Патрик Кристал: Искахме да победим България

Патрик Кристал и съотборниците му са искали да спечелят срещу България, но са останали недоволни от липсата на голове при равенството 0:0 в Пловдив. За Естония това беше второ поредно равенство в първите два мача от група С/4 на Лигата на нациите.

Младият атакуващ полузащитник все пак изпрати топката във вратата, но попадението му беше отменено след намесата на системата за видеоповторение ВАР. Проверката показа много тънка засада. По думите на Кристал съдията му е обяснил, че петата му е била в положение на засада.

„Искахме да спечелим, но ни липсваха голове“, заяви Патрик Кристал след срещата.

Футболистът подчерта, че естонският отбор е бил добре подготвен тактически. „Мисля, че треньорите свършиха много добра работа. Знаехме къде са слабите места на противника. Приложихме тези идеи, липсваха само малките неща“, каза той.

Кристал посочи и важните моменти пред двете врати. Според него България е имала един добър шанс, при който вратарят Карл Якоб Хайн е реагирал отлично, докато Естония е създала повече възможности, но не е успяла да ги превърне в гол.

„Всеки може да вкара голове, имаме нужда от тях. Ако видя възможност, поемам отговорност и вярвам в себе си“, обясни полузащитникът. Той добави, че естонският тим има добра взаимовръзка и се познава добре, което според него може да помогне за спечелването на точки в следващите мачове.

Кристал похвали и феновете на Естония, които подкрепяха отбора в Пловдив. Той заяви, че присъствието им е придало на мача усещане за домакинство и е оказало влияние върху атмосферата на стадиона.

Естония продължава с два домакински мача

След двубоя с България Естония ще приеме Люксембург на 3 октомври от 19:00 часа на стадион „А. Льо Кок Арена“. Три дни по-късно естонците ще бъдат домакини и на Исландия. Срещата е насрочена за 21:45 часа.

Източници: БТА