Инински: Всяко усилие за Европейското по бокс си струваше

„Горд съм от това, което направихме“, заяви президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински след края на Европейското първенство за мъже и жени в София. Шампионатът се проведе от 17 до 25 септември в зала „Асикс Арена“, като за първи път мъжете и жените бяха събрани в един общ европейски турнир. В София бяха раздадени 20 комплекта медали.

Инински благодари на екипа си и на хората от федерацията, които са работили по домакинството в продължение на месеци. По думите му президентът на European Boxing Ларс Бровил и генералният секретар на World Boxing Том Дилиен са оценили високо организацията на състезанието.

„Денонощни усилия, които обаче си струваха напълно“, каза Красимир Инински.

На откриването присъства президентът на World Boxing Генадий Головкин, а Владимир Кличко е посетил София два пъти в рамките на три месеца. Според Инински Кличко е останал впечатлен не само от организацията, но и от иновациите, въведени по време на турнира.

Инински не изключи домакинство на световно първенство

Президентът на Българската федерация по бокс заяви, че след успешното Европейско първенство България може да обсъди кандидатура за домакинство на световен шампионат. Той уточни, че подобен форум изисква сериозно финансиране и подкрепа от държавата.

„След като написахме история с европейското, защо да не го направим и със световно“, каза Инински.

Специално внимание той отдели на демонстрацията на спортисти със синдром на Даун, проведена пред Владимир Кличко. Инински благодари на президента на ФАФА Слав Петков и на президента на австрийската федерация Игор Микетич за съдействието при реализирането на инициативата.

Фокусът вече е върху Лос Анджелис 2028

Инински определи представянето на българските национали като задоволително, но призна, че очакванията са били за повече медали. Той заяви, че някои състезатели са били ощетени, а други не са показали пълния си потенциал.

Следващите големи изпитания пред националите са световното първенство, Европейските игри и квалификациите за олимпийските игри. Според Инински България разполага с достатъчно силни боксьори, за да изпрати повече участници на Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 г. в сравнение с Париж.

„Ние не работим обаче само за участие – искаме всеки, който отиде в Лос Анджелис, да се сбие за медал“, заяви президентът на федерацията.

Източници: Фокус