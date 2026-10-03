Зеленски поиска санкции за руския аналог на Starlink

Володимир Зеленски е поискал от президента на САЩ Доналд Тръмп да бъдат въведени санкции срещу руски и китайски компании, които според него участват в създаването на сателитна мрежа, конкурираща Starlink. Украинският президент твърди, че проектът „Рассвет“ може да заработи до края на 2026 г. или в началото на 2027 г.
„Знаем, че Китай работи по спътници и по възможността да помогне на Русия да създаде аналог на Starlink“, е заявил Зеленски пред „Файненшъл таймс“. По думите му подобна система може да позволи на руските сили да насочват по-точно ракети, самолети и безпилотни апарати срещу украински цели.
Зеленски е казал, че е отправял искането за санкции „няколко пъти“, включително по време на срещата си с Тръмп в Ню Йорк през септември. Става дума за организации, свързани с разработването и производството на руската сателитна мрежа.
Русия търси алтернатива на Starlink
Плановете за „Рассвет“ са били ускорени, след като достъпът на руските сили до терминали Starlink е бил ограничен заради използването им във войната срещу Украйна. Според военния експерт Роб Ли руската система вероятно няма да достигне ефективността на Starlink, но може да има практическо значение на бойното поле.„Системата „Рассвет“ няма да бъде толкова ефективна, колкото Starlink, но Русия може да започне да я използва за предаване на видеоматериали от безпилотни апарати към командни пунктове като по-добра алтернатива на Wi-Fi мостовете“, казва Ли.
Експертът допуска мрежата да бъде използвана за наземни, морски и ударни безпилотни апарати със среден обсег. По думите му руските бригади са използвали Starlink при дроновете „Молния“ и „Италмас“ BM-35, а в окупираните територии продължават да предават видео от разузнавателни дронове „Мавик“ към командни пунктове.
Ли предупреждава и за възможни последици извън фронта в Украйна. Според него „Рассвет“ може да улесни диверсионни операции на Русия срещу европейски държави, подкрепящи Киев, включително чрез управление на дронове от руска територия.
Искане за използване на Starlink при удари в Русия
В разговорите си с Тръмп Зеленски е поискал и разрешение украински безпилотни апарати, оборудвани със Starlink, да бъдат управлявани на до 200 километра навътре в Русия. Целта би била поразяване на установки за балистични ракети и площадки за изстрелване на дронове.
По думите на Зеленски Тръмп е заявил, че подкрепя идеята, но е посочил, че трябва да бъде потърсен Илон Мъск. Бившият украински министър на отбраната Михаил Федоров обаче твърди, че Мъск вече е дал съгласие и че окончателното решение е на президента на САЩ. Няма данни това разрешение да е предоставено.
Зеленски е заявил, че използването на Starlink за подобни операции може да доведе до „истинска деескалация“, ако принуди руския президент Владимир Путин да се върне на масата за преговори. Той е посочил и че при опасения от страна на Вашингтон или Мъск системата може да бъде изключена.
Първата група от 16 действащи спътника „Рассвет“ е изведена в орбита през март 2026 г., а втора група е изстреляна през юли. Русия планира разширяване на мрежата до стотици спътници, но експерти, цитирани от „Радио Свободна Европа“, оценяват, че системата все още изостава значително от Starlink по мащаб и ефективност.
Източници: УНИАН, Файненшъл таймс, Радио Свободна Европа
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Фейк - либераст
09:42 03.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Горките руснаци
Коментиран от #10, #15, #18
09:44 03.10.2026
6 сюндюк
09:48 03.10.2026
7 Отново
09:52 03.10.2026
8 горски
Коментиран от #17
09:53 03.10.2026
9 Руски Старлинк
09:57 03.10.2026
10 А бизнесът на Кобзон как е?
До коментар #5 от "Горките руснаци":Върви ли трафика?
Коментиран от #19
09:59 03.10.2026
11 Адоре Мио
09:59 03.10.2026
12 И от кога
Коментиран от #24
09:59 03.10.2026
13 Фен
10:00 03.10.2026
14 Ха ха ха ха
Вместо да ползват оригинала Опел Кадет К38 те се возят на Москвич и се кръстят и палят свещи да не е произведен в понеделник.
10:00 03.10.2026
15 Колективен руски крепостен
До коментар #5 от "Горките руснаци":А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
Коментиран от #23, #30
10:01 03.10.2026
16 В цирка
Не разсъждавайте! Изпълнявайте!
10:01 03.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Бууу
До коментар #5 от "Горките руснаци":Защохвъв Владивосток новите автомобили са с ляв волан?
10:03 03.10.2026
19 Върви бавно.
До коментар #10 от "А бизнесът на Кобзон как е?":По-бавно отколкото трафикът при Бандера.
Около 50 пъти по-бавно.
10:04 03.10.2026
20 Антирашист 4728
10:04 03.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 хахаха
10:05 03.10.2026
23 Защото
До коментар #15 от "Колективен руски крепостен":там където наистина живееш е по зле и от Папуа Нова Гвинея...
10:07 03.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Смяххх
10:14 03.10.2026
26 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА= 2,7 МЛН.
УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА. А СЪЩО И В КИЕВ.
САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
ПОВЕЧЕ. В УКРАЙНА ИМА
ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
АРМИЯ.АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА,ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. ЯДРЕНИЯТ 🇷🇺РУСКИ АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ И ОБНОВЕН С НОВИ С-МИ,КАТО 12 бр 🇷🇺SS-X-30,СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА =9 МИН. САЩ И НАТО ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОД. В ПЕНТАГОНА ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХА ТОВА .ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).
10:19 03.10.2026
27 РУСКАТА СИСТЕМА "РАССВЕТ" РАБОТИ
- СКОРОСТА НА КОСМИЧЕСКИЯ ИНТЕРНЕТ НА "РАССВЕТ" Е 3-ти ПО-БЪРЗА =1 Gb/с.!!! На АМЕРИКАНСКИЯТ Starlink = 350 Mb/s.
ФАКТИ КАКТО ВИНАГИ ИНФОРМАЦИОННО ОЩЕТЕНИ С ЕЖЕДН.УКР.ДЕЗИНФОРМАЦИЯ.
10:23 03.10.2026
28 Перо
10:29 03.10.2026
29 не може да бъде
10:36 03.10.2026
30 Урсул
До коментар #15 от "Колективен руски крепостен":Защо гледаш как живее врага??? Гледай ние как живеем! Как беше "не сакам я да съм добре,сакам Вутов да е зле"
10:38 03.10.2026