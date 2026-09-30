Матеус: На Германия не ѝ липсва качество, а характер

Германският национален отбор не е средняшки, но трябва да промени манталитета си. Това заяви рекордьорът по мачове за Бундестима Лотар Матеус след загубата с 0:1 от Гърция във втория мач на Юрген Клоп начело на тима.

Световният шампион от 2014 г. Бастиан Швайнщайгер определи Германия като отбор, който вече не е сред водещите, а е стигнал до нивото на средняците. Той направи оценката си пред ARD след поражението от Гърция.

Матеус не споделя това мнение. Според него Германия разполага с достатъчно футболисти, които се доказват всяка седмица в големи клубове.

„Националният ни отбор не е средняк. Имаме достатъчно отлични футболисти, които се доказват седмица след седмица в отбори като Байерн Мюнхен, Барселона и Арсенал“, каза Матеус.

Бившият халф посочи Джамал Мусиала, Йозуа Кимих, Карим Адейеми и Кай Хаверц като примери за качеството, с което разполага германският състав. По думите му проблемът не е в индивидуалните способности, а в психическата устойчивост и поведението на отбора в трудните моменти.

Матеус очаква промяна в манталитета

„Нямаме проблем с качествата, а с манталитета. Националите ни трябва да показват, че са силни психически. Германия може и трябва да бъде трудна за побеждаване отново“, заяви Матеус.

Германия започна новата ера с Клоп с равенство 1:1 срещу Нидерландия, но след това загуби с 0:1 от Гърция. Така отборът все още няма победа при новия селекционер, който пое поста след напускането на Юлиан Нагелсман. Нагелсман напусна след отпадането на Германия от Световното първенство през 2026 г.

Според Матеус Клоп е способен да промени нагласата на тима и да върне усещането, че Германия е противник, от когото съперниците се страхуват.

Клоп продължава с мач срещу Сърбия

„Ако някой може да направи отбор с характер, това е той“, каза Матеус за Клоп.

Германците ще имат възможност да реагират още на 1 октомври, когато приемат Сърбия в Мюнхен в следващия си мач от Лигата на нациите. На 4 октомври предстои гостуване на Гърция в Солун.

През ноември Германия ще изиграе още две срещи в турнира – срещу Сърбия в Белград на 13 ноември и срещу Нидерландия в Берлин на 16 ноември. Именно тези мачове ще покажат дали очакваната от Матеус промяна в характера ще се превърне в резултати.

Източници: БТА