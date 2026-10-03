Зеленски поиска санкции за руския аналог на Starlink

Володимир Зеленски е поискал от президента на САЩ Доналд Тръмп да бъдат въведени санкции срещу руски и китайски компании, които според него участват в създаването на сателитна мрежа, конкурираща Starlink. Украинският президент твърди, че проектът „Рассвет“ може да заработи до края на 2026 г. или в началото на 2027 г.

„Знаем, че Китай работи по спътници и по възможността да помогне на Русия да създаде аналог на Starlink“, е заявил Зеленски пред „Файненшъл таймс“. По думите му подобна система може да позволи на руските сили да насочват по-точно ракети, самолети и безпилотни апарати срещу украински цели.

Зеленски е казал, че е отправял искането за санкции „няколко пъти“, включително по време на срещата си с Тръмп в Ню Йорк през септември. Става дума за организации, свързани с разработването и производството на руската сателитна мрежа.

Русия търси алтернатива на Starlink

Плановете за „Рассвет“ са били ускорени, след като достъпът на руските сили до терминали Starlink е бил ограничен заради използването им във войната срещу Украйна. Според военния експерт Роб Ли руската система вероятно няма да достигне ефективността на Starlink, но може да има практическо значение на бойното поле.

„Системата „Рассвет“ няма да бъде толкова ефективна, колкото Starlink, но Русия може да започне да я използва за предаване на видеоматериали от безпилотни апарати към командни пунктове като по-добра алтернатива на Wi-Fi мостовете“, казва Ли.

Експертът допуска мрежата да бъде използвана за наземни, морски и ударни безпилотни апарати със среден обсег. По думите му руските бригади са използвали Starlink при дроновете „Молния“ и „Италмас“ BM-35, а в окупираните територии продължават да предават видео от разузнавателни дронове „Мавик“ към командни пунктове.

Ли предупреждава и за възможни последици извън фронта в Украйна. Според него „Рассвет“ може да улесни диверсионни операции на Русия срещу европейски държави, подкрепящи Киев, включително чрез управление на дронове от руска територия.

Искане за използване на Starlink при удари в Русия

В разговорите си с Тръмп Зеленски е поискал и разрешение украински безпилотни апарати, оборудвани със Starlink, да бъдат управлявани на до 200 километра навътре в Русия. Целта би била поразяване на установки за балистични ракети и площадки за изстрелване на дронове.

По думите на Зеленски Тръмп е заявил, че подкрепя идеята, но е посочил, че трябва да бъде потърсен Илон Мъск. Бившият украински министър на отбраната Михаил Федоров обаче твърди, че Мъск вече е дал съгласие и че окончателното решение е на президента на САЩ. Няма данни това разрешение да е предоставено.

Зеленски е заявил, че използването на Starlink за подобни операции може да доведе до „истинска деескалация“, ако принуди руския президент Владимир Путин да се върне на масата за преговори. Той е посочил и че при опасения от страна на Вашингтон или Мъск системата може да бъде изключена.

Първата група от 16 действащи спътника „Рассвет“ е изведена в орбита през март 2026 г., а втора група е изстреляна през юли. Русия планира разширяване на мрежата до стотици спътници, но експерти, цитирани от „Радио Свободна Европа“, оценяват, че системата все още изостава значително от Starlink по мащаб и ефективност.

Източници: УНИАН, Файненшъл таймс, Радио Свободна Европа