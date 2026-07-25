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И български отбор вече може да си позволи Хамес Родригес

И български отбор вече може да си позволи Хамес Родригес

25 Юли, 2026 10:12 999 3

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Цената му падна до рекордно ниско ниво

И български отбор вече може да си позволи Хамес Родригес - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Пазарната оценка на колумбийската звезда Хамес Родригес продължава да се срива и вече е достигнала най-ниската стойност в цялата му професионална кариера. Според последните актуализации на специализираните платформи за трансфери бившият футболист на Реал Мадрид вече е оценяван на едва 1,5 млн. евро, след като в разцвета на кариерата си цената му достигаше 80 млн. евро, съобщава Sportal.bg, позовавайки се на испанския вестник Marca.

Така спокойно можем да кажем, че и български отбор може да си го позволи, защото бюджетите на водещите ни отбори могат да покрият такъв разход.

Спадът в стойността на 35-годишния полузащитник се дължи на няколко фактора. Според Marca честата смяна на клубове през последните години е оказала сериозно влияние. От 2024 година насам Хамес последователно игра за Сао Пауло, Райо Валекано, Леон и Минесота Юнайтед, без да успее да се утвърди трайно в нито един от тези отбори.

Неуспешният му престой в Минесота Юнайтед също е сред причините за ниската му оценка. Колумбиецът записа едва осем мача за американския клуб, преди договорът му да бъде прекратен. Честите физически проблеми ограничиха сериозно участието му в срещите и попречиха да покаже най-доброто от възможностите си.

Друг важен фактор е липсата на резултатност. За двата сезона в Сао Пауло Хамес отбеляза само един гол, добави пет попадения с екипа на Леон, а в периодите си в Райо Валекано и Минесота Юнайтед не успя да се разпише нито веднъж, допълва Sportal.bg.

В момента Родригес е свободен агент, което означава, че евентуален негов нов клуб няма да плаща трансферна сума, а ще преговаря единствено за личните му условия. Според информацията на Marca, цитирана от Sportal.bg, най-сериозната възможност за завръщането му в европейския футбол е Лацио. Като алтернативен вариант се посочва и завръщане в Мексико, където интерес към него проявява Кукута.


Колумбия
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  • 1 Дзак

    0 0 Отговор
    Значи всичко му е заплата!

    10:47 25.07.2026

  • 2 Кикипръч

    0 2 Отговор
    От Цесекато трябваше да купят него, а не тоя куц кон Сенси.

    10:52 25.07.2026

  • 3 Идеално

    0 0 Отговор
    Хамес идеално се вписва в игровата схема на "Хебър"‐Пазарджик.

    12:12 25.07.2026

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