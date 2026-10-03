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Часът на истината за България в Рейкявик: Нов селекционер и амбиция за нов старт срещу лидера Исландия

Часът на истината за България в Рейкявик: Нов селекционер и амбиция за нов старт срещу лидера Исландия

3 Октомври, 2026 09:44 508 8

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  • футболни новини

Традицията е на наша страна, но Исландия води в групата

Часът на истината за България в Рейкявик: Нов селекционер и амбиция за нов старт срещу лидера Исландия - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националният отбор на България гостува на Исландия в мач от третия кръг на Група 4 в Лига „C“ от турнира Лига на нациите. Сблъсъкът в Рейкявик започва в 19:00 часа българско време и ще бъде ръководен от унгарския рефер Балаж Берке.

Двубоят маркира официалния дебют начело на „лъвовете“ за 41-годишния Атанас Рибарски, който пое поста след оставката на Александър Димитров, подадена след нулевото реми срещу Естония на стадион „Христо Ботев“.

България започна разочароващо кампанията, като от двете си домакинства събра едва 1 точка – поражение от Люксембург и равенство с Естония. За да засили офанзивната мощ, Рибарски повика тарана на ЦСКА 1948 Атанас Илиев, който има шанс да започне като титуляр. Извън сметките поради контузии и промени останаха Ивайло Чочев от Лудогорец и капитанът на ЦСКА Теодор Иванов.

В историята на противопоставянето си България никога не е губила от Исландия – записани са 4 победи и 1 равенство. Въпреки това домакините влизат с самочувствието на лидер в групата с 4 точки (+3 голова разлика), докато трикольорите са на дъното с 1 точка. Математически обаче борбата в групата остава напълно отворена.


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  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

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    Какъв "нов старт" какви пет кинта, какво кафе🤔
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    страна в която някой като ритне по-силно топката и отива в чужбина да я върне,
    ни размаза насред Пълдин ❗

    09:50 03.10.2026

  • 2 Тц, тц, тц!

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    Нов селекционер, влюбен в чалгата! Само така ще преборим каръка.

    09:51 03.10.2026

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    0 0 Отговор
    Трябваше да е Лисичков.

    10:07 03.10.2026

  • 4 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    0 0 Отговор
    ЗАБЪРКАЙТЕ БЕТОНА МОМЧЕТА ИНАЧЕ ЩЕ ВИ НАПЪЛНЯТ ВРАТАТА С ГОЛОВЕ.
    ВМЕСТО ДА ВИ БИЯТ ОТИДЕТЕ И СИ КУПЕТЕ СЬОМГА, ПО ЕВТИНА И ПО ИСТИНКА ОТ СОФИ

    10:11 03.10.2026

  • 5 Футболер

    2 0 Отговор
    Да питам в Рейкявик има ли чалготеки

    10:13 03.10.2026

  • 6 Какво това Исландия

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    10:19 03.10.2026

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    Чака ги нов резил

    10:22 03.10.2026

  • 8 метеоролог

    0 0 Отговор
    В Рейкявик от снощи и цял ден днес вали.а ние кога сме били добри на дъжд? Само в Рибарски се уповаваме.

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