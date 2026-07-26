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Григор Димитров започва срещу млад французин в Лос Кабос

Григор Димитров започва срещу млад французин в Лос Кабос

26 Юли, 2026 11:48 518 4

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И двамата участват в основната схема с „уайлд кард“

Григор Димитров започва срещу млад французин в Лос Кабос - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще се изправи срещу французина Мойс Куаме в първия кръг на турнира от сериите АТП 250 на твърди кортове в Лос Кабос (Мексико), отреди жребият, предава БТА.

Димитров и Куаме участват в основната схема с „уайлд кард“. 17-годишният французин заема 212-ото място в световната ранглиста, а двамата никога досега не са се изправяли един срещу друг.

При успех на старта българинът ще срещне във втория кръг победителя от двубоя между французина Корентен Муте и американеца Дженсън Бруксби.

Турнирът в Лос Кабос е първото участие на Григор Димитров след завръщането му в професионалния тур и е част от подготовката му за заключителната фаза на сезона.


Мексико
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣🤣🤣

    12:10 26.07.2026

  • 3 Мими Кучева🐕

    2 0 Отговор
    Оспехи занапреде на Гришня🦍🥳🤣👍

    12:12 26.07.2026

  • 4 Този

    0 0 Отговор
    шемет не се усеща че е време да си ходи у Аскиииу

    13:06 26.07.2026

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