всеки ден“, заяви Оливие Жиру.

Завръщането във Франция

Жиру се завърна във френското първенство след години в чужбина и в момента защитава цветовете на Лил. Преди това нападателят игра за Арсенал, Челси и Милан, а през 2018 г. стана световен шампион с националния отбор на Франция.

„Идеята да се върна във Франция след толкова години кариера в чужбина бе един от най-добрите избори, които съм правил“, каза той. По думите му посрещането на френските стадиони е било положително.

„Не беше очевидно, но съм посрещан по най-добрия начин на всеки френски стадион, на който стъпя и играя“, заяви Жиру.

Краят на международната му кариера

Оливие Жиру приключи кариерата си в националния отбор на Франция с 137 мача и 57 гола. Той дълго време беше най-резултатният футболист в историята на „петлите“, но рекордът му вече е надминат от Килиан Мбапе.

Жиру остава световен шампион от турнира през 2018 г. и един от най-опитните френски нападатели от своето поколение. Ако решението му бъде потвърдено, краят на сезон 2026/2027 ще сложи край на професионална кариера, преминала през Франция, Англия, Италия, Съединените щати и отново Франция.

Източници: БТА, Екип, Френската футболна федерация


Франция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове