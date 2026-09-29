Официално: Маркус Гиздол е новият треньор на ЦСКА

Маркус Гиздол е новият старши треньор на ЦСКА. Германският специалист подписа договор до края на сезон 2026/27, в който е записана опция за удължаване с още една година. Той ще изведе „червените“ в първия шампионатен двубой след подновяването на първенството.

„Германският специалист Маркус Гиздол е новият старши треньор на ЦСКА!“, обяви клубът. Официалното представяне на 57-годишния треньор ще бъде в следващите дни, а точните дата, час и място ще бъдат съобщени допълнително.

Опит в Германия, Русия и Турция

Гиздол има близо 200 мача като треньор в Бундеслигата. Той е водил Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн, а в кариерата му има и работа в елитни клубове от Русия и Турция.

През 2011 г. германецът е асистент на Ралф Рангник в Шалке 04. С клуба той печели Купата на Германия. Назначението в ЦСКА е първият му ангажимент в българския футбол.

Райнер Видмайер влиза в щаба

Помощник на Гиздол ще бъде Райнер Видмайер. Той е работил като асистент в швейцарските Санкт Гален и Грасхопър, както и в германските Херта, Щутгарт, Хофенхайм, Шалке 04 и Волфсбург.

Видмайер за кратко е водил първите отбори на Херта и Гройтер Фюрт. Част от новия треньорски екип ще бъде и Якоб Браун. Щабът ще бъде допълнен с още двама специалисти, чиито имена предстои да бъдат обявени.

Източници: Спортал