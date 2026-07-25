И български отбор вече може да си позволи Хамес Родригес

Пазарната оценка на колумбийската звезда Хамес Родригес продължава да се срива и вече е достигнала най-ниската стойност в цялата му професионална кариера. Според последните актуализации на специализираните платформи за трансфери бившият футболист на Реал Мадрид вече е оценяван на едва 1,5 млн. евро, след като в разцвета на кариерата си цената му достигаше 80 млн. евро, съобщава Sportal.bg, позовавайки се на испанския вестник Marca.



Така спокойно можем да кажем, че и български отбор може да си го позволи, защото бюджетите на водещите ни отбори могат да покрият такъв разход.



Спадът в стойността на 35-годишния полузащитник се дължи на няколко фактора. Според Marca честата смяна на клубове през последните години е оказала сериозно влияние. От 2024 година насам Хамес последователно игра за Сао Пауло, Райо Валекано, Леон и Минесота Юнайтед, без да успее да се утвърди трайно в нито един от тези отбори.



Неуспешният му престой в Минесота Юнайтед също е сред причините за ниската му оценка. Колумбиецът записа едва осем мача за американския клуб, преди договорът му да бъде прекратен. Честите физически проблеми ограничиха сериозно участието му в срещите и попречиха да покаже най-доброто от възможностите си.



Друг важен фактор е липсата на резултатност. За двата сезона в Сао Пауло Хамес отбеляза само един гол, добави пет попадения с екипа на Леон, а в периодите си в Райо Валекано и Минесота Юнайтед не успя да се разпише нито веднъж, допълва Sportal.bg.



В момента Родригес е свободен агент, което означава, че евентуален негов нов клуб няма да плаща трансферна сума, а ще преговаря единствено за личните му условия. Според информацията на Marca, цитирана от Sportal.bg, най-сериозната възможност за завръщането му в европейския футбол е Лацио. Като алтернативен вариант се посочва и завръщане в Мексико, където интерес към него проявява Кукута.

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