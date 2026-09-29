Аманда Анисимова прекратява сезона заради контузия в китката

Американската тенисистка Аманда Анисимова обяви, че слага край на сезона си по-рано заради травма в китката. 25-годишната състезателка, която заема 11-о място в световната ранглиста, за последно игра на Откритото първенство на САЩ в началото на месеца, където отпадна изненадващо още в третия кръг след поражение от рускинята Анастасия Потапова.

Финалистката от "Уимбълдън" и US Open през 2025 година трябваше да участва на турнира от сериите WTA 500 в Сингапур, но се отказа преди старта на надпреварата именно заради контузията в ръката. Тя също така реши да не защитава титлата си в Пекин тази седмица.

"Здравейте на всички, ще сложа край на сезона си за тази година. Отново получих контузия в китката, за която трябва да се погрижа. Време е да се възстановя и да започна наново, ще се видим през 2027-а", написа американката в Инстаграм, цитирана от агенция Ройтерс.