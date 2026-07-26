Григор Димитров започва срещу млад французин в Лос Кабос

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще се изправи срещу французина Мойс Куаме в първия кръг на турнира от сериите АТП 250 на твърди кортове в Лос Кабос (Мексико), отреди жребият, предава БТА.

Димитров и Куаме участват в основната схема с „уайлд кард“. 17-годишният французин заема 212-ото място в световната ранглиста, а двамата никога досега не са се изправяли един срещу друг.

При успех на старта българинът ще срещне във втория кръг победителя от двубоя между французина Корентен Муте и американеца Дженсън Бруксби.

Турнирът в Лос Кабос е първото участие на Григор Димитров след завръщането му в професионалния тур и е част от подготовката му за заключителната фаза на сезона.