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Аманда Анисимова прекратява сезона заради контузия в китката

Аманда Анисимова прекратява сезона заради контузия в китката

29 Септември, 2026 14:46 402 1

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  • контузия в китката-
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Финалистката от "Уимбълдън" и US Open през 2025 година трябваше да участва на турнира от сериите WTA 500 в Сингапур

Аманда Анисимова прекратява сезона заради контузия в китката - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Американската тенисистка Аманда Анисимова обяви, че слага край на сезона си по-рано заради травма в китката. 25-годишната състезателка, която заема 11-о място в световната ранглиста, за последно игра на Откритото първенство на САЩ в началото на месеца, където отпадна изненадващо още в третия кръг след поражение от рускинята Анастасия Потапова.

Финалистката от "Уимбълдън" и US Open през 2025 година трябваше да участва на турнира от сериите WTA 500 в Сингапур, но се отказа преди старта на надпреварата именно заради контузията в ръката. Тя също така реши да не защитава титлата си в Пекин тази седмица.

"Здравейте на всички, ще сложа край на сезона си за тази година. Отново получих контузия в китката, за която трябва да се погрижа. Време е да се възстановя и да започна наново, ще се видим през 2027-а", написа американката в Инстаграм, цитирана от агенция Ройтерс.


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  • 1 Да попитам

    1 0 Отговор
    И откога е американка рускинята ?

    14:56 29.09.2026

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