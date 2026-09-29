Анчелоти защити Винисиус: Ще бъда много търпелив

Карло Анчелоти защити Винисиус Жуниор след победата на Бразилия с 4:2 над Австралия в приятелски мач в Бризбейн. Селекционерът призна, че нападателят не се намира в най-добрата си форма, но подчерта, че остава ключов играч за националния отбор.

„Той не е в топ форма в момента, но е едва началото на сезона. Вини винаги допринася с нещо, особено когато е в най-добрата си форма, както направи днес с третия гол, когато поведохме. Ще бъда много, много търпелив с него, защото той го заслужава“, заяви Анчелоти.

Италианският специалист определи двубоя като добър, макар да отчете трудности в представянето на своя тим. „Започнахме добре, но след това забавихме малко темпото. През второто полувреме мисля, че отборът реагира добре, отбелязвайки фантастичен трети гол след фантастична атака. Възхитени сме“, каза той.

За Бразилия се разписаха Вандерсон, Рафиня, Бруно Гимараеш и Винисиус. Успехът дойде четири дни след равенството 1:1 между двата отбора в Тунсвил, където Раян отбеляза гола за бразилците.

Анчелоти: Винисиус е ключов за Бразилия

Анчелоти определи Винисиус като важен не само за настоящия състав, но и за бъдещето на националния тим. „За мен той е ключов играч за националния отбор, ключов играч за Бразилия, беше ключов играч в ранните етапи на кариерата ми и е ключов играч за бъдещето“, заяви треньорът.

Двубоите с Австралия са част от първата серия мачове на Бразилия след световното първенство и от началото на подготовката за следващия международен цикъл. Следващият мач на „селесао“ е срещу Индия на 3 октомври в Калкута.

Източници: Топспорт, Кадена СЕР, АС