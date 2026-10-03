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Зеленски поиска санкции за руския аналог на Starlink
  Тема: Украйна

Зеленски поиска санкции за руския аналог на Starlink

3 Октомври, 2026 09:36 974 30

  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • рассвет-
  • starlink-
  • санкции

Украинският президент твърди, че Китай помага на Русия да изгради мрежата „Рассвет“, която може да заработи до началото на 2027 г.

Зеленски поиска санкции за руския аналог на Starlink - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Володимир Зеленски е поискал от президента на САЩ Доналд Тръмп да бъдат въведени санкции срещу руски и китайски компании, които според него участват в създаването на сателитна мрежа, конкурираща Starlink. Украинският президент твърди, че проектът „Рассвет“ може да заработи до края на 2026 г. или в началото на 2027 г.

„Знаем, че Китай работи по спътници и по възможността да помогне на Русия да създаде аналог на Starlink“, е заявил Зеленски пред „Файненшъл таймс“. По думите му подобна система може да позволи на руските сили да насочват по-точно ракети, самолети и безпилотни апарати срещу украински цели.

Зеленски е казал, че е отправял искането за санкции „няколко пъти“, включително по време на срещата си с Тръмп в Ню Йорк през септември. Става дума за организации, свързани с разработването и производството на руската сателитна мрежа.

Русия търси алтернатива на Starlink

Плановете за „Рассвет“ са били ускорени, след като достъпът на руските сили до терминали Starlink е бил ограничен заради използването им във войната срещу Украйна. Според военния експерт Роб Ли руската система вероятно няма да достигне ефективността на Starlink, но може да има практическо значение на бойното поле.

„Системата „Рассвет“ няма да бъде толкова ефективна, колкото Starlink, но Русия може да започне да я използва за предаване на видеоматериали от безпилотни апарати към командни пунктове като по-добра алтернатива на Wi-Fi мостовете“, казва Ли.

Експертът допуска мрежата да бъде използвана за наземни, морски и ударни безпилотни апарати със среден обсег. По думите му руските бригади са използвали Starlink при дроновете „Молния“ и „Италмас“ BM-35, а в окупираните територии продължават да предават видео от разузнавателни дронове „Мавик“ към командни пунктове.

Ли предупреждава и за възможни последици извън фронта в Украйна. Според него „Рассвет“ може да улесни диверсионни операции на Русия срещу европейски държави, подкрепящи Киев, включително чрез управление на дронове от руска територия.

Искане за използване на Starlink при удари в Русия

В разговорите си с Тръмп Зеленски е поискал и разрешение украински безпилотни апарати, оборудвани със Starlink, да бъдат управлявани на до 200 километра навътре в Русия. Целта би била поразяване на установки за балистични ракети и площадки за изстрелване на дронове.

По думите на Зеленски Тръмп е заявил, че подкрепя идеята, но е посочил, че трябва да бъде потърсен Илон Мъск. Бившият украински министър на отбраната Михаил Федоров обаче твърди, че Мъск вече е дал съгласие и че окончателното решение е на президента на САЩ. Няма данни това разрешение да е предоставено.

Зеленски е заявил, че използването на Starlink за подобни операции може да доведе до „истинска деескалация“, ако принуди руския президент Владимир Путин да се върне на масата за преговори. Той е посочил и че при опасения от страна на Вашингтон или Мъск системата може да бъде изключена.

Първата група от 16 действащи спътника „Рассвет“ е изведена в орбита през март 2026 г., а втора група е изстреляна през юли. Русия планира разширяване на мрежата до стотици спътници, но експерти, цитирани от „Радио Свободна Европа“, оценяват, че системата все още изостава значително от Starlink по мащаб и ефективност.

Източници: УНИАН, Файненшъл таймс, Радио Свободна Европа


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Фейк - либераст

    34 1 Отговор
    Пръква се Зеленски и първия му вик бил ИСКАААААМ! Докторът пита:Какво искаш? Зеленски: КАКВОТО ДАДЕШ! И така цял живот- Зеленски иска пък те - каквото му дадат, важното е, че даващите дялкат и за себе си!

    09:42 03.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Горките руснаци

    22 0 Отговор
    От януари до септември 2026 г. в Русия са продадени 960 000 нови леки автомобили - 7,9% повече от предходната година

    Коментиран от #10, #15, #18

    09:44 03.10.2026

  • 6 сюндюк

    23 1 Отговор
    Само аз ли виждам че запада вече въобще не обръща внимание на зеленото човече..!

    09:48 03.10.2026

  • 7 Отново

    7 3 Отговор
    Можеш да дадеш мнение, но ако строго съвпада с линията на Партията.

    09:52 03.10.2026

  • 8 горски

    19 2 Отговор
    Ако Мъск желае да ползва своя Старлинк след войната,добре да помисли.Че може да получи забрана ,при профождащата алтернатива.А и Зеленски е пътник със или без Старлинк.

    Коментиран от #17

    09:53 03.10.2026

  • 9 Руски Старлинк

    3 10 Отговор
    Вие чувате ли се изобщо?

    09:57 03.10.2026

  • 10 А бизнесът на Кобзон как е?

    2 11 Отговор

    До коментар #5 от "Горките руснаци":

    Върви ли трафика?

