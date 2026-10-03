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Япония планира евтина крилата ракета срещу ПВО

Япония планира евтина крилата ракета срещу ПВО

3 Октомври, 2026 10:28 589 4

  • япония-
  • крилати ракети-
  • противовъздушна отбрана-
  • андурил

Токио разглежда масирани изстрелвания с по-леки бойни глави и граждански компоненти, за да намали разходите.

Япония планира евтина крилата ракета срещу ПВО - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Япония планира да разработи евтина крилата ракета с голям обсег, която да може да бъде изстрелвана в големи количества за изтощаване на запасите от ракети на противниковата противовъздушна отбрана. За намерението съобщава Nikkei Asia, цитирана от „Украинската правда“.

Разработката на наземно изстрелваната ракета може да започне още през следващата финансова година. За да бъде намалена цената, в конструкцията се предвижда широко използване на граждански компоненти. Япония обсъжда и отказ от част от точността и мощността на оръжието в замяна на възможност за по-голямо производство.

По-лека бойна глава и граждански камери

Сред разглежданите решения са по-лека бойна глава и граждански камери вместо по-скъпи военни датчици. Идеята е ракетата да бъде произвеждана и използвана в голям брой, така че противниковата ПВО да бъде принудена да изразходва част от наличните си ракети-прехващачи.

При този сценарий част от евтините ракети може да бъде прихваната, но разходът на отбраняващата се страна би създал по-добри условия за последващи удари с други средства. Това е замисълът зад концепцията за масирано използване на новата ракета.

Допълнение към Tomahawk и Type 25

Новото оръжие трябва да допълни японските противокорабни ракети Type 25 и американските крилати ракети Tomahawk. По данни на Nikkei Asia една ракета Tomahawk струва около 400 милиона йени, или приблизително 2,5 милиона долара.

Първото производство на японската ракета е планирано да започне до финансовата 2029 година, а масовото производство - от 2030 година. Оръжието ще бъде използвано от Сухопътните сили за самоотбрана на Япония.

До старта на собственото производство Токио разглежда и възможността да закупи по-евтини чуждестранни ракети. Сред посочените варианти е Barracuda-500 на американската компания Anduril.

Паралелно с плановете за новата ракета Япония се очаква да обсъди предаването или продажбата на Украйна на въоръжение, включително ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot.

Източници: Никей Азия


Япония
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