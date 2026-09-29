Уейн Рууни посочи Пеп Гуардиола за Англия

Уейн Рууни подкрепи Томас Тухел като селекционер на Англия, въпреки отпадането на отбора от Аржентина на полуфиналите на Световното първенство през 2026 г. Англичаните загубиха с 2:1, а поражението отново постави въпроса за бъдещето на германския специалист.

Тухел наскоро удължи договора си с Футболната асоциация на Англия и според споразумението трябва да води националния отбор и на Евро 2028. Рууни обаче смята, че има само едно име, което би могло да промени плановете.

„Не мисля, че има друг треньор, който да е на нивото на Тухел“

Според бившия капитан на Англия това изключение е Пеп Гуардиола. Рууни заяви, че ако испанският треньор е свободен, Футболната асоциация трябва да направи всичко възможно, за да го привлече начело на националния отбор.

Опитът от световно първенство е важен

Рууни защити Тухел и с аргумента, че германецът вече е натрупал опит на световен форум. Бившият нападател припомни периода, в който Фабио Капело ръководеше Англия, и подчерта, че големите първенства изискват специфична адаптация.

По думите му атмосферата на световно първенство е различна, а треньорът трябва да умее да реагира на напрежението и на особеностите на турнирния формат. Според Рууни Тухел вече е преминал през това изпитание.

Тухел остава начело на Англия

Коментарът на Рууни не променя договореностите около националния отбор. Тухел остава селекционер на Англия, а договорът му обхваща и европейското първенство през 2028 г.

Рууни е бивш капитан на Англия и легенда на Манчестър Юнайтед. Той направи изказването в предаването си след поражението от Аржентина, като едновременно защити настоящия селекционер и постави Гуардиола като единствената според него алтернатива от най-високо ниво.

Източници: ФАКТИ.БГ