    Коментиран от #19

    09:59 03.10.2026

  • 11 Адоре Мио

    9 1 Отговор
    Тоя се скъса да иска, оня другия пък се мисли за Наполеон.А ние се чудим от къде да изкараме 2 лева = 7 евро

    09:59 03.10.2026

  • 12 И от кога

    11 3 Отговор
    Зеле наркомана стана началник на Тръмпи!? Откачени хора - унищожават Европа...

    Коментиран от #24

    09:59 03.10.2026

  • 13 Фен

    10 0 Отговор
    Зеленски!?🤔 Тоя не беше ли някакъв треторазряден руски комик?

    10:00 03.10.2026

  • 14 Ха ха ха ха

    0 15 Отговор
    Самият руски аналог на Старлинк си е санкция за руснаците.
    Вместо да ползват оригинала Опел Кадет К38 те се возят на Москвич и се кръстят и палят свещи да не е произведен в понеделник.

    10:00 03.10.2026

  • 15 Колективен руски крепостен

    1 10 Отговор

    До коментар #5 от "Горките руснаци":

    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #23, #30

    10:01 03.10.2026

  • 16 В цирка

    7 3 Отговор
    Клоуна не иска... той заповядва!!!
    Не разсъждавайте! Изпълнявайте!

    10:01 03.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Бууу

    2 7 Отговор

    До коментар #5 от "Горките руснаци":

    Защохвъв Владивосток новите автомобили са с ляв волан?

    10:03 03.10.2026

  • 19 Върви бавно.

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "А бизнесът на Кобзон как е?":

    По-бавно отколкото трафикът при Бандера.
    Около 50 пъти по-бавно.

    10:04 03.10.2026

  • 20 Антирашист 4728

    0 6 Отговор
    Достатъчно ли е компетентна мендел за политик от рашшстки позиции ?

    10:04 03.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 хахаха

    10 0 Отговор
    абе други новини няма ли по света - всеки ден какво поискал зеленски и какво щял да направи путин според кристалната топка на зеленски

    10:05 03.10.2026

  • 23 Защото

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Колективен руски крепостен":

    там където наистина живееш е по зле и от Папуа Нова Гвинея...

    10:07 03.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Смяххх

    4 0 Отговор
    Зеления ще налага санкции на Китай?!? Не знам защо Китай още задържа Путин да отговори както трябва на запада

    10:14 03.10.2026

  • 26 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА= 2,7 МЛН.

    5 1 Отговор
    🇷🇺 РУСИЯ ЩЕ ДОВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СИ ,СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН !!! АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,ПРЕДИ ДНИ! ИМА ВИДЕА !!!! ТОВА Е ФАКТ !!! В УКРАЙНА ИМА МНОГО ЗЕМИ ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.ВОЙНИЦИ.
    УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА. А СЪЩО И В КИЕВ.
    САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
    ПОВЕЧЕ. В УКРАЙНА ИМА
    ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
    АРМИЯ.АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
    УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА,ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
    МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
    ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
    БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. ЯДРЕНИЯТ 🇷🇺РУСКИ АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ И ОБНОВЕН С НОВИ С-МИ,КАТО 12 бр 🇷🇺SS-X-30,СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА =9 МИН. САЩ И НАТО ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОД. В ПЕНТАГОНА ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХА ТОВА .ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).

    10:19 03.10.2026

  • 27 РУСКАТА СИСТЕМА "РАССВЕТ" РАБОТИ

    6 0 Отговор
    И Е ИЗПОЛЗВАНА ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИТЕ СПРАВКА ЗА ПИСАТЕЛИТЕ НА НЕАДЕКВАТНИ СТАТИИ :
    - СКОРОСТА НА КОСМИЧЕСКИЯ ИНТЕРНЕТ НА "РАССВЕТ" Е 3-ти ПО-БЪРЗА =1 Gb/с.!!! На АМЕРИКАНСКИЯТ Starlink = 350 Mb/s.

    ФАКТИ КАКТО ВИНАГИ ИНФОРМАЦИОННО ОЩЕТЕНИ С ЕЖЕДН.УКР.ДЕЗИНФОРМАЦИЯ.

    10:23 03.10.2026

  • 28 Перо

    4 0 Отговор
    И по кой начин ще се спре системата рассвет, когато няма нарушение над никаква териториална цялост и не се ползват вносни изделия и материали! Ционисткият шут мисли ли като говори глупости и се е запенил от злоба!

    10:29 03.10.2026

  • 29 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Според мен това искане за санкции и забрани срещу руския Рассвет трябва да върви заедно със санкции и забрани за руските реактивни безпилотници ...просто обезличиха всички видове ПВО в т.ч. и Патриотите!?Струват около 70-75 хил .$ а може да бъдат свалени само със сериозна ПВО със стойност на ракетата 1 до 3 млн $ като обикновено с една ракета не се получава заради малкия размер на безпилотника и разните фокуси които са използвали руснаците за да скрият безпилотника от радарите и сензорите!? .. технологичен пробив ...!?

    10:36 03.10.2026

  • 30 Урсул

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Колективен руски крепостен":

    Защо гледаш как живее врага??? Гледай ние как живеем! Как беше "не сакам я да съм добре,сакам Вутов да е зле"

    10:38 03.10.2026

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