Часът на истината за България в Рейкявик: Нов селекционер и амбиция за нов старт срещу лидера Исландия

Националният отбор на България гостува на Исландия в мач от третия кръг на Група 4 в Лига „C“ от турнира Лига на нациите. Сблъсъкът в Рейкявик започва в 19:00 часа българско време и ще бъде ръководен от унгарския рефер Балаж Берке.

Двубоят маркира официалния дебют начело на „лъвовете“ за 41-годишния Атанас Рибарски, който пое поста след оставката на Александър Димитров, подадена след нулевото реми срещу Естония на стадион „Христо Ботев“.

България започна разочароващо кампанията, като от двете си домакинства събра едва 1 точка – поражение от Люксембург и равенство с Естония. За да засили офанзивната мощ, Рибарски повика тарана на ЦСКА 1948 Атанас Илиев, който има шанс да започне като титуляр. Извън сметките поради контузии и промени останаха Ивайло Чочев от Лудогорец и капитанът на ЦСКА Теодор Иванов.

В историята на противопоставянето си България никога не е губила от Исландия – записани са 4 победи и 1 равенство. Въпреки това домакините влизат с самочувствието на лидер в групата с 4 точки (+3 голова разлика), докато трикольорите са на дъното с 1 точка. Математически обаче борбата в групата остава напълно отворена.