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Синът на убития Илиян Филипов: Дълбока благодарност към МВР за светкавичната реакция и професионализма

Синът на убития Илиян Филипов: Дълбока благодарност към МВР за светкавичната реакция и професионализма

2 Октомври, 2026 16:09 1 232 27

  • убийство-
  • илиян филипов

Благодаря ти за всичко, което си ми дал в този живот. За всичко, на което си ме научил. За примера, който ми даваш, за силата, характера и ценностите, които оставяш в мен. Благодаря ти, че ме научи да не се отказвам, да се боря и да продължавам напред независимо колко е трудно

Синът на убития Илиян Филипов: Дълбока благодарност към МВР за светкавичната реакция и професионализма - 1
Facebook/PIMK
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Дълбока благодарност към МВР за светкавичната реакция и професионализма".

Това заяви в първото си публично изявление след убийството на баща си Илиян Филипов неговият син Костадин.

В емоционален пост във Фейсбук, той заявява, че се надява със същата "отговорност, професионализъм и решителност своята работа докрай да свършат и прокуратурата и съдът, така че истината да бъде установена, а законът и справедливостта да възтържествуват".

Ето какво написа той:

В този изключително тежък за мен и моето семейство момент, искам да благодаря от сърце на всички, които са до нас и ни подкрепят след загубата на моя баща, ИЛИЯН ФИЛИПОВ.

Искам да изразя огромната благодарност на мен и цялото ми семейство към органите на МВР – от министъра на вътрешните работи до последния служител, участвал в работата по случая. Благодаря за светкавичната реакция, професионализма и добре свършената работа в този изключително тежък момент за нас.

Искрено се надявам със същата отговорност, професионализъм и решителност своята работа докрай да свършат и прокуратурата и съдът, така че истината да бъде установена, а законът и справедливостта да възтържествуват.

Благодаря на семейството ни, на приятелите, на партньорите и на всички хора, които ни дават своята подкрепа, съпричастност и уважение. В такъв момент човек истински разбира колко много означава да има истински хора до себе си.

Искам специално да благодаря на моята съпруга – за силата, която ми дава, за това, че е до мен и до семейството ни във всеки един момент, и за подкрепата, която трудно мога да опиша с думи.

И най-вече искам да благодаря на теб, татко.

Благодаря ти за всичко, което си ми дал в този живот. За всичко, на което си ме научил. За примера, който ми даваш, за силата, характера и ценностите, които оставяш в мен. Благодаря ти, че ме научи да не се отказвам, да се боря и да продължавам напред независимо колко е трудно.

За мен битката продължава.

Продължаваме да работим за твоето име, за твоята чест и за всичко, което си изградил. Ще пазим постигнатото и ще го надграждаме с цялата сила, воля и отговорност, на които ти самият ни научи.

Твоят невероятен дух, силата ти и всичко, което си постигнал, остават наш пример и наша посока.

Загубата ти оставя празно място, което никой не може да запълни. Но това, което си създал, хората, които си докоснал, и следата, която оставяш след себе си, продължават да живеят.

Името ти ще бъде пазено.

Честта ти ще бъде защитавана.

А всичко, което си изградил, ще продължава да расте.

Почивай в мир, татко.

Благодаря ти за всичко.

Обичам те и винаги ще те нося в сърцето си.

И накрая – благодаря и на всички блогъри, ютубъри, жълти медии, журналисти, анализатори – знайни и незнайни, които побързаха точно в този момент да се подиграват, да съдят и да хвърлят кал по човек, който вече не може да им отговори.

Вашите думи говорят най-вече за вас.

Едно име не се изгражда с публикации, заглавия и коментари. Изгражда се цял живот – с труд, характер, битки, дела и следа, която остава след човека.

Можете да пишете каквото пожелаете. Няма да промените нито това, което ИЛИЯН ФИЛИПОВ е постигнал, нито хората, които го познават и уважават, нито следата, която оставя след себе си.

Ние няма да ви отговаряме с омраза.

Ще ви отговорим по единствения начин, който има значение – като продължим напред, пазим името и честта му и надграждаме всичко, което той е създал.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не случайно е гръмнат

    13 0 Отговор
    Между очите

    16:10 02.10.2026

  • 2 Риба

    10 3 Отговор
    Да не е той - синът, а?

    16:11 02.10.2026

  • 3 Обзървър

    19 1 Отговор
    Големи професионалисти, няма що.
    Калушев обиколи надлъж България с кемпер и не го откриха цяла седмица.

    16:12 02.10.2026

  • 4 Колеги, връщайте се!

    15 1 Отговор
    Синът да внимава да не губи пратки...

    16:13 02.10.2026

  • 5 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Хванаха Лий Харви Осуалд .Сега очаквам да го убият.

    16:14 02.10.2026

  • 6 БеГемот

    10 0 Отговор
    Тоя знае ли че си има малко братче

    16:14 02.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дамаджанджиев

    9 0 Отговор
    Благодаря , благодаря хихихи

    16:16 02.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 РЕАЛИСТ

    3 3 Отговор
    Пловдивски сайт поставя въпроса за противоречивата информация за мястото на престъплението. Първоначално се каза, че е на паркинг, с сега се твърди, че убийството е извършено вътре в кооперацията. Никой съсед не е чул изстрел, а оръжието не е било със заглушител. В апартамента на жената, която го е повикала ли ,се е случило?

    16:23 02.10.2026

  • 13 Цафо десетката

    4 1 Отговор
    Много се кефя като ги тепат такива.

    16:24 02.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Е да ама

    5 0 Отговор
    то се очакваше да има нещо такова след заловеният камион със наркотици

    16:29 02.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Едното поколение гради, другото харчи..

    3 0 Отговор
    Е, какво да кажат опечалените. Сега ще почне едно делене на имущество, едни кавги..

    16:32 02.10.2026

  • 19 Май ! Всичките !

    1 0 Отговор
    Трябваше !

    Да Ви Одрусат !

    16:34 02.10.2026

  • 20 Какъв

    4 1 Отговор
    Какъв патос в думите на сина. Ще се разплача.
    А че баща му е имал взимане даване с доказан убиец?

    16:36 02.10.2026

  • 21 "Светкавичната реакция"

    2 0 Отговор
    няма да върне баща им ама толкова им е акъла

    Коментиран от #23

    16:41 02.10.2026

  • 22 Макс

    3 0 Отговор
    Тези словоизлияния не ми харесват . Синът на жертвата май е доволен от случилото се .

    16:43 02.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Кой

    2 0 Отговор
    го посъветва да се яви с такова изявление ? Гнила работа.

    17:15 02.10.2026

  • 25 Много кофти

    0 0 Отговор
    И този толкова невероятен и успешен бизнесмен Илиян Филипов бил много близък с ....престъпник, който е възможно да му е разчиствал пътя, за да стане успешен, а след това се обърнал срещу него... нищо необичайно, виждали сме го по филмите. Но както се казва за умрелите или добро или нищо.

    17:17 02.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Емигрант

    0 0 Отговор
    Това на снимката синът на утрепания ли е ? Типична мутра ! Остана да публикуват и прощалните слова и на аверите на жертвата за да разбере и който не знае, че Бг-полицията вече е влязла в Гинес като "най-бързокачествената" ! Бре какъв "бизнесмен" окачете му снимката до тези на Ботев и Левски в Парламента бе и датата на смъртта му я обявете за национален НЕработен ден ! Срамно е да си българин !

    17:26 02.10.2026

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