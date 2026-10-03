Кими Антонели оглави последната подготвителна сесия в Малайзия

Лидерът в генералното класиране при пилотите във Формула 1 Андреа Кими Антонели демонстрира страхотна форма, давайки най-добро време в третата свободна тренировка преди заплетената надпревара за Голямата награда на Малайзия. Италианският феномен на „Мерцедес“ успя да удържи натиска на болидите на „Ред Бул“ и записа най-бърза обиколка за 1:36.202 минути.

Основният му преследвач – четирикратният световен шампион Макс Верстапен, остана на втора позиция с изоставане от 0.278 секунди, загатвайки за оспорвана квалификационна битка.

Третият резултат на пистата бе записан от младия французин Исак Хаджар с втория болид на „Ред Бул“, който бе по-бавен с 0.558 секунди от водача. Непосредствено зад тях се нареди вторият пилот на „сребърните стрели“ Джордж Ръсел, заел четвъртото място с пасив от 0.610 секунди спрямо съотборника си Антонели.

За „Скудерия Ферари“ сесията премина без сериозни атаки на върха. Шарл Леклер и Люис Хамилтън се задоволиха съответно с пето и шесто време, продължавайки да търсят оптималните настройки за състезателното си темпо.